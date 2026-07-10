Petek, 10. 7. 2026, 20.00
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Poletne priprave v 1. SNL (odhodi, prihodi, tekme)
Preobrat v 1. SNL: manj tujcev, več zaupanja v slovensko stroko
Le še teden dni nas loči do uvodne tekme Prve lige Telemach v sezoni 2026/27. Za slovenskimi prvoligaši je pestro poletje, številnih sprememb ne manjka niti med najbolj ambicioznimi klubi, niti med novinci v ligi. Polovica klubov se v novo sezono podaja pod novim strokovnim vodstvom, znova pa so odločevalci pokazali nekaj več zaupanja v slovensko stroko. Če so v lansko tekmovalno obdobje slovenski trenerji popeljali zgolj štiri prvoligaše, se je tehtnica letos znova prevesila na stran domačih strokovnjakov; s slovenskimi trenerji se v prvenstvo podaja sedem klubov. Kdo je med poletnimi meseci opravil najboljše delo in kdo je za zdaj zaostal za pričakovanji?
Celje
Celje – pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Celje
|27. junij
|Škendija (SMk – 1. liga)
|1:0
|Suhovršnik
|1. julij
|Hajduk Split (Hrv – 1. liga)
|0:1
|/
|4. julij
|Čukarički (Srb – 1. liga)
|1:1
|Kučys
|8. julij
|MTK Budimpešta (Mad – 1. liga)
|4:3
|Sešlar, Kučys, Kotnik, Pranjić
Celje v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Žan Karničnik (Maribor), Juanjo Nieto (Castellon/Špa), Nikita Josifov, Ivica Vidović (Zrinjski Mostar/BiH/posoja) in Hanus Sørensen (Aluminij/posoja).
Prihodi: Matic Ivanšek (Bravo), Veton Tusha (Drita/Kos), Žiga Frelih (Spartak Trnava/Svk), Leonardo Koutas (Pogon Szczecin/Pol), Pijus Širvys (Maribor), Yaya Dukuly (Adelaide United/Avs) in Alpha Diounkou (Omonia/Cip).
Koper
Koper – pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Koper
|19. junij
|Škendija (SMk – 1. liga)
|1:2
|Irabor
|27. junij
|Vllaznia (Alb – 1. liga)
|4:2
|Rimac, Oddei, Ruedl, El Manssouri
|26. junij
|Corvinul (Rom – 1. liga)
|1:0
|Ruedl
|5. julij
|LNZ Čerkasi (Ukr – 1. liga)
|1:2
|Rimac
|8. julij
|Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga)
|2:4
|Manseri, Adrović
Koper v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Nik Omladič (GSV St. Martin/Avt), Mark Pabai (De Graafschap/Niz), Felipe Curcio, Abdoulaye Dabo, Scotty Sadzoute, Petar Petriško (Aluminij), Aljaž Zalaznik (Mura), Metod Jurhar (Voluntari/Rom), Maj Mittendorfer (Elimaj/Kaz) in Brian Oddei (Noah/Arm).
Prihodi: Alvaro Roncal (Rudar Prijedor/BiH), Bangaly Diawara (Flamurtari/Alb), Stefano Surdanović (Zrinjski Mostar/Hrv), Filip Bačkulja (Novi Pazar/Srb), Giuseppe Agyemang (Novara/Ita), in Benjamin Adrović (Slovan Ljubljana).
Bravo
Bravo – pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Bravo
|27. junij
|Rijeka (Hrv – 1. liga)
|1:2
|Nuhanović
|4. julij
|Lokomotiva Zagreb (Hrv – 1. liga)
|1:3
|Kopatin
Bravo v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Matic Ivanšek (Celje), Martin Pečar (Tenerife/Špa), Fallou Faye (Slovan Liberec/Češ), Venuste Baboula (Slovan Liberec/Češ), Kenan Toibibou (Cadiz/Špa), Nathan Monzango (Gabala/Aze) in Uroš Likar (Neuchatel Xamax/Švi).
Prihodi: Arinze James (Midtjylland/Dan), Okpo Mazié (Racing/Luk), Jakob Brunnhofer (Rapid Dunaj/Avt/posoja), Jon Ficko (Primorje), Marko Simonič (Aluminij) in Ibrahim Halilou (Lyon/Fra).
Olimpija
Olimpija – pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Olimpijo
|23. junij
|Vllaznia (Alb – 1. liga)
|4:0
|Marin, Kukavica, Mohorovičić, Šega
|28. junij
|Čukarički (Srb – 1. liga)
|0:3
|/
|4. julij
|Cluj (Rom – 1. liga)
|1:1
|Kojić
|5. julij
|Rudeš (Hrv – 2. liga)
|1:3
|Pečjak
Olimpija v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Trener Federico Bessone, Agustin Doffo, Ahmet Muhamedbegović, Jasmin Kurtić (Brinje Grosuplje), Alex Blanco, Kelvin Ofori, Diogo Pinto, Reda Boultam, Pedro Lucas in Mateo Aćimović (Las Palmas/Špa).
Prihodi: Trener Mišo Brečko, Federico Rose (Mura), Xande (Spartak Varna/Bol), Marvin Çuni (Rubin Kazan/Rus/posoja), Kristjan Bendra (Sturm/Avt), Tien Goga (Gorica), Davit Kobouri (Ujpest/Mad), Luis Perea (Arka Gdynia/Pol) in Jurgen Çelhaka (Muglaspor/Tur).
