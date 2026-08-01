Ekipa Urške Žigart za las ob zmago

Z razgibano 138 kilometrov dolgo etapo v okolici Lozane v Švici se je začela peta izvedba ženske Dirke po Franciji, na kateri po hudem padcu na letošnji Dirki po Švici in ekspresnem okrevanju po zlomljeni čeljusti, slovenske barve brani Urška Žigart. Njena ekipa AG Insurance – Soudal je bila danes v boju za zmago, a je morala kapetanka ekipe Kim Le Court Pienaar v ciljnem sprintu priznati premoč Nizozemki Loreni Wiebes (SD Worx – Protime), ki je tako tudi prva nosilka rumene majice. Žigart je zasedla 26. mesto.

Urška Žigart je 19. junija v Švici grdo padla in si zlomila čeljust, zdaj se spet mudi v Švici, ki gosti začetek pete izvedbe ženske Dirke po Franciji in v prvi etapi je najboljša slovenska kolesarka ta čas pomagala ekipni kolegici Kim Le Court Pienaar. Ta odlična šampionka iz Mauriciusa je na letošnji francoski pentlji kapetanka ekipe AG Insurance – Soudal, v prvi etapi pa je zasedla drugo mesto.

V zaključnem sprintu je bila najmočnejša Nizozemka Lorena Wiebes, ki se je veselila še šeste etapne zmage na ženskem Touru. Tretje mesto je pripadlo še eni Nizozemki, Demi Vollering (FDJ United – SUEZ), zmagovalki Toura leta 2023. V skupini najboljših je v cilj prišla tudi branilka lanske zmage na dirki, Francozinja Pauline Ferrand-Prevot (Visma | Lease a Bike), medtem ko je Žigart, edina Slovenka na dirki, zaostala 22 sekund za zmagovalko.

Jutri tekmovalke čaka še nekoliko manj zahtevna etapa od Aigla do Ženeve, dirka pa se bo končala v nedeljo, 9. avgusta v Nici.

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