Izraelci so osupli nad tem, kaj je uspelo Irancem. Padajo celo zamisli o uporabi jedrskega orožja.

Donald Trump, ki ga je strah, da bi ga iranski teroristi ubili, in ne ve, kako bi se izvlekel iz vojne, ki jo je sam zakuhal, vidno telesno in duševno peša. Skoraj nihče od Trumpovih tesnih sodelavcev ne verjame, da bi lahko s stopnjevanjem zračnih napadov na Iran zlomili oblast v Teheranu, ki se noče odpovedati nadzoru nad Hormuško ožino in ambicijam za razvoj jedrskega orožja. Trumpove sodelavce sta v slabo voljo spravili tudi poročili ameriških in izraelskih obveščevalcev, ki ugotavljata, da napadi na Iran niso bili tako zelo uničujoči in da so Iranci v presenetljivo hitrem času obnovili svoje vojaške zmogljivosti. Vse to na podlagi svojih virov iz Trumpove okolice trdi britanski novinar Andrew Neil.

Andrew Neil je na svojem Youtube kanalu pojasnil, da je bil zadnja dva tedna v Washingtonu, kjer je govoril s svojimi viri oziroma stiki in delal intervjuje. Zdaj je bila glavna tema pogovorov Donald Trump – zaradi vojne proti Iranu in njegovih težav v ZDA, ki so tudi povezane oziroma se prepletajo s to vojno.

Republikanci zaskrbljeni glede vojne proti Iranu

Neil je povedal, da je govoril z ljudmi iz republikanske stranke, ki želijo Trumpu vse dobro in jih skrbi vojna proti Iranu. Glede vojne za Trumpa skorajda ni dobrih novic.

Neil pravi, da ne trpi za sindromom obsedenega nasprotovanja Trumpu (TDS s kraticami po angleško, s katerimi Trumpovi privrženci na družbenih omrežjih napadajo vse, ki se ne strinjajo s Trumpom, op. p.).

Neil: vojna proti Iranu je popolna katastrofa

Nekatere njegove poteze so mu všeč: zaprtje južne meje, povečano črpanje nafte, od katerega je odvisna uspešnost ameriškega gospodarstva, deregulacija gospodarstva, nasprotovanje sodelovanju bioloških moških v ženskih športih, nasprotovanje woke aktivistom na univerzah in v kulturnih institucijah ...

Glede Trumpove vojne proti Iranu pa je Neil zelo kritičen, ker je, kot pravi, ta vojna popolna katastrofa. Trdi, da se je v Washingtonu pogovarjal s Trumpovim prijateljem in tesnim zaupnikom, ki Trumpa redno videva in ga zelo občuduje.

Trumpovo počasno propadanje in strah pred atentatom?

"Ljudje okoli Trumpa ne vedo, kaj storiti glede tega. Bojijo se, da se bo stanje samo še poslabšalo. Ima 80 let in to zdaj kaže. Včasih so njegovi nastopi v redu, včasih so bili celo nastopi Joeja Bidna v redu. Včasih so njegovi nastopi zmedeni, brez osredotočenosti, slabši, kot jih je imel Biden. Ni še v tako slabem položaju glede svojih sposobnosti, kot je bil Biden, toda v Trumpovem krogu se bojijo, da gre v to smer," poudarja novinar.

Trumpov prijatelj je Neilu tudi povedal, da se Trump zelo boji, da bi iranski teroristi izvedli atentat nad njim. To je razumljiv strah, pravi Neil. Ta strah naj bi imel Trump od takrat, ko je v svojem prvem mandatu (januarja 2020, op. p.) dal ukaz za napad na generala Kasema Solejmanija, ki je bil eden od najpomembnejših mož Iranske revolucionarne garde. Letos je seveda dal Trump tudi zeleno luč za napad na ajatolo Ali Hameneja, njegove družinske člane in druge pomembne osebnosti v iranski oblasti. Neil pravi, da še nikoli ni videl predsednika ZDA, ki bi bil obkrožen s toliko varnostniki, kot jih ima Trump.

