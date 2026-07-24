"Zaupala sem mu, ker je bil oče mojih otrok," je o veliki prevari in svojem propadu razlagala Arantxa Sanchez Vicario, nekdanja prva teniška igralka sveta. Njena zgodba zveni neverjetno.

Navaden smrtnik si misli, da nekateri teniški zvezdniki s svojimi zaslužki živijo udobno in lagodno življenje. A meja med bogastvom in propadom je lahko zelo tanka. V preteklosti smo že slišali mnogo takšnih zgodb. Prav posebno zgodbo piše nekdanja vrhunska teniška igralka Arantxa Sanchez Vicario, ki je ostala brez vsega premoženja. In kot sama zatrjuje, ne po lastni krivdi. Štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam je izjavila, da je izgubila 36 milijonov evrov premoženja, in za to krivi nekdanjega moža.

Med letoma 1989 in 1993 je zaradi davčnih ugodnosti lažno navajala, da živi v Andori. Foto: Reuters

Davčne težave so se začele že veliko prej

Enajst let je bila poročena s podjetnikom Josepom Santacanom, s katerim ima sina in hčerko. A njene težave so se začele že veliko prej. Med letoma 1989 in 1993 je zaradi davčnih ugodnosti lažno navajala, da živi v Andori, dejansko pa je živela v Barceloni. Zaradi tega je morala plačati neporavnane davke in kazni.

Leta 2009 je bila spoznana za krivo davčne utaje in je morala plačati 3,5 milijona evrov. Leta 2015 je luksemburška banka proti njej vložila tožbo zaradi goljufije pri kreditih in premoženju v vrednosti 5,2 milijona ameriških dolarjev, vendar ji tega denarja ni uspelo izterjati.

Leta 2023 sta Arantxa Sánchez Vicario in njen zdaj že nekdanji mož stopila pred sodišče, ker naj bi skrila del svojega premoženja, da bi se izognila poplačilu dolga do banke. Zaradi tega je bila obsojena na dveletno pogojno zaporno kazen, poravnati pa mora dolg v višini 5,5 milijona britanskih funtov.

Arantxa Sanchez Vicario s svojim nekdanjim možem. Foto: Guliverimage

“Zaupala sem mu, denar pa je izginil”

V nedavnem intervjuju za špansko televizijsko oddajo Universo Callejo je Sanchez Vicario spregovorila o finančnem zlomu.

"Zaupala sem mu, ker je bil oče mojih otrok. Slepo sem se zaljubila, a v resnici ni bil človek, za katerega sem ga imela," je pripovedovala in potrdila, da je bil za 36-milijonsko izgubo kriv njen mož.

"Res je. Sama sem bila osredotočena na tenis in nikoli nisem skrbela za svoje finance, ker tega preprosto nisem znala. Zaupala sem možu, denar pa je izginil. Na koncu sem ostala sama z vsemi dolgovi," je še razlagala in razkrila, zakaj ni odšla v zapor.

Danes plačuje 50 odstotkov vseh svojih prihodkov

"V zapor nisem šla, ker banki odplačujem 50 odstotkov vseh svojih prihodkov. Izpolnjujem vse obveznosti, čeprav sem bila v resnici žrtev. To je bil velik šok. Poiskati sem morala psihološko pomoč, ker nisem mogla verjeti, da se mi to dogaja. Bilo je, kot da bi se zbudila iz sanj in si rekla: 'To se ne more dogajati meni.'"

Arantxa Sanchez Vicario v času športne kariere. Foto: Gulliver/Getty Images

Njena športna zapuščina je izjemna

Danes 54-letna igralka, nekoč lastnica 31 milijonov funtov, je bila ena največjih teniških zvezdnic devetdesetih let. V Wimbledonu je igrala v finalu v letih 1995 in 1996, v finalu OP Avstralije pa v letih 1994 in 1995. Trikrat je osvojila tudi OP Francije, in sicer v letih 1989, 1994 in 1998, leta 1994 pa je slavila še na OP ZDA. Zelo uspešna je bila tudi med dvojicami, kjer je osvojila tri naslove na OP Avstralije, enega v Wimbledonu in dva na OP ZDA. Prav tako je blestela tudi v mešanih dvojicah, kjer je osvojila tri od štirih turnirjev za grand slam. Edini naslov, ki ji manjka, je Wimbledon. Španka je bila v svoji karieri prva igralka sveta tako med posameznicami kot tudi med dvojicami.

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