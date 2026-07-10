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Žan Libnik

Avtor:
Žan Libnik

Petek,
10. 7. 2026,
20.00

Osveženo pred

9 minut

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Prva liga Telemach NK Celje FC Koper NK Bravo NK Maribor NK Maribor NK Olimpija NK Olimpija NK Aluminij NK Radomlje NK Brinje Grosuplje NK Nafta Lendava NŠ Mura

Petek, 10. 7. 2026, 20.00

9 minut

Poletne priprave v 1. SNL (odhodi, prihodi, tekme)

Preobrat v 1. SNL: manj tujcev, več zaupanja v slovensko stroko

Žan Libnik

Avtor:
Žan Libnik

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Zlatko Zahović, NK Maribor | Vse spremembe v Prvi ligi Telemach pred začetkom sezone 2026/27. | Foto Jure Banfi

Vse spremembe v Prvi ligi Telemach pred začetkom sezone 2026/27.

Foto: Jure Banfi

Le še teden dni nas loči do uvodne tekme Prve lige Telemach v sezoni 2026/27. Za slovenskimi prvoligaši je pestro poletje, številnih sprememb ne manjka niti med najbolj ambicioznimi klubi, niti med novinci v ligi. Polovica klubov se v novo sezono podaja pod novim strokovnim vodstvom, znova pa so odločevalci pokazali nekaj več zaupanja v slovensko stroko. Če so v lansko tekmovalno obdobje slovenski trenerji popeljali zgolj štiri prvoligaše, se je tehtnica letos znova prevesila na stran domačih strokovnjakov; s slovenskimi trenerji se v prvenstvo podaja sedem klubov. Kdo je med poletnimi meseci opravil najboljše delo in kdo je za zdaj zaostal za pričakovanji?

Celje

Celje  pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Celje
27. junij Škendija (SMk – 1. liga) 1:0 Suhovršnik
1. julij Hajduk Split (Hrv – 1. liga) 0:1 /
4. julij Čukarički (Srb – 1. liga) 1:1 Kučys
8. julij MTK Budimpešta (Mad – 1. liga) 4:3 Sešlar, Kučys, Kotnik, Pranjić

Celje v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Žan Karničnik (Maribor), Juanjo Nieto (Castellon/Špa), Nikita Josifov, Ivica Vidović (Zrinjski Mostar/BiH/posoja) in Hanus Sørensen (Aluminij/posoja).

Prihodi: Matic Ivanšek (Bravo), Veton Tusha (Drita/Kos), Žiga Frelih (Spartak Trnava/Svk), Leonardo Koutas (Pogon Szczecin/Pol), Pijus Širvys (Maribor), Yaya Dukuly (Adelaide United/Avs) in Alpha Diounkou (Omonia/Cip).

Koper

Koper  pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Koper
19. junij Škendija (SMk – 1. liga) 1:2 Irabor
27. junij Vllaznia (Alb – 1. liga) 4:2 Rimac, Oddei, Ruedl, El Manssouri
26. junij Corvinul (Rom – 1. liga) 1:0 Ruedl
5. julij LNZ Čerkasi (Ukr – 1. liga) 1:2 Rimac
8. julij Dinamo Zagreb (Hrv  – 1. liga) 2:4 Manseri, Adrović

Koper v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Nik Omladič (GSV St. Martin/Avt), Mark Pabai (De Graafschap/Niz), Felipe Curcio, Abdoulaye Dabo, Scotty Sadzoute, Petar Petriško (Aluminij), Aljaž Zalaznik (Mura), Metod Jurhar (Voluntari/Rom), Maj Mittendorfer (Elimaj/Kaz) in Brian Oddei (Noah/Arm).

Prihodi: Alvaro Roncal (Rudar Prijedor/BiH), Bangaly Diawara (Flamurtari/Alb), Stefano Surdanović (Zrinjski Mostar/Hrv), Filip Bačkulja (Novi Pazar/Srb), Giuseppe Agyemang (Novara/Ita), in Benjamin Adrović (Slovan Ljubljana).

