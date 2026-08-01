Oven

Delovali boste resno, zamišljeno in na trenutke zelo hladno. Vaše misli bodo še vedno težile k spremembi, samo pazite, da ne boste pretiravali. V življenju pridejo spremembe čisto nepričakovano in življenje se nam lahko spremeni na boljše ali pa na slabše. Dan bo prava prelomnica za vas, zato dobro razmislite.

Bik

Vezani boste danes izboljšali odnos s partnerjem, saj bosta razjasnila pretekla nesoglasja, ki so se pojavila nedolgo nazaj. Zaupajte mu, kaj vse vas je zmotilo in kaj želite izboljšati. Ljubezen je trud. V ljubezensko življenje samskih bo v večernih urah stopila strast in želja po osvajanju.

Dvojčka

Na delovnem mestu se bo za vas končno odprlo novo poglavje. Čaka vas možnost napredovanja, toda pred vami je boj. Boriti se boste morali za položaj, ki ga želite pridobiti. Saj veste, da brez truda ne gre, kajne? Pred vami je zelo svetla prihodnost na področju financ in dela. Veselite se je.

Rak

Čutite, da na delovnem področju niste prišli tako daleč, kot ste dejansko mislili in si želeli. Dozdeva se vam, da si zaslužite več. Potrudite se in na previden način namignite nadrejenemu. Le tako bo možen premik. Ne izolirajte se od prijateljev, saj boste kmalu potrebovali njihov nasvet.

Lev

Na profesionalnem področju imate cilje in načrte, ki so uresničljivi. Prav je, da ste ambiciozni. Čaka vas odlična prihodnost na delovnem mestu. Bodite pogumni! Četudi boste naleteli na ovire, se jih ne bojte. Soočenje z njimi bo zares uspešno. Sicer pa danes bodite zelo previdni z denarjem.

Devica

Razmerja z drugimi bodo skladna in stabilna. Neka starejša in bolj izkušena oseba vam bo pomagala pri stvareh, ki so vam zelo pomembne. Vse skupaj bo v povezavi s čustvenimi ali finančnimi temami. Kakorkoli, vse skupaj vam bo zelo pomagalo, stopite pa iz sedanjega okvira vašega uma.

Tehtnica

Samski poskusite najti več spodbudnih besed. Nasmehnite se in podarite nekomu kompliment. Dobro bi bilo, da bi se malo sprostili. Vezani pa si privoščite nekaj novega, saj se zadnje čase gibljete po enih in istih starih vzorcih. Ne dovolite si, da bi vas nesoglasja na čustvenem področju spravila v slabo voljo.

Škorpijon

Čas je za premišljenost na področju financ. Ne delujte instinktivno. Skušajte ohraniti realne predstave o vaših potrebah. Vaši cilji na področju poslovanja trenutno niso dosegljivi, saj nimate dovolj finančnih kapacitet. Na delovnem mestu se vam zdi, da ste obstali na določeni točki. Kmalu lahko pričakujete spremembe.

Strelec

Vezani boste danes postali žrtev lastne raztresenosti, v ljubezni pa vas bodo prevzemala globoka, a nejasna čustva. Poskusite ohraniti mirne živce. Pri samskih pa bodo vsa čustva privrela na dan v najbolj neprimernem trenutku. Če nocoj ne boste dobro razpoloženi, se raje umaknite pred prijatelji.

Kozorog

Veter sprememb se nevzdržno širi. To vi najbolje veste, saj ga že čutite. Dobili boste novo moč in nov zagon. Vaše besede bodo imele težo. Ljudje vam bodo prisluhnili, zamislili se bodo. Izrazite svoje misli in čustva – ko imate vsega enkrat dovolj, je pač dovolj. Zanimiv dan je pred vami.

Vodnar

Želeli si boste oddiha, vendar vas obveznosti ne bodo izpustile iz primeža. Ko boste že mislili, da ste prosti, vas bo že spet nekdo potreboval. Uspelo vam bo narediti vse in zaradi tega boste izjemno zadovoljni. Vaša čustva bodo relativno stabilna, kljub temu pa pazite na svoje reakcije in besede.

Ribi

Kar prekipevate od energije. Na dobri poti ste, da uresničite svoje načrte. Previdno, a sigurno stopate proti cilju, saj že dolgo veste, da nič dobrega ne pride k vam na hitro. Nekdo vam bo lahko velikodušno ponudil svojo pomoč, zaradi česar se boste zelo čustveno odzvali. Ne boste se niti malo dolgočasili.