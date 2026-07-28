Potem ko je maja oziroma v začetku junija odlično nastopila na Dirki po Španiji, kjer je osvojila šesto mesto, in na Dirki po Italiji, ki jo je končala kot osma, se 29-letna slovenska kolesarka Urška Žigart odpravlja še na največjo dirko sezone, Dirko po Franciji za ženske. Njena vrnitev je še toliko odmevnejša, saj je sredi junija na Dirki po Švici grdo padla, si zlomila čeljust ter morala za nekaj časa prekiniti tekmovalni in trenažni ritem. Devetdnevna etapna preizkušnja se bo začela v soboto, 1. avgusta, v Lozani, končala pa 9. avgusta v Nici. Vrhunec dirke bo kraljevska etapa s ciljem na mitskem Mont Ventouxu.

Uradno zasedbo, ki bo belgijsko ekipo AG Insurance-Soudal zastopala na Dirki po Franciji, so predstavili danes, štiri dni pred začetkom dirke. V ekipi so poleg Urške Žigart še državna prvakinja Mauritiusa in kapetanka ekipe Kim Le Court, Španka Mireia Benito, Italijanka Letizia Borghesi ter Belgijke Shari Bossuyt, Lore De Schepper in Justine Ghekiere.

Kolesarke so se na veliki izziv zadnje tedne pripravljale v Tignesu v francoskih Alpah, Žigart pa je v nedeljo na hitro obiskala še Pariz, kjer je pospremila veliko slavje svojega partnerja Tadeja Pogačarja, ki je že napovedal, da bo prihodnje dni med navijači trase Toura.

Urška je v nedeljo obiskala Pariz, kjer je spremljala zadnje dejanje letošnjega Toura in novo zmagoslavje svojega partnerja Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Lepi spomini na lansko izvedbo

AG Insurance-Soudal je bil lani eno prijetnejših presenečenj ženskega Toura. Kim Le Court je slavila etapno zmago in več dni nosila rumeno majico, Sarah Gigante pa je dirko končala na odličnem šestem mestu v skupnem seštevku. Avstralke letos zaradi hude poškodbe ne bo na startu, zato se bo Le Court boja za najvišja mesta lotila z bistveno večjo odgovornostjo in še višjimi ambicijami.

"Na treningih dosega zelo dobre številke," je ob predstavitvi ekipe povedala nekdanja vrhunska belgijska kolesarka, danes športna menedžerka ekipe AG Insurance-Soudal Jolien D'Hoore. "Njena pomlad je bila sicer razočaranje, vendar bi ji to zdaj lahko koristilo. Na Tour prihaja bolj spočita."

D'Hoore kljub optimizmu ostaja previdna. Zaveda se, da je trening eno, dirkanje proti najboljšim kolesarkam sveta pa nekaj povsem drugega. "Konkurenca ni počivala. Predvidevam, da so ekipe, kot so FDJ, Movistar, UAE in Visma, še vedno močnejše od nas. S tem ni nič narobe. Pokazati želimo, kaj zmoremo, in dirkati napadalno."

Kapetanka ekipe AG Insurance-Soudal za Tour Kim Le Court. Foto: Guliverimage

Cilj: etapna zmaga in uvrstitev med najboljših pet

Prav širina zasedbe naj bi bila eden glavnih adutov belgijske ekipe. "Imamo zelo močno in raznovrstno ekipo. Shari Bossuyt bo naša sprinterska adutinja, Kim pa bo imela ob sebi veliko podpore. Konkurenčne smo lahko na vseh terenih in za skoraj vsak scenarij imamo svojega aduta."

V ekipi bi bili zadovoljni že z etapno zmago, uvrstitev med najboljših pet v skupnem seštevku pa bi pomenila zares velik uspeh.

Cilj sedme, kraljevske etape, bo na Mont Ventouxu. Foto: Gregor Pavšič

Prvič na sloviti Mont Ventoux

Dirka po Franciji za ženske bo trajala od 1. do 9. avgusta. Kolesarke se bodo prvič v zgodovini dirke povzpele na sloviti Mont Ventoux, kjer bo 7. avgusta cilj kraljevske sedme etape, zadnji dve etapi pa se bosta končali v Nici. Azurna obala je za Žigart skoraj domače okolje, saj s partnerjem Tadejem Pogačarjem živi in trenira v bližnjem Monaku, zato tamkajšnje ceste pozna kot lasten žep.

Na Touru je že nastopila leta 2022. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Žigart je na Touru že nastopila leta 2022. Takrat je nase posebej opozorila z osmim mestom v zahtevni gorski etapi s ciljem na Le Marksteinu. Vrnitev na dirko štiri leta pozneje bo zanjo nova priložnost, da se v boju z najboljšimi kolesarkami sveta znova izkaže na terenu, ki ji najbolj ustreza.

Ekipa AG Insurance-Soudal za Tour de France Femmes: Kolesarka Država Mireia Benito Španija Letizia Borghesi Italija Shari Bossuyt Belgija Lore De Schepper Belgija Justine Ghekiere Belgija Kim Le Court Mauritius Urška Žigart Slovenija

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