Trump ne ve, kako se izvleči iz vojne proti Iranu, trdi Neil

A težava ni samo Trumpovo telesno in dušeno pešanje. Trump je zafrustriran tudi zato, ker ni nobene dobrih rešitev glede vojne proti Iranu. Kot trdi Neil, nihče okoli Trumpa ne verjame, da bi stopnjevanje napadov na Iran prineslo kakšno spremembo v delovanju iranskih oblastnikov.

Trump je napadel Iran iz mešanice neumnosti in bahavega junačenja, zdaj pa ne ve, kako se izvleči, trdi Neil. Foto: Guliverimage

"Bilo je nekaj norih besed o zaostritvi napadov, a jih nisem jemal resno. Eden (od virov, s katerim se je v ZDA pogovarjal Neil, op. p.) je celo omenil uporabo taktičnega jedrskega orožja. Tudi tega nisem vzel resno. Takšne neumnosti govoriš, ko ne veš, kaj bi storil."

Iranska oblast, ki jo poganja islamistična ideologija, ne popušča

Iranskega režima ne poganja denar, ampak islamistična ideologija. Hočejo se maščevati Trumpu zaradi napadov na Iran in zadržati nadzor nad Hormuško ožino. Hočejo prevlado v regiji. Hočejo imeti zmogljivosti, da naredijo atomsko bombo, če se bodo za to odločili. Iranski režim, ki so mu lani nekateri celo šteli dneve na oblasti, se zdaj zdi trdno v sedlu, pojasnjuje Neil.

Pretekli teden so po besedah britanskega novinarja na mize Trumpovih tesnih sodelavcev prišli dve obveščevalni poročili. Poročili sta še povečali njihov obup.

Poročilo CIA: zračni napadi ne bodo zlomili iranske oblasti

Prvo poročilo je naredila CIA na podlagi ugotovitev različnih ameriških obveščevalnih služb. Poročilo ugotavlja, da iranski režim ne bodo mogli prisiliti v pogajanja s stopnjevanjem zračnih napadov na Iran, kar želi Trump. Poročilo tudi ugotavlja, da so ZDA podcenjevale odpornost iranskih oblasti in so se znašli v pat položaju, v večni vojni nizke intenzivnosti. Vse to bo imelo negativen vpliv na svetovno gospodarstvo.

Ameriško-izraelski napad na iranske cilje niso povzročili takšnega uničenja, kot sta javno trdila Donald Trump in ameriški obrambni minister Pete Hegseth. Iranci naj bi tudi presenetljivo hitro obnovili svoje vojaške zmogljivosti. Foto: Guliverimage

Drugo poročilo, ki je sestavljeno na podlagi ugotovitev ameriških in izraelskih obveščevalcev, je še bolj črnogledo, trdi Neil. "Se spomnite besed, da je iranska vojna industrija uničena? Da Iran nima delujoče mornarice in delujoče vojske, da nima več raket in dronov? Vse to so bile neresnice."

Poročilo: Iran je presenetljivo hitro obnovil svoje vojaške zmogljivosti

Poročilo, ki je bilo narejeno s pomočjo obsežnega satelitskega opazovanja Irana, namreč ugotavlja, da je Iran obnovil uničena oporišča za rakete in drone veliko hitreje, kot so pričakovali Američani in Izraelci.

Skladišča izstrelkov so zdaj znotraj gora. Iranci so obnovili mostove, pristanišča in tovarne orožja. Celo severna oskrbovalna pot, ki je tekla med Iranom in Rusijo (iransko orožje v Rusijo in ruska pomoč v Iran), in za katero so Izraelci menili, da so jo prekinili v prvih dneh vojne, je večinoma obnovljena. To so slabe novice za Trumpa in ZDA, poudarja Neil.

Nepriljubljena vojna proti Iranu

V Teheranu imajo zdaj trdno v rokah oblasti trdorokci in ne zmerneži. Vojna je celo okrepila oblast trdorokcev, ki se ne bodo odpovedali Hormuški ožini in ambicijam za razvoj jedrskega orožja.

