Ben Affleck je zmagal na Milijonarju

Hollywoodski zvezdnik se je v dobrodelni izvedbi kviza Milijonar prebil vse do vrha, s sotekmovalcem pravilno odgovoril tudi na zadnje vprašanje in osvojil glavno nagrado, ki jo bo dobila njegova dobrodelna organizacija.

Oskarjevec Ben Affleck se v zasebnem življenju prebija skozi težke čase, po ločitvi od Jennifer Lopez ga je v začetku junija doletela še smrt njegove matere Christine. Ta teden pa je vendarle dobil razlog za veselje – sodeloval je v dobrodelni izvedbi kviza Milijonar in v paru z Jamiejem Dingom, enim najboljših tekmovalcev v zgodovini kviza Jeopardy, pravilno odgovoril na vsa vprašanja ter osvojil glavno nagrado v višini milijona dolarjev (okoli 870 tisoč evrov)

Trenutek zmagoslavja:

Zadnje vprašanje, na katerega sta morala Affleck in Ding odgovoriti, je bilo "Katero od teh imen ni bilo ime purana, ki so ga ameriški predsedniki pomilostili v skladu s tradicijo zahvalnega dne?".

Vsi ponujeni odgovori so bili imena priljubljenih ameriških jedi – Peanut Butter & Jelly (arašidovo maslo in marmelada), krompirjevi ocvrtki (Tater & Tot), Mac & Cheese (makaroni s sirom) ter Spaghetti & Meatballs (špageti z mesnimi kroglicami).

Pomoč voditelja

Affleck in Ding nista bila prepričana glede nobenega od odgovorov, zato sta izkoristila možnost, da za pomoč povprašata voditelja Jimmyja Kimmla. Ta se je odločil za "špagete z mesnimi kroglicami", ker se, kot je dejal, ni spomnil, da bi se kdaj šalil na račun tega imena. Nato sta tekmovalca izkoristila še klic v sili in poklicala Dingovega dolgoletnega sotekmovalca v kvizih, ki pa se v razpoložljivem času ni mogel odločiti za nobenega od ponujenih odgovorov.

Ben Affleck se je nato odločil, da bosta stavila na odgovor, ki ga je izbral voditelj Kimmel. Ta je na to dejal: "Zdaj mi je res slabo," nato pa ob bučnem veselju v studiu razkril, da je odgovor pravilen.

Dobrodelni milijon gre v Afriko

Osvojeno milijonsko nagrado sta namenila Iniciativi za Vzhodni Kongo, dobrodelni organizaciji, ki jo je Affleck soustanovil leta 2010. Prek nje se trudi pomagati ljudem na vzhodu Demokratične republike Kongo, na območju, ki ga je po njegovih besedah "hudo prizadela zelo travmatična vojna".

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