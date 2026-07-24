Številka ena moškega tenisa, Italijan Jannik Sinner, te dni skupaj z dekletom, dansko manekenko bosanskih korenin Lailo Hasanović, uživa na zasluženem oddihu na Sardiniji.

Govorice, da sta 25-letni Jannik Sinner in leto mlajša Laila Hasanović par, so v javnosti zaokrožile lani poleti, ko je Laila začela obiskovati njegove teniške tekme. Zanj je navijala tudi na letošnjem Wimbledonu, kjer je Sinner po štirih urah igre porazil Aleksandra Zvereva in osvojil še en naslov na turnirjih za grand slam.

Tokrat se je par odločil za skupne počitnice na Sardiniji, kjer v razkošni vili več kot očitno zelo uživata v družbi drug drugega. Na fotografijah delujeta popolnoma sproščeno, skupaj uživata v vodi, se smejita in izmenjujeta nežnosti.

Sinner disteso e rilassato in vacanza: la pausa in Sardegna con Laila Hasanovic tra sorrisi e abbracci. Le foto in esclusiva di "Chi" https://t.co/l214W2YAU6 pic.twitter.com/rhq7AMDOZI — Il Fatto Quotidiano (@fattoquotidiano) July 22, 2026

Pred časom je Laila na družbenih omrežjih pokazala prstan in začele so se pojavljati govorice, da je mladi par že zaročen, a je Sinner to zanikal. "Prstan, ki ga je Laila pokazala na družbenih omrežjih? Ali sem imel jaz prste vmes? Ne, ne," je zatrdil 25-letnik, ki svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti.