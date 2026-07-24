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Avtor:
R. K.

Petek,
24. 7. 2026,
18.42

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Jannik Sinner Laila Hasanović Sardinija počitnice tenis

Petek, 24. 7. 2026, 18.42

0 minut

Jannik Sinner in danska manekenka sta si izmenjavala nežnosti v bazenu

Avtor:
R. K.

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Jannik Sinner Laila Hasanović | Prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, svoje zasebno življenje dobro skriva pred očmi javnosti. | Foto Reuters

Prvi igralec sveta, Italijan Jannik Sinner, svoje zasebno življenje dobro skriva pred očmi javnosti.

Foto: Reuters

Številka ena moškega tenisa, Italijan Jannik Sinner, te dni skupaj z dekletom, dansko manekenko bosanskih korenin Lailo Hasanović, uživa na zasluženem oddihu na Sardiniji.

Govorice, da sta 25-letni Jannik Sinner in leto mlajša Laila Hasanović par, so v javnosti zaokrožile lani poleti, ko je Laila začela obiskovati njegove teniške tekme. Zanj je navijala tudi na letošnjem Wimbledonu, kjer je Sinner po štirih urah igre porazil Aleksandra Zvereva in osvojil še en naslov na turnirjih za grand slam.

Tokrat se je par odločil za skupne počitnice na Sardiniji, kjer v razkošni vili več kot očitno zelo uživata v družbi drug drugega. Na fotografijah delujeta popolnoma sproščeno, skupaj uživata v vodi, se smejita in izmenjujeta nežnosti.

Pred časom je Laila na družbenih omrežjih pokazala prstan in začele so se pojavljati govorice, da je mladi par že zaročen, a je Sinner to zanikal. "Prstan, ki ga je Laila pokazala na družbenih omrežjih? Ali sem imel jaz prste vmes? Ne, ne," je zatrdil 25-letnik, ki svoje zasebno življenje skrbno skriva pred očmi javnosti. 

Laila Hasanović
Sportal Jannik Sinner je vse govorice odločno zanikal
Jannik Sinner Laila Hasanović Sardinija počitnice tenis
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