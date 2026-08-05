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Sreda,
5. 8. 2026,
7.38

Osveženo pred

24 minut

Oglasno sporočilo

Natisni članek

Natisni članek
PR članek noad Študentski dom Ljubljana študentski domovi subvencije študijsko leto študenti

Sreda, 5. 8. 2026, 7.38

24 minut

Študijsko leto 2026/27

​​​​​​​Rok za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje se izteče 18. avgusta 2026

Oglasno sporočilo
študentski domovi | Foto Študentski dom Ljubljana

Foto: Študentski dom Ljubljana

Študentke in študenti, ki želijo v študijskem letu 2026/2027 bivati v študentskih domovih ali pri zasebnikih po subvencionirani ceni, morajo prošnjo oddati najpozneje do torka, 18. avgusta 2026. Rok je pomemben tako za nove študente kot tudi za študentke in študente, ki v Študentskem domu Ljubljana ali pri zasebnikih že bivajo in želijo bivanje podaljšati.

Študenti, ki bodo prošnjo za sprejem oddali do 18. avgusta 2026, bodo uvrščeni na prvo prednostno listo. Prošnjo za sprejem bo mogoče oddati tudi pozneje, med študijskim letom, vendar prošnje, oddane po navedenem roku, ne bodo uvrščene na prvo prednostno listo, ker bodo rešene najkasneje v dveh mesecih po oddaji vloge.

Posebej pozorni morajo biti študenti, ki želijo podaljšati bivanje. Ti morajo prošnjo za podaljšanje bivanja oddati najpozneje do 18. avgusta 2026. Če prošnje ne bodo oddali pravočasno, s 1. oktobrom 2026 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje in se bodo morali izseliti.

Prošnjo je treba oddati izključno elektronsko, prek portala eVŠ.

študentski domovi | Foto: Študentski dom Ljubljana Foto: Študentski dom Ljubljana Študentski dom Ljubljana poleg bivanja v študentskih domovih zagotavlja tudi kakovostno in subvencionirano obliko dopolnilnega bivanja pri zasebnikih. Ta pomembno dopolnjuje ponudbo študentskih nastanitev v Ljubljani in študentom omogoča dodatne možnosti subvencioniranega bivanja.

Mesečna subvencija za zasebnike za študijsko leto 2026/2027 bo znašala 103,36 evra. Vse zasebnike, ki študentom že oddajajo sobe, ter tiste, ki o tem razmišljajo, vabimo k prijavi na razpis, objavljen na spletni strani Študentskega doma Ljubljana.

Novosti, ključne informacije in podrobnosti razpisa so dostopne na spletni strani ŠDL.

študentski domovi | Foto: Študentski dom Ljubljana Foto: Študentski dom Ljubljana

Naročnik oglasne vsebine je ŠDL.

PR članek noad Študentski dom Ljubljana študentski domovi subvencije študijsko leto študenti
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