Lucas Coenen je zaradi poškodbe odpovedal še tretjo dirko svetovnega prvenstva v motokrosu in vse bolj postaja jasno, da je izgubil naslov prvaka, ki mu je bil še pred dvema tednoma kot na dlani. Ta vikend dirkajo v Belgiji. Lommel je v soboto popoldne gostil kvalifikacijsko vožnjo, ki jo je Tim Gajser končal na četrtem mestu, Jan Pancar pa na 20. Zmagal je Jeffrey Herlings, ki povečuje prednost v skupnem seštevku.

Poškodbe so del motokrosa, enega najtežjih športov, in pogosto krojijo razplet prvenstev. Očitno bo tako tudi v letošnjem svetovnem prvenstvu MXGP. Lucas Coenen (KTM) je imel po 11 od 19 dirk že 68 točk prednosti pred Jeffreyjem Herlingsom (Honda), Romain Febvre (Kawasaki) in Tim Gajser (Yamaha) pa sta za mladim Belgijcem zaostajala že za več kot 100 točk. Zdelo se je, da bo 19-letnik v svoji drugi sezoni v elitnem razredu postal svetovni prvak.

Nato pa se je na kvalifikacijski vožnji v Angliji nesrečno poškodoval. Zaradi ukleščenih živcev v predelu kolka je po britanski veliki nagradi izpustil še češko in enako bo tudi domačo dirko v Flandriji. Nastop na zloglasni mivki v Lommelu je odpovedal že po prostem treningu. Še tretjo zaporedno dirko bo tako ostal brez ene same točke. Vodstvo v skupnem seštevku je izgubil že minilo nedeljo po prvi vožnji Loketa. V Belgijo je tako Herlings prišel z 49 točkami prednosti. To nedeljo lahko Coenena prehiti še Febvre.

MXGP Belgije, kvalifikacijska vožnja:



1. Jeffrey Herlings (Honda)

2. Kay de Wolf (Husqvarna)

3. Andrea Adamo (KTM)

4. Tim Gajser (Yamaha)

5. Tom Vialle (Honda)

6. Isak Gifting (JK Yamaha)

7. Romain Febvre (Kawasaki)

8. Ruben Feranndez (Honda)

…

20. Jan Pancar (TEM JP253 KTM)

Tim Gajser Foto: Yamaha Racing Na uradnem treningu je bil najhitrejši Herlings. Veteran je favorit za zmago, saj vemo, kako dober je na mivki. Gajser je bil na treningu četrti, a je krog odpeljal dve sekundi počasneje od nizozemskega tekmeca. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) je dosegel 22. čas.

Na kvalifikacijski vožnji je zatem z rampe najbolje potegnil Isak Gifting (JK Yamaha), a je Herlings še pred koncem prvega kroga prevzel vodstvo. Krog pozneje je Šveda prehitel Kay de Wolf (Husqvarna), pozneje pa tudi Andea Adamo (KTM), Gajser in Tom Vialle (Honda). Slovenski as je na koncu na četrtem mestu za zmagovalcem Herlingsom zaostal skoraj 40 sekund. Pancar, ki se v tako globoki mivki ne znajde najbolje, je bil s krogom zaostanka 20. Je pa res, da je Dolenjec lani v drugi vožnji belgijske velike nagrade navdušil s šestim mestom.

MXGP, skupni seštevek po kvalifikacijski vožnji (13/19):



1. Jeffrey Herlings (Honda) 625 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 566

3. Romain Febvre (Kawasaki) 545

4. Tim Gajser (Yamaha) 496

5. Andrea Adamo (KTM) 419

6. Ruben Fernandez (Honda) 417

7. Maxime Renaux (Yamaha) 408

8. Tom Vialle (Honda) 373

...

13. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 204

V MX2 dirkata tudi Peklaj in najboljša motokrosistka

Lotte van Drunen Foto: Guliverimage Slovenska predstavnika imamo četrtič letos tudi v razredu MX2. Jaka Peklaj (Peklaj Husqvarna) je kvalifikacijsko vožnjo s krogom zaostanka končal na 25. mestu. Dve mesti pred jim je bila najboljša motokrosistka zadnjih let, Nizozemka Lotte Van Drunen (Yamaha). Zmagal je Camden McLellan (Triumph), vodilni v prvenstvu Guillem Farres (Triumph) pa je bil tretji.

Nedeljska dirka se začne ob 13.15 v razredu MX2, ob 14.15 pa je na sporedu štart prve vožnje v MXGP. Odločitev o zmagovalcu bo padla ob 16.10 oziroma ob 17.10.

Poglejte vrhunce obeh kvalifikacijskih voženj: