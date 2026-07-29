"Seveda smo zelo razočarani," je bila jasna direktorica turnirja Valerie Tetreault, potem ko sta Jannik Sinner in Novak Đoković odpovedala nastop na mastersu v Montrealu. Organizatorji poudarjajo, da spoštujejo odločitev igralcev, a hkrati opozarjajo, da vse pogostejše odpovedi največjih zvezdnikov pred velikimi turnirji postajajo vse večja težava tenisa. V ozadju je znova vprašanje razširjenega koledarja in naporne 11-mesečne sezone.

Organizatorji teniškega turnirja v Montrealu niso mogli skriti razočaranja, potem ko na začetku prihodnjega tedna na turnirju ne bo Jannika Sinnerja in Novaka Đokovića. In nobena skrivnost ni, da sta oba igralca največji magnet za teniške navdušence. Vse pogostejša odsotnost najboljših igralcev pa je očitno postala vse večja težava tega športa.

Jannik Sinner si je vzel čas za počitek. Foto: Guliverimage

Zdravje na prvem mestu

Sinner je igranje odpovedal že skoraj dva tedna pred turnirjem, potem ko je ubranil zmago v Wimbledonu. V tem času bi se rad posvetil regeneraciji in svojemu zdravju, medtem ko je pri Novaku Đokoviću že zadnjih nekaj let znano, da zelo skrbno izbira turnirje. Beograjčan je že večkrat povedal, da ga zanimajo predvsem turnirji za grand slam. 39-letnik se bo najbrž pripravljal na OP ZDA, zadnji turnir za grand slam v letošnji sezoni. Ob tem ne smemo pozabiti Carlosa Alcaraza, ki ni igral vse od aprila. Španec je sporočil, da se bo vrnil na turnirju v Cincinnatiju.

Carlos Alcaraz ne igra že vse od aprila. Foto: Guliverimage

"Seveda smo zelo razočarani, da Jannik Sinner in Novak Đoković letos ne bosta igrala v Montrealu, še posebej zato, ker sta odpovedala nastop že na lanskem turnirju v Torontu," je povedala direktorica turnirja Valerie Tetreault, ki sicer ob tem pravi, da spoštujejo njuno odločitev in da je zdravje na prvem mestu.

"Vseeno pa menimo, da vse pogostejše odpovedi nastopov tik pred začetkom turnirjev v zadnjih letih odpirajo širše vprašanje za naš šport. Turnirji serije masters sodijo med najpomembnejše dogodke na teniški turneji, zato navijači upravičeno pričakujejo, da bodo na njih nastopili najboljši igralci sveta," je Tetreault povedala kanadskim medijem.

Foto: Reuters

Še eno opozorilo za predolgo sezono

Številni igralci opozarjajo, da sta razširjen format turnirjev in 11-mesečna sezona prevelik napor za igralce. Zaradi zahtevnega urnika so letos nekatere pomembne turnirje izpustile tudi Arina Sabalenka in Iga Swiątek. Kljub kritikam vodstvo ATP vztraja, da imajo igralci sami možnost izbirati svoj tekmovalni urnik, pri WTA pa poudarjajo, da je zdravje igralk njihova glavna prednostna naloga.

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