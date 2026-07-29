Vročinski val bo vaš račun za elektriko pognal v nebo. Sonce ga lahko zniža.

Tretji vročinski val letos. Klimatske naprave delujejo brez premora, podjetja hladijo proizvodnjo, strežniške sobe in skladišča, poraba elektrike pa raste. Koliko lahko sonce prihrani vašemu gospodinjstvu? Izračun za prvo polovico 2026 kaže, kdo je letos zares zaslužil in koliko.

Rešitev je hibridna sončna elektrarna s pametnim upravljanjem: povezan sistem sončne elektrarne in baterijskega hranilnika, ki ga programska oprema krmili glede na dejansko proizvodnjo, porabo, stanje baterije in ceno elektrike na trgu.

Pravilno dimenzioniran sistem lahko na letni ravni proizvede toliko elektrike, kot je gospodinjstvo ali podjetje porabi. A sama elektrarna in baterija še ne pomenita največjega prihranka – ključno je, kako pametno ju sistem upravlja.

Vas zanima, koliko bi lahko prihranili vi?



Odgovor je odvisen predvsem od vašega dnevnega profila porabe. Pošljite nam podatke o merilnem mestu in brezplačno vam pripravimo oceno.

Največ elektrike sončne elektrarne proizvedejo okoli poldneva, ko je sončno obsevanje največje. Foto: arhiv ponudnika

Zakaj sonce sije, vač račun za elektriko pa vseeno raste?

Koliko sonca smo letos dejansko ujeli?

Do 1. julija so sončne elektrarne v Sloveniji proizvedle približno eno teravatno uro elektrike; na letni ravni se obetata slabi dve teravatni uri, kar je dobrih 10 odstotkov celotne slovenske porabe.

To je približno 10 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Proizvodnja vsako leto zraste za približno 20 odstotkov, med letoma 2022 in 2023 pa je poskočila celo za 50 odstotkov – poganja jo stalno postavljanje novih elektrarn.

Slovenija ima v povprečju 1100 sončnih ur na leto; v prvi polovici letošnjega, nekoliko bolj sončnega leta jih je bilo po Arsovih podatkih približno 600.

Število sončnih ur samo po sebi pove manj, kot se zdi – pokaže le, koliko sonca sije nad lokacijo, ne pa, koliko od tega elektrarna dejansko izkoristi. Odločata naklon in usmerjenost panelov, zato sta bolj merodajna sončno obsevanje in dejanska proizvodnja.

Razlike med regijami (Primorska ima več sonca kot Gorenjska) so zato predvsem v sončnih urah, ne v izkoristku.

Največ prihranijo uporabniki, ki elektriko porabijo takrat, ko jo sončna elektrarna proizvaja. Foto: arhiv ponudnika

Kakšno korist so imeli lastniki sončnih elektrarn?

Za primerjavo smo vzeli tri tipične profile, pri katerih je elektrarna dimenzionirana tako, da njena letna proizvodnja ustreza letni porabi lastnika – seveda pa se v 15-minutnih intervalih proizvodnja in poraba ne pokrivata vedno.

Velikost sončne elektrarne Tip uporabnika Proizvodnja jan.–jun. 2026 Letna proizvodnja 10 kW gospodinjstvo 6 MWh 11 MWh 30 kW manjše podjetje, delavnica, kmetija, hotel, gostilna 18 MWh 33 MWh 100 kW večja industrijska hala, šola, vrtec; lahko samostoječa 60 MWh 110 MWh

Opomba: Prva polovica leta je nekoliko bolj osončena, zato proizvodnja do 1. 7. rahlo presega polovico letne. Lastna, sočasno porabljena energija je vredna približno 55 evrov na megavatno uro, pri tem pa uporabnik prihrani še do 25 evrov na megavatno uro prispevkov (omrežnina, trošarina), gospodinjstvo pa tudi DDV. Viške proda v omrežje za približno 40 – 50 evrov na megavatno uro, manjkajočo energijo (zvečer, zjutraj, ponoči) pa dokupi precej dražje, za približno 125 – 130 evrov na megavatno uro z vsemi dajatvami.

Koliko so letos prihranili lastniki sončnih elektrarn?

Postavka Gospodinjstvo Manjše podjetje Večji odjemalec Strošek brez sončne elektrarne (letno) ~2200 € ~5600 € ~18.700 € Velikost sončne elektrarne 10 kW 30 kW 100 kW Letna poraba/proizvodnja 11 MWh 33 MWh 110 MWh Delež lastne porabe ~25 % ~40 % ~40 % Oddano v omrežje ~75 % ~60 % ~60 % Letni prihranek ~650 € ~2000 € ~6500 €

Razlog je preprost: sonce sije okoli poldneva, gospodinjstvo pa elektriko porablja predvsem zjutraj in zvečer, ko so vsi doma. Zato le četrtino proizvedene elektrike porabi takoj, preostala odteče v omrežje.

Podjetja in njihovi stroji, hlajenje, razsvetljava delujejo čez dan, zato se njihova poraba s proizvodnjo bolje prekriva in skoraj polovico elektrike porabijo v istem trenutku, ko nastane. Ne odloča velikost elektrarne, temveč to, kako dobro se poraba ujema s proizvodnjo.

Za nižji račun za elektriko lastna streha ni več pogoj – sonce je mogoče izkoristiti tudi prek souporabe, ki neposredno povezuje proizvajalce in odjemalce. Foto: arhiv ponudnika

Nimate strehe za elektrarno? Vseeno lahko prihranite.

