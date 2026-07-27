Zmagovalec prejel tisoč evrov, Eurogarden pa navdušuje z bogato ponudbo

Srečni nagrajenec Eurogardnove nagradne igre Euro na Euro je prejel bon za tisoč evrov. Podjetje sicer navdušuje z več kot 40 tisoč izdelki za vrt, dom in kmetijstvo. Izjemen odziv ljubiteljev vrtnarjenja v Sloveniji tudi letos daje zagon in motivacijo, da bi postali samooskrbni, obenem pa imamo radi tudi lepo urejeno okolico. Za to je Eurogarden pravi odgovor, ko iščete ideje in rešitve za urejanje doma in okolice.

Zmagovalec nagradne igre Euro na Euro bo vrednostni bon lahko unovčil v vrtnih centrih Eurogarden Dobrova pri Ljubljani in Eurogarden Krško. Srečni nagrajenec Mitja Štumberger si bo lahko izbral izdelke iz ene najbolj celovitih ponudb za vrt, dom, kmetijstvo in prosti čas v Sloveniji.

Nagradna igra je še en dokaz, da Eurogarden ni le trgovina, temveč prostor, kjer vsak obiskovalec najde kakovostne izdelke, strokovne nasvete in navdih za urejanje okolice doma.

Vrtni stroji in gozdarska oprema – kakovost, ki jo potrjujejo priznanja

Če po čem Eurogarden še posebej izstopa, so to vrtni stroji. V ponudbi najdete vrtne traktorje, robotske kosilnice, motorne in akumulatorske kosilnice, motorne žage, kosilnice na nitko, pihalnike, prekopalnike, cepilnike, visokotlačne čistilnike in številne druge stroje priznanih proizvajalcev.

Delo v gozdu zahteva ustrezno znanje, kakovostno opremo in predvsem odgovoren pristop. Ne glede na to, ali gre za pripravo drv za domačo kurjavo ali zahtevnejša gozdarska opravila, je pomembno, da uporabljamo tehnično brezhibne stroje ter ustrezno osebno zaščitno opremo. Pravilna izbira motorne žage, redno vzdrževanje verige, zaščitna čelada, protivrezne hlače in primerna obutev bistveno prispevajo k varnejšemu delu ter zmanjšujejo tveganje za poškodbe. Strokovno svetovanje pri izbiri opreme je zato pomemben del vsakega nakupa.

Foto: Eurogarden Foto: Eurogarden

V Eurogardnu so še posebej ponosni, da so njihovi vrtni stroji v preteklih letih prejeli prestižna priznanja Naj vrtni stroj. V kategoriji vrtnih traktorjev so osvojili naziv Naj vrtni traktor 2021 in Naj vrtni traktor 2022, v kategoriji kosilnic pa Naj kosilnica 2023 in Naj kosilnica 2024. Ta priznanja potrjujejo kakovost, zanesljivost in zadovoljstvo uporabnikov.

Ob nakupu kupcem nudijo tudi strokovno svetovanje, servis in bogato ponudbo rezervnih delov ter dodatne opreme.

Vse za vrtnarstvo in urejeno okolico

Vrtnarstvo ostaja eno izmed ključnih področij ponudbe Eurogardna. Ljubitelji zelenjavnih vrtov, cvetličnih gredic in okrasnih rastlin lahko izbirajo med kakovostnimi semeni, sadikami, zemljo, zastirkami, gnojili, zaščitnimi sredstvi, vrtnim orodjem, zalivalnimi sistemi ter številnimi pripomočki za lažje delo na vrtu.

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Ne glede na velikost vrta lahko vsak najde izdelke, ki bodo pripomogli k lepšemu in bogatejšemu pridelku.

Kmetijstvo in gozdarstvo na enem mestu

Profesionalni uporabniki in kmetje lahko izbirajo med širokim naborom izdelkov za kmetijstvo. V ponudbi so različna orodja, oprema, delovni pripomočki, motorni stroji, zaščitna oprema ter številni izdelki za vsakodnevna opravila na kmetiji.