Maribor
Maribor – pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Maribor
|1. julij
|CSKA 1948 Sofija (Bol – 1. liga)
|3:3
|Repas, Komaromi, Reghba
|4. julij
|Železničar Pančevo (Srb – 1. liga)
|1:1
|Feta
|10. julij
|Charlton Athletic (Ang – 2. liga)
|1:1
Maribor v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Hilal Soudani (Kustošija/Hrv), Jan Repas (AEK Larnaka/Cip), Luka Krajnc, Sheyi Ojo, Pijus Širvys, David Pejičić (Udinese/iztek posoje) in Žan Meško (Brinje Grosuplje/posoja).
Prihodi: Trener Darko Milanič, Behar Feta (Aluminij), Miha Blažič (Kalba/ZAE), Ivan Lainović (Čukarički/Srb), Jan Mlakar (Pisa/Ita/posoja), Žan Jevšenak (Pisa/Ita), Claude Gonçalves (Legia Varšava/Pol) in Žan Karničnik (Celje).
Radomlje
Radomlje – pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Radomlje
|26. junij
|Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga)
|0:3
|/
|3. julij
|Rijeka (Hrv – 1. liga)
|0:2
|/
|11. julij
|Rudeš (Hrv – 2. liga)
|12. julij
|Gorica (Slo – 2. liga)
Radomlje v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Trener Jugoslav Trenčovski, Matej Mamić (Voluntari/Rom), Stanislav Krapuhin (Tabor Sežana) in Patrik Klančir (Radnik Bijeljina/BiH).
Prihodi: Trener Ivan Vukomanović, Aleksa Paić (Jedinstvo Ub/Srb), Antonio Bosec (Vukovar/Hrv) in Bruno Burčul (Rijeka/Hrv).
Aluminij
Aluminij – pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Aluminij
|19. junij
|Rače (Slo)
|1:1
|Bloudek
|23. junij
|Pyunik (Arm – 1. liga)
|2:2
|Susso, Bloudek
|28. junij
|Noah (Arm – 1. liga)
|0:2
|/
|2. julij
|Partizan Beograd (Srb – 1. liga)
|1:2
|Bloudek
Aluminij v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Filip Kosi (Sarajevo/BiH), Gašper Pečnik, Aleksandar Zeljković (Mura), Omar Kočar, Amir Feratović, Uroš Korun, Rok Maher (Brinje Grosuplje), Blaž Petriško, Stefanos Evangelou, Andrej Stamenković, Nal Lan Koren (Brinje Grosuplje), Marko Simonič (Bravo), Behar Feta (Maribor), Emir Saitoski (Gwangju/Kor) in Matjaž Rozman.
Prihodi: Dino Šimunić (Karlovac/Hrv), Petar Petriško (Koper), Murat Bajraj (Beltinci), Enej Kramberger (Maribor), Bede Amarachi Osuji (Panjub/Ind), Matija Boben (Celje), Vito Težak (Beltinci), Maj Blažič (Empoli/Ita) in Hanus Sørensen (Celje/posoja).
Mura
Mura – odigrane pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Muro
|20. junij
|Ararat (Arm – 1. liga)
|1:1
|Čakš
|26. junij
|Sturm Gradec (Avt – 1. liga)
|0:5
|/
|4. julij
|Noah (Arm – 1. liga)
|1:1
|Aščić
|5. julij
|Beltinci (Slo – 2. liga)
|1:4
|Aščić
|11. julij
|Hartberg (Avt – 1. liga)
Mura v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Trener Darjan Slavic, Aljaž Antolin, Nejc Dermastija, Edvin Krupić, Raphael Hofer, Godwin Agbevor (Wolfsberger/iztek posoje), Hamza Ljukovac (Bašakşehir/iztek posoje), Federico Rose (Olimpija), Kenan Kurtović (Kasımpaşa/Tur), Matija Boben (Aluminij/iztek posoje), Sacha Komljenović (Banik Ostrava/Češ/iztek posoje) in Vanja Kulenović.
Prihodi: Trener Mitja Mörec, Aljaž Zalaznik (Koper), Aleksandar Zeljković (Aluminij), Šimun Butić (Rijeka/Hrv/posoja), Alen Kozar (Paralimni/Cip) in Marko Aščić (Rijeka/Hrv/Posoja)
Brinje Grosuplje
Brinje Grosuplje – odigrane pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Brinje
|20. junij
|CSKA Sofija (Bol – 1. liga)
|1:2
|Milošević
|23. junij
|Sindikat HUNS (Hrv)
|1:0
|Kene
|24. junij
|Corvinul (Rom – 1. liga)
|1:0
|Jovićević
|30. junij
|Rijeka (Hrv – 1. liga)
|0:3
|/
|2. julij
|Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga)
|0:9
|/
|8. julij
|Vrhnika (Slo – 2. liga)
|0:1
|/
|12. julij
|Widzew Lodž (Pol – 1. liga)
Brinje Grosuplje v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Vinko Skrbin (Gorica/HRV/iztek posoje), Jaka Domjan (Aluminij/iztek posoje) in Gašper Černe (Beltinci).
Prihodi: Rok Maher (Aluminij), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb/Hrv), Nal Lan Koren (Aluminij), Enej Marsetič (Bistrica), Jasmin Kurtić (Olimpija) in Žan Meško (Maribor/posoja).
Nafta
Nafta 1903 – odigrane pripravljalne tekme:
|Datum
|Tekmec
|Rezultat
|Strelci za Nafto
|28. junij
|Voluntari (Rom – 2. liga)
|0:3
|/
|4. julij
|Honved (Mad – 2. liga)
|0:3
|/
|11. julij
|Partizan Beograd (Srb – 1. liga)
Nafta 1903 v poletnem prestopnem roku:
Odhodi: Trener Jozsef Bozsik, Gregor Bajde, Josip Marinić (Tabor Sežana), Luka Verbič, Marcos Tavares mlajši, Balazs Bakti (Osijek/Hrv) in Aleks Pihler.
Prihodi: Trener Gonzalo Escudero.