Bravo

Bravo  pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Bravo
27. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 1:2 Nuhanović
4. julij Lokomotiva Zagreb (Hrv – 1. liga) 1:3 Kopatin

Bravo v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Matic Ivanšek (Celje), Martin Pečar (Tenerife/Špa), Fallou Faye (Slovan Liberec/Češ), Venuste Baboula (Slovan Liberec/Češ), Kenan Toibibou (Cadiz/Špa), Nathan Monzango (Gabala/Aze) in Uroš Likar (Neuchatel Xamax/Švi).

Prihodi: Arinze James (Midtjylland/Dan), Okpo Mazié (Racing/Luk), Jakob Brunnhofer (Rapid Dunaj/Avt/posoja), Jon Ficko (Primorje), Marko Simonič (Aluminij) in Ibrahim Halilou (Lyon/Fra).

Olimpija

Olimpija  pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Olimpijo
23. junij Vllaznia (Alb – 1. liga) 4:0 Marin, Kukavica, Mohorovičić, Šega
28. junij Čukarički (Srb – 1. liga) 0:3 /
4. julij Cluj (Rom – 1. liga) 1:1 Kojić
5. julij Rudeš (Hrv – 2. liga) 1:3 Pečjak

Olimpija v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Trener Federico Bessone, Agustin Doffo, Ahmet Muhamedbegović, Jasmin Kurtić (Brinje Grosuplje), Alex Blanco, Kelvin Ofori, Diogo Pinto, Reda Boultam, Pedro Lucas in Mateo Aćimović (Las Palmas/Špa).

Prihodi: Trener Mišo Brečko, Federico Rose (Mura), Xande (Spartak Varna/Bol), Marvin Çuni (Rubin Kazan/Rus/posoja), Kristjan Bendra (Sturm/Avt), Tien Goga (Gorica), Davit Kobouri (Ujpest/Mad), Luis Perea (Arka Gdynia/Pol) in Jurgen Çelhaka (Muglaspor/Tur).

Maribor

Maribor – pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Maribor
1. julij CSKA 1948 Sofija (Bol – 1. liga) 3:3 Repas, Komaromi, Reghba
4. julij Železničar Pančevo (Srb – 1. liga) 1:1 Feta
10. julij Charlton Athletic (Ang – 2. liga) 1:1

Maribor v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Hilal Soudani (Kustošija/Hrv), Jan Repas (AEK Larnaka/Cip), Luka Krajnc, Sheyi Ojo, Pijus Širvys, David Pejičić (Udinese/iztek posoje) in Žan Meško (Brinje Grosuplje/posoja).

Prihodi: Trener Darko Milanič, Behar Feta (Aluminij), Miha Blažič (Kalba/ZAE), Ivan Lainović (Čukarički/Srb), Jan Mlakar (Pisa/Ita/posoja), Žan Jevšenak (Pisa/Ita), Claude Gonçalves (Legia Varšava/Pol) in Žan Karničnik (Celje).

Radomlje

Radomlje  pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Radomlje
26. junij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 0:3 /
3. julij Rijeka (Hrv – 1. liga) 0:2 /
11. julij Rudeš (Hrv – 2. liga)
12. julij Gorica (Slo – 2. liga)

Radomlje v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Trener Jugoslav Trenčovski, Matej Mamić (Voluntari/Rom), Stanislav Krapuhin (Tabor Sežana) in Patrik Klančir (Radnik Bijeljina/BiH).

Prihodi: Trener Ivan Vukomanović, Aleksa Paić (Jedinstvo Ub/Srb), Antonio Bosec (Vukovar/Hrv) in Bruno Burčul (Rijeka/Hrv).