V primeru souporabe električne energije so deleži pokritja podobni kot pri lastni elektrarni: gospodinjstvo pokrije približno 25 odstotkov porabe, podjetje z bolj izrazito dnevno porabo pa do 40 odstotkov. Taki deleži so mogoči, ker tržnica souporabe SunContract samodejno išče ujemanja med proizvajalci in porabniki ter sklepa dogovore. Če se uporabniki dogovarjajo sami, so deleži lahko precej nižji – na to opozarja tudi ELES.

Prihranek: dogovori na tržnici so približno 20 odstotkov pod pogodbeno ceno, kar pomeni približno 25 evrov na megavatno uro prihranka.

Souporaba električne energije od 1. julija 2026 omogoča, da proizvajalci elektrike iz obnovljivih virov delež proizvodnje prenesejo kateremukoli odjemalcu v Sloveniji brez menjave dobavitelja. Je pravica, ki proizvajalcem prinaša dodaten prihodek, odjemalcem pa nižje račune – na tržnici souporabe SunContract brez tveganja.

Lastna streha ali elektrarna torej nista več pogoj za koriščenje obnovljive energije in nižji račun – in to brez menjave dobavitelja.

Koliko so letos pridobili odjemalci v souporabi?

Postavka Gospodinjstvo Podjetje Letna poraba 11 MWh 33 MWh Delež pokrit s souporabo ~25 % ~40 % Letni prihranek ~85 € ~330 €

Souporaba deluje po enakem principu kot lastna elektrarna: uporabnik prevzame višek elektrike drugega proizvajalca, priznana pa je le tista energija, ki jo dejansko porabi v istem 15-minutnem intervalu, ko je nastala. Zato so deleži pokritja skoraj identični kot pri lastni elektrarni, in to iz istega razloga: podjetje z dnevno porabo pokrije do 40 odstotkov, gospodinjstvo, ki porabi elektriko pretežno zunaj sončnih ur, pa približno 25 odstotkov.

Pametno upravljanje baterije in elektrarne vsakih 15 minut prilagaja delovanje glede na proizvodnjo, porabo in tržne cene elektrike. Foto: arhiv ponudnika

Katera rešitev prinese največ?

Spodnja tabela združi vse tri poti do nižjega računa – souporabo, lastno elektrarno in kombinacijo z baterijo – za vse tri profile:

Scenarij Gospodinjstvo (10 kW SE + 25 kWh BH) Manjše podjetje (30 kW SE + 75 kWh BH) Večji odjemalec (100 kW SE + 250 kWh BH) 1. Letni strošek elektrike 2200 € 5600 € 18.700 € 2. Prihranek s souporabo ~85 € ~330 € / 3. Prihranek z lastno elektrarno ~650 € ~2000 € ~6500 € 4a. Prihranek samo z baterijskim hranilnikom ~1000 € ~3000 € ~10.000 € 4b. Prihranek z elektrarno in hranilnikom ~1650 € ~5000 € ~16.500 € 5. Dodatni prihodek proizvajalca v souporabi ~165 € ~500 € ~1650 €

Opomba: Razlika med skrajnima scenarijema je jasna: kdor ne naredi ničesar, plača poln račun. Kdor doda elektrarno in pametno upravljano baterijo, prihrani tudi tri četrtine tega zneska.

Kaj pri tem naredi SunContract?

Souporaba: Stranka vnese svoje merilno mesto in podpiše soglasje, na podlagi katerega SunContract pridobi 15-minutne podatke o porabi in proizvodnji. Ko je v sistem vključenih več strank, ta poišče najboljša ujemanja med proizvajalci in porabniki ter sklene dogovor.

Pametno upravljanje baterije: Sistem vsakih 15 minut prebere podatke o proizvodnji, porabi in stanju baterije, iz njih se uči in napove, kaj naj baterija počne v naslednjih intervalih – z enim ciljem: da je finančni izkupiček za uporabnika čim večji.

Samodejno največ koristi torej ne prineseta največja elektrarna ali največji dodeljeni delež, temveč rešitev, prilagojena dejanskemu profilu porabe.

Koliko bi prihranili vi?



Pošljite nam svoj profil porabe – izračun pripravimo brezplačno in brez obveznosti.

Najbolj nazoren primer so negativne cene elektrike. Ko je cena na trgu negativna, je oddaja viškov v omrežje strošek, ne dobiček – zato sistem elektrarno v tem trenutku ugasne in namesto tega polni baterijo iz omrežja, uporabnik pa je za to polnjenje celo nagrajen. Stranke to pogosto zmoti – težko sprejmejo, da se elektrarna ustavi prav sredi sončnega dne – a prav ta poteza prinese največjo finančno korist. Zato največjo vrednost prinese šele kombinacija elektrarne, baterije in pametnega upravljanja.

Največje prihranke prinaša kombinacija sončne elektrarne, baterijskega hranilnika in pametnega upravljanja energije. Foto: arhiv ponudnika

Kaj to pomeni za vas?

Sonce letos ni bilo težava – težava je bila zgolj v tem, kako ga ujeti ob pravem trenutku. Kdor ima samo sončno elektrarno, prihrani od nekaj sto do nekaj tisoč evrov na leto. Kdor doda baterijo in pametno upravljanje, ta prihranek skoraj podvoji. In kdor lastne strehe za panele sploh nima, lahko prek souporabe vseeno izkoristi sonce – brez menjave dobavitelja in brez lastne naložbe.

Vročinski valovi se bodo vračali. Vprašanje ni več, ali sonce prinaša dovolj energije, temveč kdo bo znal to energijo pravočasno ujeti, shraniti in izkoristiti takrat, ko jo resnično potrebuje.

Več o tej temi lahko preberete v naslednjem članku:

Naročnik oglasne vsebine je SunContract.