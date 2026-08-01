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Avtor:
R. K.

Sobota,
1. 8. 2026,
11.33

Osveženo pred

31 minut

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Natisni članek

Natisni članek
Nataša Pirc Musar prometna nesreča

Sobota, 1. 8. 2026, 11.33

31 minut

Pirc Musarjeva lažje poškodovana v prometni nesreči

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Nataša Pirc Musar | Foto STA

Foto: STA

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je bila v petek udeležena v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti, v kateri je utrpela lažje telesne poškodbe, so sporočili iz njenega urada. Po nesreči so jo prepeljali v Splošno bolnišnico Izola, kjer je ostala na opazovanju, danes pa bo odpuščena v domačo oskrbo, so pojasnili.

Po navedbah predsedničinega urada se je nesreča zgodila na poti s Hrvaške, kjer je Pirc Musarjeva preživljala dopust, na uradni dogodek v Komendi, katerega pokroviteljica je. Tam namreč ta konec tedna poteka dobrodelna prireditev najboljšega kolesarja na svetu Tadeja Pogačarja Pogi Challenge.

Predsednica se je ob tem zahvalila vsem intervencijskim službam, ki so požrtvovalno pomagale, še posebej pa strokovnemu in prijaznemu osebju izolske bolnišnice.

Ena oseba huje poškodovana

Po podatkih Policijske uprave Koper sta bili v petkovi prometni nesreči na primorski avtocesti, ki se je zgodila okoli pete ure popoldne, udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Po do zdaj zbranih podatkih sta bili v dogodku poškodovani dve osebi, pri čemer je ena od njiju dobila lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v izolsko splošno bolnišnico.

Zaradi izvajanja nujnih interventnih aktivnosti in ogleda kraja prometne nesreče je bil predor Kastelec začasno zaprt za ves promet, ponovno pa so ga odprli nekaj čez osmo uro zvečer.

Preiskava nesreče medtem še poteka, so pojasnili koprski policisti. O nesreči so obvestili tudi pristojni oddelek specializiranega državnega tožilstva.

Nataša Pirc Musar prometna nesreča
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