Aluminij

Aluminij  pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Aluminij
19. junij Rače (Slo) 1:1 Bloudek
23. junij Pyunik (Arm – 1. liga) 2:2 Susso, Bloudek
28. junij Noah (Arm – 1. liga) 0:2 /
2. julij Partizan Beograd (Srb – 1. liga) 1:2 Bloudek

Aluminij v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Filip Kosi (Sarajevo/BiH), Gašper Pečnik, Aleksandar Zeljković (Mura), Omar Kočar, Amir Feratović, Uroš Korun, Rok Maher (Brinje Grosuplje), Blaž Petriško, Stefanos Evangelou, Andrej Stamenković, Nal Lan Koren (Brinje Grosuplje), Marko Simonič (Bravo), Behar Feta (Maribor), Emir Saitoski (Gwangju/Kor) in Matjaž Rozman.

Prihodi: Dino Šimunić (Karlovac/Hrv), Petar Petriško (Koper), Murat Bajraj (Beltinci), Enej Kramberger (Maribor), Bede Amarachi Osuji (Panjub/Ind), Matija Boben (Celje), Vito Težak (Beltinci), Maj Blažič (Empoli/Ita) in Hanus Sørensen (Celje/posoja).

Mura

Mura odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Muro
20. junij Ararat (Arm – 1. liga) 1:1 Čakš
26. junij Sturm Gradec (Avt – 1. liga) 0:5 /
4. julij Noah (Arm – 1. liga) 1:1 Aščić
5. julij Beltinci (Slo – 2. liga) 1:4 Aščić
11. julij Hartberg (Avt – 1. liga)

Mura v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Trener Darjan Slavic, Aljaž Antolin, Nejc Dermastija, Edvin Krupić, Raphael Hofer, Godwin Agbevor (Wolfsberger/iztek posoje), Hamza Ljukovac (Bašakşehir/iztek posoje), Federico Rose (Olimpija), Kenan Kurtović (Kasımpaşa/Tur), Matija Boben (Aluminij/iztek posoje), Sacha Komljenović (Banik Ostrava/Češ/iztek posoje) in Vanja Kulenović.

Prihodi: Trener Mitja Mörec, Aljaž Zalaznik (Koper), Aleksandar Zeljković (Aluminij), Šimun Butić (Rijeka/Hrv/posoja),  Alen Kozar (Paralimni/Cip) in Marko Aščić (Rijeka/Hrv/Posoja)

Brinje Grosuplje

Brinje Grosuplje odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Brinje
20. junij CSKA Sofija (Bol – 1. liga) 1:2 Milošević
23. junij Sindikat HUNS (Hrv) 1:0 Kene
24. junij Corvinul (Rom – 1. liga) 1:0 Jovićević
30. junij Rijeka (Hrv – 1. liga) 0:3 /
2. julij Dinamo Zagreb (Hrv – 1. liga) 0:9 /
8. julij Vrhnika (Slo – 2. liga) 0:1 /
12. julij Widzew Lodž (Pol – 1. liga)

Brinje Grosuplje v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Vinko Skrbin (Gorica/HRV/iztek posoje), Jaka Domjan (Aluminij/iztek posoje) in Gašper Černe (Beltinci).

Prihodi: Rok Maher (Aluminij), Vuk Vlahović (Dinamo Zagreb/Hrv), Nal Lan Koren (Aluminij), Enej Marsetič (Bistrica), Jasmin Kurtić (Olimpija) in Žan Meško (Maribor/posoja).

Nafta

Nafta 1903 odigrane pripravljalne tekme:

Datum Tekmec Rezultat Strelci za Nafto
28. junij Voluntari (Rom – 2. liga) 0:3 /
4. julij Honved (Mad – 2. liga) 0:3 /
11. julij Partizan Beograd (Srb – 1. liga)

Nafta 1903 v poletnem prestopnem roku:

Odhodi: Trener Jozsef Bozsik, Gregor Bajde, Josip Marinić (Tabor Sežana), Luka Verbič, Marcos Tavares mlajši, Balazs Bakti (Osijek/Hrv) in Aleks Pihler.

Prihodi: Trener Gonzalo Escudero.

 
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