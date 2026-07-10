Preobrat v 1. SNL: manj tujcev, več zaupanja v slovensko stroko

Le še teden dni nas loči do uvodne tekme Prve lige Telemach v sezoni 2026/27. Za slovenskimi prvoligaši je pestro poletje, številnih sprememb ne manjka niti med najbolj ambicioznimi klubi, niti med novinci v ligi. Polovica klubov se v novo sezono podaja pod novim strokovnim vodstvom, znova pa so odločevalci pokazali nekaj več zaupanja v slovensko stroko. Če so v lansko tekmovalno obdobje slovenski trenerji popeljali zgolj štiri prvoligaše, se je tehtnica letos znova prevesila na stran domačih strokovnjakov; s slovenskimi trenerji se v prvenstvo podaja sedem klubov. Kdo je med poletnimi meseci opravil najboljše delo in kdo je za zdaj zaostal za pričakovanji?