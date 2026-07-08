Alvaro Arbeloa je postal novi glavni trener Fulhama, angleškega nogometnega prvoligaša iz Londona z dolgo tradicijo. To bo prva trenerska zadolžitev za 43-letnega Španca zunaj meja domovine. Nekdanji strateg madridskega Reala je s Fulhamom podpisal triletno pogodbo, ki ga bo s klubom vezala do poletja 2029.

Alvaro Arbeloa je kraljevi klub iz Madrida vodil od januarja do konca sezone, potem ko je nadomestil Xabija Alonsa. Pri Fulhamu bo nasledil Marca Silvo, ki je prevzel vodenje portugalske Benfice. Zanimivo je, da je Real Madrid svojega novega trenerja, Joseja Mourinha, pripeljal neposredno iz Benfice.

Arbeloa bo prvo tekmo v angleški premier league vodil 24. avgusta, ko bo Fulham gostil velikega tekmeca Chelsea, moštvo, ki ga zdaj vodi Xabi Alonso. "V čast mi je, da bom začel to novo poglavje pri Fulhamu, najstarejšem londonskem klubu. Čutim veliko odgovornost," je za spletno stran kluba dejal Arbeloa. Fulham je v minuli sezoni premier league končal na 11. mestu.

Welcome to Fulham, Álvaro Arbeloa. 🤍 — Fulham Football Club (@FulhamFC) July 7, 2026

Chelsea potrdil prihod mladega Quende

Angleški nogometni prvoligaš Chelsea je potrdil prihod Geovanyja Quende iz lizbonskega Sportinga. Kot so zapisali Londončani, je 19-letni krilni nogometaš podpisal pogodbo do leta 2034. Quenda velja za enega najbolj nadarjenih mladih igralcev, leta 2025 je bil izbran za najboljšega mladega nogometaša portugalske lige.

Geovany Quenda je novi član Chelseaja. Foto: Guliverimage

"Odlično je biti tukaj. Chelsea je velik klub in komaj čakam, da zaigram na Stamford Bridgeu. Klub je pokazal zaupanje v igralce, kot sem jaz, zato sem ponosen, da sem del tega," je povedal Quenda in dodal, da se veseli tudi dela s španskim strategom Xabijem Alonsom.

Za Quendo so Londončani po poročanju britanskih medijev, tudi Sky Sports, plačali 52 milijonov evrov. Londončani so pred tem ekipo okrepili tudi z italijanskim bočnim branilcem Marcom Palestro, ki je iz Atalante prišel za 57 milijonov evrov, Emmanuelom Emegho, Dennerjem in Dastanom Satpajevom.

Prodali pa so Marca Cucurello za 55 milijonov madridskemu Realu in Tyriqua Georgea za 21 milijonov Evertonu.

Adrović iz Ljubljane v Koper

Slovenski nogometni prvoligaš Koper je v svoje vrste zvabil mladinskega reprezentanta Benjamina Adrovića, so sporočili Primorci na družbenih omrežjih. Osemnajstletni Adrović je nazadnje igral za Slovan v 2. slovenski ligi, kjer je zbral 28 nastopov in pet zadetkov. Z rumeno-modrimi se je dogovoril za dvoletno sodelovanje.

Koprčani so poleti dodobra spremenili zasedbo. Odšli so Nik Omladič, Mark Pabai, Felipe Curcio, Abdoulaye Dabo, Scotty Sadzoute, Petar Petriško, Aljaž Zalaznik, Metod Jurhar in Maj Mittendorfer.

Moštvo Zorana Zeljkovića pa so okrepili Alvaro Roncal, Bangaly Diawara, Stefano Surdanović, Filip Bačkulja in Giuseppe Agyemang.

Slovenski podprvak Koper bo novo sezono v Prvi ligi Telemach začel 17. julija z gostovanjem v Lendavi.

Likar iz Šiške v Švico

Slovenski nogometni vratar Uroš Likar je tudi uradno postal član švicarskega drugoligaša Neuchatel Xamaxa, so potrdili na spletni strani kluba. Šestindvajsetletni Likar je nazadnje igral za ljubljanski Bravo, s katerim je v prejšnji sezoni osvojil tretje mesto v slovenskem državnem prvenstvu.

Uroš Likar se seli v švicarsko drugo ligo. Foto: Jure Banfi

Likar je pred Bravom igral še za Tolmin in Gorico, zdaj pa se kot prost igralec odpravil v švicarsko drugo ligo.

Pred Likarjem so Bravo poleti zapustili še Matic Ivanšek, Martin Pečar, Fallou Faye, Venuste Baboula, Kenan Toibibou in Nathan Monzango.

Prišli pa so Arinze James, Okpo Mazie, Jakob Brunnhofer, Jon Ficko in Marko Simonič.

Radomljani pripeljali bočnega branilca

Slovenski nogometni prvoligaš Kalcer Radomlje bo lahko v novi sezoni računal tudi na Antonia Bosca, so potrdili v klubu.

Osemindvajsetletni hrvaški bočni branilec je igral tudi za romunski Cluj in v prvi hrvaški ligi zbral 257 nastopov in dosegel štiri gole ter dodal 26 asistenc, so zapisali rumeno-črni.

Bosec je nazadnje igral za Vukovar, pred tem pa na Hrvaškem še za Slaven Belupo, Inter Zaprešič in Tondach.

Radomljani so pred tem ekipo, ki jo bo vodil Ivan Vukomanović, okrepili še z Alekso Paićem, odšli pa so trener Jugoslav Trenčovski, Matej Mamić, Stanislav Krapuhin in Patrik Klančir.