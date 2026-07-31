V Bovcu izbruhnil požar: na delu air tractorji in več gasilskih društev #video

Ob peti uri zjutraj se je na Planji v občini Bovec začelo gašenje požara v naravi. Na terenu so gasilci PGD Bovec, PGD Log pod Mangartom, PGD Srpenica, PGD Kobarid in PGD Breginj. Na pomoč jim so jim priskočili tudi pripadniki GRS Bovec z dronom, prav tako je bila aktivirana Enota za gašenje iz zraka z air tractorji. Vodo za gašenje zajemajo v Bohinjskem jezeru.