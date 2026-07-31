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Avtor:
K. M.

Petek,
31. 7. 2026,
8.18

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Natisni članek

Natisni članek
požar Bovec

Petek, 31. 7. 2026, 8.18

5 minut

V Bovcu izbruhnil požar: na delu air tractorji in več gasilskih društev #video

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,04

Ob peti uri zjutraj se je na Planji v občini Bovec začelo gašenje požara v naravi. Na terenu so gasilci PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom, PGD Srpenica, PGD Kobarid in PGD Breginj. Na pomoč jim so jim priskočili tudi pripadniki GRS Bovec z dronom, prav tako je bila aktivirana Enota za gašenje iz zraka z air tractorji. Vodo za gašenje zajemajo v Bohinjskem jezeru.

O požaru so obveščene policija in vse druge pristojne službe.

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