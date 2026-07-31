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Avtor:
STA

Petek,
31. 7. 2026,
22.58

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Andreja Klepač tenis

Petek, 31. 7. 2026, 22.58

1 ura, 13 minut

Andreja Klepač v finalu Washingtona

Avtor:
STA

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Andreja Klepač, WTA Portorož | Andreja Klepač se je z Japonko Makoto Ninomiya prebila v finale dvojic turnirja v Washingtonu. | Foto Vid Ponikvar

Andreja Klepač se je z Japonko Makoto Ninomiya prebila v finale dvojic turnirja v Washingtonu.

Foto: Vid Ponikvar

Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je skupaj z Japonko Makoto Ninomiya prebila v finale dvojic turnirja serije WTA 500 v Washingtonu. Slovensko-japonska naveza je bila v polfinalu s 6:4, 5:7 in 10:7 boljša od tretjih nosilk, Indonezijke Janice Tjen in Kitajke Shuai Zhang.

Izkušena 40-letna slovenska tenisačica je že na letošnjem odprtem prvenstvu Francije poskrbela za odličen rezultat, ko se je uvrstila v četrtfinale turnirja dvojic, zdaj pa sta skupaj z Japonko Ninomiya novo presenečenje pripravili še v ameriški prestolnici.

Prvi niz sta dobili s 6:4, v drugem že zaostajali z 2:5, s tremi dobljenimi igrami izenačili, a je nato niz vseeno šel v toke tekmicama. V tretjem, skrajšanem sta Klepač in Ninomiya zgodaj prišli do lepe prednosti, ki sta jo držali do konca.

V finalu se bosta merili z drugima nosilkama, Kanadčanko Erin Routliffe in Indonezijko Aldilo Sutjiadi.

Klepač se je prvič po turnirju v Charlestonu leta 2022 uvrstila v polfinale turnirja serije WTA 500. Takrat je turnir s Poljakinjo Magdo Linette tudi osvojila.

Andreja Klepač
Sportal Andreja Klepač v polfinalu dvojic v Washingtonu
Andreja Klepač tenis
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