Pomemben del ponudbe predstavlja tudi gozdarski program z motornimi žagami, zaščitnimi oblačili, gozdarskim orodjem, cepilniki drv in drugo opremo za varno ter učinkovito delo v gozdu.

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Dom, kjer je kakovost na prvem mestu

Eurogarden ni namenjen le ljubiteljem vrtnarjenja. Vrtna centra Eurogarden ponujata tudi bogato izbiro izdelkov za dom. Od gospodinjskih pripomočkov, čistilnih sredstev, sezonskih dekoracij, opreme za urejanje okolice, Ramda-kamado žarov in dodatkov do številnih izdelkov za vsakodnevno uporabo.

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Kupci cenijo predvsem kakovostno ponudbo ter možnost, da na enem mestu opravijo večino nakupov za dom in okolico.

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Posebna skrb za male živali

Velik del ponudbe je namenjen tudi malim živalim. Lastniki psov, mačk, glodavcev, ptic in drugih hišnih ljubljenčkov lahko izbirajo med kakovostno hrano, priboljški, opremo, igračami, ležišči, transporterji ter številnimi dodatki za dobro počutje svojih živali.

S skrbno izbranimi blagovnimi znamkami Eurogarden zagotavlja kakovost tako za hišne ljubljenčke kot njihove lastnike.

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Pašništvo in konjeništvo

Skrb za živali se začne pri urejenem okolju in ustrezni opremi. Zato je pomemben del ponudbe namenjen tudi pašništvu in konjeništvu, kjer so na voljo rešitve za postavitev in vzdrževanje pašnikov, napajanje, krmljenje ter vsakodnevno oskrbo živali. Pravilno izbrani pripomočki ne prispevajo le k učinkovitejšemu delu, temveč tudi k večji varnosti in dobremu počutju živali.

Foto: Eurogarden Foto: Eurogarden

Botanika navdušuje vse generacije

Ljubitelji rastlin bodo navdušeni nad bogato ponudbo sobnih in zunanjih rastlin, okrasnega grmičevja, sadnih in okrasnih dreves, trajnic ter sezonskega cvetja. Izkušeno osebje pomaga pri izbiri primernih rastlin glede na prostor, lego in želje kupca, zato obisk Eurogardna predstavlja tudi priložnost za strokovni nasvet.

Pomemben del ponudbe predstavljajo tudi Eurogarden cvetličarne, kjer izkušene cvetličarke vsak dan ustvarjajo sveže šopke, cvetlične aranžmaje in dekoracije za vse življenjske priložnosti – od rojstnih dni in porok do poslovnih dogodkov ter žalnih slovesnosti. Posebno priljubljeni so tudi šopki iz suhega cvetja, ki navdušujejo s svojo obstojnostjo in brezčasnim videzom. Ob bogati izbiri rezanega cvetja, lončnic in darilnega programa Eurogarden poskrbi, da vsako cvetlično presenečenje pusti trajen vtis.

Foto: Eurogarden

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Več kot 40 tisoč izdelkov tudi v spletni trgovini

Vse več kupcev se odloča tudi za spletni nakup. V spletni trgovini eurogarden.eu je na voljo več kot 40 tisoč izdelkov za vrt, dom, gozdarstvo, kmetijstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, male živali in številna druga področja.

Spletna trgovina omogoča enostavno naročanje iz udobja doma, hkrati pa kupci lahko računajo na strokovno podporo in hitro dostavo.

Ne glede na to, ali urejate manjši vrt, večjo zelenico, vinograd, sadovnjak, kmetijo ali iščete kakovostno opremo za dom, Eurogarden ostaja ena najbolj celovitih destinacij za vse, ki stavijo na kakovost, strokovnost in široko izbiro izdelkov.

Naročnik oglasne vsebine je Eurogarden.