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Avtor:
R. P.

Četrtek,
9. 7. 2026,
20.50

Osveženo pred

24 minut

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Žan Karničnik NK Celje NK Maribor NK Maribor Zlatko Zahović poletni prestopni rok nogometna tržnica 1. SNL Prva liga Telemach

Četrtek, 9. 7. 2026, 20.50

24 minut

Zlatko Zahović prepričal Žana Karničnika

Prestopna bomba poletja: Žan Karničnik se je pridružil Mariboru

Avtor:
R. P.

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Žan Karničnik NK Celje | Žan Karničnik ostaja na Štajerskem. Zapustil je Celje in se pridružil Mariboru. | Foto Aleš Fevžer

Žan Karničnik ostaja na Štajerskem. Zapustil je Celje in se pridružil Mariboru.

Foto: Aleš Fevžer

"Prestopni rok, kot ga še ni bilo. S posebnim zadovoljstvom lahko predstavimo nov obraz, ki pa dodatne predstavitve ne potrebuje," so pri NK Maribor ponosno predstavili veliko okrepitev. V Ljudski vrt se je vrnil standardni slovenski reprezentant in donedavni kapetan Celja Žan Karničnik. Pogodbo je sklenil do leta 2028 z možnostjo podaljšanja še za eno leto, športni direktor Zlatko Zahović pa mu je zaželel iskreno dobrodošlico.

Pogodba je sklenjena do 2028, z možnostjo podaljšanja še za eno leto.

Poleg Žana Karničnika je NK Maribor v poletnem prestopnem roku pripeljal še naslednje igralce: Behar Feta (Aluminij), Claude Goncalves (Legia Varšava), Žan Jevšenak (Pisa), Miha Blažič (Kalba), Ivan Lainović (Čukarički) in Jan Mlakar (Pisa).

''Okrepitev št. 7. kot dodana vrednost in igralec, ki sodi med najbolj vplivne na igrišču. Žan Karničnik, dobrodošel spet doma. Za novo dimenzijo novega Maribora. Za sporočilnost. Predvsem pa za identiteto in kvaliteto,'' so zapisali pri Mariboru ob prihodu slovenskega reprezentanta, ki bi lahko pri vijolicah, kjer bo sodeloval z Darkom Milaničem, predstavljal dodano vrednost.

Zlatko Zahović je prevetril zasedbo Maribora in pripeljal že sedem poletnih novincev. Med njimi uživa največji ugled prav Žan Karničnik. | Foto: Jure Banfi Zlatko Zahović je prevetril zasedbo Maribora in pripeljal že sedem poletnih novincev. Med njimi uživa največji ugled prav Žan Karničnik. Foto: Jure Banfi

''Naslednji nov obraz je vsem dobro znan. Gre za fanta, ki je član začetne enajsterice slovenske reprezentance. Vmes je v Celju spisal odlično zgodbo, preizkusil pa se je tudi v tujini, pri Ludogorcu. Zdaj je Žan pripravljen na nov projekt in nov začetek. Vidim ga zelo motiviranega in pripravljenega, da s svojimi izkušnjami ter kakovostjo, ki ni vprašljiva, doda našemu mozaiku dimenzijo več. Želim mu iskreno dobrodošlico v vijoličastem in veliko uspeha,'' je po sklenitvi dogovora poudaril športni direktor Zlatko Zahović.

Ko je poklical Zlatko Zahović, je bilo vse drugače

Tako je nazdravljal zadnjemu naslovu Celja, s katerim je bil vajen igrati v Evropi. Z Mariborom tega v tej sezoni ne bo izkusil. | Foto: Jure Banfi Tako je nazdravljal zadnjemu naslovu Celja, s katerim je bil vajen igrati v Evropi. Z Mariborom tega v tej sezoni ne bo izkusil. Foto: Jure Banfi Kaj pa je po podpisu pogodbe z Mariborčani povedal Žan Karničnik? Sprva se je po tem, ko ni nadaljeval zgodbe v Celju, omenjala možnost, da bi si nogometni kruh odslej služil na Cipru.

"V preteklih tednih se je res veliko dogajalo. Kazalo je, da me bo pot peljala v tujino, vendar se je zgodba nato razvila drugače, ko sem prejel klic športnega direktorja Maribora. Na koncu je očitno pretehtal tudi občutek, da je iz preteklosti ostala še nedokončana zgodba in očitno se je moralo odviti, kot se je. Vesel sem, da sem ponovno v Mariboru. Svojo nekoliko resnejšo nogometno pot sem namreč začel prav tukaj, v tedanji B ekipi. Življenje in nogomet sta me nato vodila naokrog, zdaj pa se je vse skupaj razpletlo, tako da smo se ponovno srečali. Tokrat bom član prve ekipe, zato se že zelo veselim igranja pred mariborskimi navijači. Seveda je razlika v primerjavi z mojim prvim obdobjem v Ljudskem vrtu velika. Takrat sem bil šele na začetku poti, sedaj se vračam kot izkušen nogometaš, ki je v slovenskem prostoru osvojil že kar nekaj lovorik. To pa je tudi eden izmed glavnih ciljev Maribora, da se klub znova povzpne na vrh in se lovorike vrnejo nazaj v mesto,'' je pojasnil Korošec, ki bo čez dva meseca dopolnil 32 let.

Kmalu ga čakajo že novi reprezentančni izzivi. Slovenija bo jeseni nastopala v ligi narodov proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. | Foto: Jure Banfi Kmalu ga čakajo že novi reprezentančni izzivi. Slovenija bo jeseni nastopala v ligi narodov proti Škotski, Švici in Severni Makedoniji. Foto: Jure Banfi

Nogometaš, ki se je tako pri Celju kot tudi slovenski izbrani vrsti izkazal na različnih igralnih položajih, slovenskih navijačem pa se je najbolj vtisnil v spomin z nepozabnim zadetkom na Euru 2024 proti Srbiji, bo pri Mariboru nosil dres s številko 23. V Sloveniji je postal prvak že z Muro in Celjem, zdaj želi vrniti na pota stare slave še vijolice. Njegov nekdanji klub, s katerim ima še neporavnane račune.

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