Neil na podlagi pogovorov s Trumpovim prijateljem trdi, da se Trump že od leta 2020, ko je dal ukaz za odstranitev iranskega generala Kasema Solejmanija, boji iranskega maščevanja oziroma iranskega poskusa atentata nanj. Foto: Guliverimage

Neil tudi pravi, da Trump dobro ve, kako nepriljubljena je vojna proti Iranu v ameriški javnosti. Te vojne Trump, preden jo je začel, ni niti dobro predstavil ameriški javnosti. Ni se posvetoval niti z evropskimi zavezniki. Niti vojna v Vietnamu ni bila tako nepriljubljena na svojem začetku v ameriški javnosti, kot je vojna proti Iranu.

Strah republikancev pred izgubo senata

Trumpa čakajo novembra letos vmesne volitve v kongresu. Napoveduje se, da bodo demokrati dobili večino v predstavniškem domu kongresa (če jim to uspe, bodo lahko začeli kongresne preiskave proti Trumpu). Manj možnosti imajo za prevzem večine v senatu, čeprav se republikanci bojijo, da bodo izgubili tudi senat, če se bo zaradi vojne proti Iranu stanje v gospodarstvu poslabšalo.

Kot poudarja Neil, je Trumpu začela padati priljubljenost že maja lani, en mesec po tem, ko je sprožil vsesplošno carinsko vojno proti skoraj vsem državam na svetu.

Se Trump premalo posveča težavam običajnih Američanov?

Zelo slabo se Trump v anketah odreže pri vodenju gospodarske politike. Samo 36 odstotkov Američanov podpira Trumpove poteze v gospodarstvu. Američani tudi menijo, da se Trump premalo ukvarja s težavami, ki pestijo običajne državljane (inflacija, dražji energenti, pešajoči trg dela ...). To povroča brezup v republikanski stranki.

Republikance je strah, da bi Trumpova vojna proti Iranu oziroma zaprtje Hormuške ožine tako škodilo ameriškemu gospodarstvu, da bi na novembrskih vmesnih volitvah izgubili tudi večino v senatu. Foto: Guliverimage

Sreča za Trumpa in republikance je, da je demokratska stranka po javnomnenjskih anketah celo manj priljubljena kot Trump, pravi Neil in dodaja, da demokratsko stranko vodijo gerontokrati, ki že nekaj časa ne morejo ponuditi nič izvirno novega, razen tega, da ne marajo Trumpa. Zdaj pa se v demokratski stranki vzpenjajo mladi demokratični socialisti, kot je newyorški župan Zohran Mamdani.

Protiizraelska radikalizacija mladih generacij?

Trump je po Neilovih besedah predstavljal desničarski populizem, ki je pometel z republikanskim establišmentom, ti t.i. demokratični socialisti pa hočejo z levičarskim populizmom pomesti z demokratskimi establišmentom.

So trdno protiizraelski zaradi izraelskega obleganja Gaze. Izraelski odziv na napad Hamasa na jug Izraela oktobra 2023 je imel podoben učinek na mlade radikalce, kot ga je imela vojna v Vietnamu na mlade radikalne generacije v 60. letih. A kot opozarja Neil, so ti protiizraelski aktivisti postopoma postali že prohamasovski aktivisti.

Trump bo svet naredil revnejši, trdi Neil

"Čim dlje bo Hormuška ožina zaprta, slabše bo za svetovno gospodarstvo. Cene plina, bencina se bodo višale. Če bodo cene bencina zelo visoke v času novembrskih vmesnih volitev, lahko republikanci izgubijo tudi senat.(...) Zaradi vojne proti Iranu, ki jo je sprožil Trump z mešanico neumnosti in bahavega junačenja, ne bodo revnejši samo Američani, ampak tudi mi (tj. vsi drugi po svetu, op. p.)," še pravi Neil.