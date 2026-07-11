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Avtorji:
R. P., STA

Sobota,
11. 7. 2026,
19.50

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Morten Hjulmand Atletico Madrid nogometna tržnica La Liga špansko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Maj Fogec NK Bravo 1. SNL Prva liga Telemach Matjaž Rozman

Sobota, 11. 7. 2026, 19.50

1 ura, 10 minut

Nogometna tržnica, 11. julij

Jan Oblak dobil novega soigralca, Bravo pripeljal Fogca in Rozmana

Avtorji:
R. P., STA

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Morten Hjulmand | Morten Hjulmand se seli v Madrid. | Foto Reuters

Morten Hjulmand se seli v Madrid.

Foto: Reuters

Španski prvoligaš Atletico Madrid je sporočil, da je podpisal pogodbo z danskim reprezentantom Mortenom Hjulmandom, ki prihaja iz lizbonskega Sportinga. Novinca je predstavil tudi Bravo, ki ga kmalu čaka uvodni nastop v Evropi. V Ljubljano sta prišla Maj Fogec in Matjaž Rozman, ki pri 39 letih še ni rekel zadnje in želi nadaljevati vrhunsko vratarsko kariero.

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Sedemindvajsetletni vezist Morten Hjulmand se je klubu slovenskega vratarja Jana Oblaka pridružil s pogodbo, ki velja do leta 2031. Atletico Madrid je v izjavi na spletni strani pohvalil njegovo "fizično moč, sposobnost osvajanja žoge in razumevanje igre". Za Dansko je Hjulmand zbral 27 nastopov in dosegel en zadetek.

Po igranju v domovini in Avstriji se je Hjulmand leta 2021 preselil v Lecce, kjer je pri 23 letih postal drugi najmlajši kapetan v italijanski prvi ligi serie A - za Francescom Tottijem iz Rome. Nato je prestopil v Sporting in v treh sezonah v Lizboni osvojil dva naslova prvaka ter portugalski pokal.

V tem prestopnem roku je Atletico že okrepil španski reprezentančni levi bočni branilec Alejandro Grimaldo (iz Bayerja Leverkusna), v klub pa bo prišel tudi korejski napadalec Lee Kang-in iz vrst evropskega prvaka PSG.

Bravo se je okrepil z Matjažem Rozmanom ...

Izkušeni slovenski vratar Matjaž Rozman je nova okrepitev Brava. Devetintridesetletnik je nazadnje igral za Aluminij in mu pomagal do prve pokalne lovorike v zgodovini, po koncu sezone pa se s Kidričani ni razšel v pretirano dobrih odnosih.

"V klubu sem se zelo dobro počutil in užival, žal pa v zadnjem obdobju komunikacija in odnos nista bila na ravni, ki bi si jo želel. Moja želja je bila, da ostanem in podaljšam svojo kariero in zaigram evropske tekme, to bi bilo zame nekaj izjemnega, ter odigram naslednjo sezono. Žal pa mi to ni bilo omogočeno, saj sem v očeh kluba postal nekdo, ki je odveč! Klub in navijači boste vedno ostali v mojem lepem spominu. Hvala za nepozabne trenutke!," se je pred tedni poslovil od navijačev Aluminija, zdaj pa je postalo jasno, da bo vseeno okusil Evropo, saj se je pridružil Bravu.

Rozman je v karieri dvakrat postal državni prvak s Celjem, štirikrat pa je osvojil pokalno lovoriko, dvakrat z Interblockom ter po enkrat s Celjem in Aluminijem.

Doslej je v državnem prvenstvu zbral 376 nastopov. S tem je zelo blizu deseterici, ki je v DP odigrala največ tekem. Na desetem mestu je s 381 tekmami Andrej Poljšak, ki je v prvi ligi igral za Gorico, Koper, Korte, Muro, Olimpijo in Primorje.

Izkušeni Rozman je kariero začel pri Aluminiju, nato pa v domovini igral za Interblock, Rudar Velenje in Celje, preden se je pred začetkom prejšnje sezone vrnil v Kidričevo. V tujini je bil čuvaj mreže Greuther Fürtha in Slaven Belupa.

Aluminiju je pomagal do zgodovinskega naslova, zdaj pa se seli v Ljubljano. | Foto: Jure Banfi Aluminiju je pomagal do zgodovinskega naslova, zdaj pa se seli v Ljubljano. Foto: Jure Banfi

"Matjaž je v pretekli sezoni še enkrat več dokazal, da sodi med najboljše vratarje v slovenskem nogometu. Ob dejstvu, da smo tudi letos sestavili zelo mlado ekipo, ki ima velik potencial, bo njegova vloga izjemno pomembna. S svojim znanjem, značajem in bogatimi izkušnjami bo ekipi prinesel dodatno kakovost," je dejal podpredsednik Brava Blaž Klarič.

Bravo v sezoni 2026/27 čaka nastop na evropskem odru, pot bo namreč začel v drugem krogu konferenčne lige. Sezono državnega prvenstva bodo Ljubljančani začeli naslednjo soboto na gostovanju pri Olimpiji.

... in Majem Fogcem

Maj Fogec bo v prihajajoči sezoni igral za Bravo. Štiriindvajsetletnik je nazadnje igral za Primorje, iz vrst Brava pa niso sporočili, kako dolgo bo Fogec ostal v Ljubljani. Fogec se najbolje znajde na mestu levega bočnega branilca, v prvi ligi pa je doslej zbral 46 nastopov. Ob Primorju je zastopal še barve Olimpije, kjer je začel športno pot in kot posojen nogometaš zeleno-belih igral še za Aluminij. Za Primorje je igral od sezone 2023/24, pred tem pa je v Ajdovščini eno sezono preživel še na posoji.

Bravo bo novo sezono DP začel naslednjo soboto z gostovanjem pri Olimpiji.

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