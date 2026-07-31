Če ste si kdaj želeli imeti svoje jezero, je zdaj na voljo precej nenavadna nepremičninska priložnost. Družba RTG Slivniško jezero je objavila ponudbo za prodajo štirih parcel, ki so v naravi Slivniško jezero. Cena? Skoraj 6,3 milijona evrov.

Na oglasni deski Upravne enote Šentjur pri Celju je bila 28. julija 2026 objavljena ponudba za prodajo kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije, v okviru katere družba RTG Slivniško jezero prodaja parcele, ki predstavljajo Slivniško jezero. Skupna izhodiščna cena za vse parcele znaša 6.291.625,50 evra.

Foto: eUprava

"Mi smo večji kot Portorož"

Direktor družbe RTG Slivniško jezero, d. o. o., Gregor Moser je pojasnil, da zanimanje za nakup obstaja. "Jezero ponuja 7,5 kilometra obale. Mi smo večji kot Portorož," je dejal.

Foto: Eprostor

Čeprav bi se ob takšni ponudbi marsikdo vprašal, ali bi lahko jezero kupila tudi lokalna skupnost, Moser možnosti, da bi ga prevzela občina Šentjur, ne vidi. Na vprašanje, ali bi lahko jezero kupila občina, je odgovoril kratko: "Nima denarja za to." Precej neposreden je bil tudi pri odgovoru na vprašanje, zakaj je družba jezero pripravljena prodati. "Dovolj imam vsega," je dejal.

Kozjansko morje

Slivniško jezero, ki mu domačini pravijo tudi Kozjansko morje, je edino jezero na Kozjanskem. Leži v bližini Gorice pri Slivnici, ob cesti proti Podčetrtku. Nastalo je leta 1976 z zajezitvijo Drobinskega potoka in Ločnice.

Vzhodni del jezera, vključno z izlivnim delom Drobinskega potoka in Ločnice, je opredeljen kot drstišče rib. Ta del je neformalno razglašen za ihtiološki in ornitološki rezervat, ki obsega približno 40 hektarov vodnega in obvodnega prostora. Naseljuje ga okoli 119 vrst ptic ter 32 vrst rib, rakov, piškurjev, žab in školjk, na območju pa je mogoče najti tudi nekatere redke vrste rastlin, je zapisano na turističnem portalu občine Šentjur.

Jezero je priljubljeno med ribiči, primerno pa je tudi za vodne športe, rekreacijo in piknike.

Novembra 2013 je bil v njem ujet tudi som, dolg kar 255 centimetrov in težak 95 kilogramov, ki ga na turističnem portalu občine Šentjur navajajo kot največjo sladkovodno ribo, ujeto v Sloveniji.