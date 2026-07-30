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Avtor:
A. P. K.

Četrtek,
30. 7. 2026,
13.38

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

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Natisni članek

Natisni članek
pesek vrtinec tornado vremenski pojavi tenis igrišče vreme veter nevarnost Krško teniško igrišče nenavadno peščeni vrtinec

Četrtek, 30. 7. 2026, 13.38

27 minut

V okolici Krškega na teniškem igrišču nastal peščeni vrtinec #video

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
teniško igrišče peščeni vrtinec | Pred dnevi se je v okolici Krškega hipoma razvil manjši, a zato nič manj nedolžen peščeni vrtinec. | Foto Neurje.si/Facebook

Pred dnevi se je v okolici Krškega hipoma razvil manjši, a zato nič manj nedolžen peščeni vrtinec.

Foto: Neurje.si/Facebook

Na Facebook strani Neurje.si so delili posnetek zanimivega pojava, ki ga je pred dnevi v okolici Krškega na zunanjem peščenem teniškem igrišču posnel očividec. Nastal je namreč peščeni vrtinec, ki, kljub temu da je bil razmeroma kratkotrajen, še zdaleč ni bil povsem nedolžen, so navedli.

Pred nekaj dnevi je v okolici Krškega nastal peščeni vrtinec, ki je s svojo močjo presenetil obiskovalce teniških igrišč, so zapisali na Facebook strani Neurje.si, kjer so posnetek nenadnega in nenavadnega vremenskega pojava tudi delili. "Čeprav je bil razmeroma kratkotrajen, še zdaleč ni bil povsem nedolžen," so ob tem zapisali.

Poglejte si videoposnetek:

Peščeni vrtinec nastane ob zelo močnem segrevanju tal

Navedli so, da je peščeni vrtinec oziroma "dust devil" manjši vrtinec zraka, ki nastane ob zelo močnem segrevanju tal. "Ko se vroč zrak začne hitro dvigovati, se lahko zaradi manjših razlik v vetru zavrti in oblikuje vrtinec. Ta s tal dviguje prah, pesek, listje in druge lahke delce, zaradi česar postane dobro viden," so pojasnili na vremenskem portalu Neurje.si.

Močnejši peščeni vrtinci lahko dosežejo hitrost vetra tudi prek 80 kilometrov na uro

Peščeni vrtinec se najpogosteje pojavlja v sončnih, vročih in suhih dneh, ko je ozračje razmeroma mirno, so še pojasnili. "Večina peščenih vrtincev je šibkih in ne povzroča škode, vendar lahko močnejši dosežejo hitrost vetra tudi prek 80 kilometrov na uro. Takšni vrtinci lahko prevrnejo lažje predmete, poškodujejo strehe, podirajo drevesa ali povzročijo manjšo materialno škodo," so še dodali na omenjenem portalu.

Kot je razvidno iz priloženih fotografij pod objavo, je manjši peščeni vrtinec v okolici Krškega povzročil manjšo materialno škodo (poškodoval je senčnike in prevrnile lažje predmete, kot so stoli).

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