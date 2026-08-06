Ko so v podjetju SM Mehan prvič natančno izračunali, koliko jih v resnici stane električna energija, so bili nad rezultati presenečeni. Po uvedbi baterijskih hranilnikov in pametnega upravljanja energije so v sončnih dneh stroške elektrike znižali tudi do 70 odstotkov. Takšni prihranki niso izjema. Podjetja z visoko porabo električne energije lahko stroške občutno zmanjšajo, ne da bi omejevala proizvodnjo. Ključ ni v manjši porabi, temveč v pametnem upravljanju energije in izkoriščanju cenovnih nihanj na trgu. To so dokazala tudi podjetja Exoterm in Solker , kjer so z uvedbo hranilnikov energije dosegli rezultate, ki so presenetili celo investitorje. Če menite, da vaše podjetje za elektriko plačuje preveč, ne ugibajte. Prvi korak je analiza , ki pokaže dejansko stanje in razkrije možnosti za optimizacijo.

Električna energija je danes eden pomembnejših stroškov poslovanja. Toda račun za elektriko ni odvisen le od količine porabljene energije, ampak tudi od trenutka, ko jo podjetje porabi.

Na veleprodajnem trgu se cena elektrike spreminja iz ure v uro, razlike med najnižjimi in najvišjimi cenami pa so lahko zelo velike. Podjetja, ki energijo kupujejo in porabljajo brez prilagajanja tržnim razmeram, pogosto plačujejo več, kot bi bilo treba.

Zakaj podjetja z enako proizvodnjo plačujejo popolnoma različne račune?

V industriji, logistiki in drugih energetsko intenzivnih dejavnostih porabe pogosto ni mogoče preprosto zmanjšati. Veliko več možnosti se skriva v optimizaciji časa porabe.

Ko so cene elektrike nizke, je smiselno energijo shraniti v baterijski hranilnik. Ko cene narastejo, pa podjetje uporablja že shranjeno energijo namesto dražje energije iz omrežja. Takšen pristop omogoča boljše obvladovanje stroškov in učinkovitejšo izrabo razpoložljivih virov.

Da bi bil tak sistem res učinkovit, pa samo baterija ni dovolj. Ključno je inteligentno upravljanje, ki v realnem času sprejema odločitve glede polnjenja, praznjenja in uporabe energije.

Odločanje temelji na napovedih, ne na preteklosti

Napredni sistemi za upravljanje energije analizirajo več dejavnikov hkrati: gibanje cen elektrike, napoved porabe, proizvodnjo iz sončne elektrarne, stanje baterijskega sistema ter razmere na trgu.

Na podlagi teh podatkov sistem samodejno določi, kdaj je najbolj smiselno energijo kupiti, kdaj jo shraniti, kdaj uporabiti lastno proizvodnjo in kdaj je presežke smotrno oddati na trg.

Takšen način upravljanja podjetjem omogoča učinkovito optimizacijo stroškov elektrike, saj energijo obravnavajo kot poslovni vir.

Roman Bernard, direktor in solastnik podjetja NGEN v podcastu na Siol.net: "Podjetja lahko stroške električne energije občutno znižajo, ne da bi zmanjšala proizvodnjo. Ključ je v pametnem upravljanju energije in prilagajanju porabe. Danes ne gre več za to, kaj se izplača. Gre za varnost, celo garancijo na fiksirano ceno elektrike za naslednjih 15 let"

Večja vrednost sončne elektrarne

Lastna sončna elektrarna za podjetje največ koristi prinese takrat, ko je proizvedena energija porabljena ob pravem času.

Če presežki proizvodnje odtekajo v omrežje po nizkih odkupnih cenah, pomemben del potencialnih prihrankov ostane neizkoriščen. Hranilniki energije omogočajo, da se ta energija shrani in uporabi v obdobjih, ko je elektrika najdražja.

S tem se poveča stopnja samooskrbe, hkrati pa se izboljša ekonomska upravičenost naložbe v sončno elektrarno.

Celovit energetski ekosistem

V številnih podjetjih so baterijski sistemi, sončne elektrarne in programska oprema različnih ponudnikov, kar pomeni zahtevnejše upravljanje in večjo kompleksnost.

NGEN združuje hranilnike energije, sončne elektrarne in napredne sisteme upravljanja v enotno rešitev. Baterijski sistem NGEN G-MAX, platforma SG Connect in modul umetne inteligence SG Brain delujejo kot enotna rešitev, ki usklajuje proizvodnjo, shranjevanje, porabo in trgovanje z električno energijo.

Takšna integracija podjetjem omogoča, da iz obstoječe infrastrukture izkoristijo večji finančni učinek in se hitreje prilagajajo razmeram na energetskem trgu.

Račun za elektriko postaja konkurenčna prednost

Ob vse večjih nihanjih cen elektrike in naraščajočih obratovalnih stroških postaja upravljanje energije pomemben del poslovne strategije.

Podjetja, ki porabo energije aktivno načrtujejo in optimizirajo, lahko zmanjšajo stroške, učinkoviteje izkoristijo lastno proizvodnjo ter optimizirajo tudi omrežnino za podjetja.

Baterijski sistemi zato niso več namenjeni zgolj shranjevanju energije, temveč postajajo pomembno orodje za optimizacijo stroškov elektrike in orodje za izboljšanje konkurenčnosti podjetij.

Če menite, da tudi vaše podjetje za elektriko plačuje preveč, ne ugibajte. Brezplačna analiza, ki jo lahko zahtevate s klikom na spodnjo povezavo lahko razkrije, kje nastajajo največji prihranki in kako jih lahko začnete ustvarjati. Zahtevajte brezplačno analizo.

Preberite zgodbe podjetij, ki so že optimizirala stroške električne energije:

Kako je proizvodno podjetje stroške elektrike zmanjšalo tudi do 70 odstotkov?

Podjetje SM Mehan je s sončno elektrarno, baterijskimi hranilniki in pametnim upravljanjem energije v sončnih dneh stroške elektrike znižalo tudi do 70 odstotkov.

Kako se je slovensko podjetje zaščitilo pred nepredvidljivimi razmerami na energetskem trgu?

Podjetje Exoterm je z lastno proizvodnjo elektrike, baterijskimi hranilniki in pametnim upravljanjem energije povečalo energetsko neodvisnost ter zmanjšalo odvisnost od nihanj na trgu električne energije.

Kako so s hranilniki skoraj potrojili vrednost proizvedene električne energije?

Podjetje Solker je z nadgradnjo sončne elektrarne z baterijskimi hranilniki skoraj potrojilo vrednost proizvedene električne energije in doseglo rezultate, ki so presenetili tudi investitorje.