Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Alenka Teran Košir

Torek,
28. 7. 2026,
15.50

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Urška Žigart Dirka po Franciji za ženske Tour de France Femmes

Torek, 28. 7. 2026, 15.50

34 minut

Tour de France Femmes (od 1. do 9. avgusta 2026)

Uradno: Urška Žigart odhaja na Dirko po Franciji

Avtor:
Alenka Teran Košir

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Urška Žigart | Urška Žigart bo dober mesec in pol po hudem padcu na Dirki po Švici nastopila na ženski Dirki po Franciji. | Foto Ana Kovač

Urška Žigart bo dober mesec in pol po hudem padcu na Dirki po Švici nastopila na ženski Dirki po Franciji.

Foto: Ana Kovač

Potem ko je maja oziroma v začetku junija odlično nastopila na Dirki po Španiji, kjer je osvojila šesto mesto, in na Dirki po Italiji, ki jo je končala kot osma, se 29-letna slovenska kolesarka Urška Žigart odpravlja še na največjo dirko sezone, Dirko po Franciji za ženske. Njena vrnitev je še toliko odmevnejša, saj je sredi junija na Dirki po Švici grdo padla, si zlomila čeljust ter morala za nekaj časa prekiniti tekmovalni in trenažni ritem. Devetdnevna etapna preizkušnja se bo začela v soboto, 1. avgusta, v Lozani, končala pa 9. avgusta v Nici. Vrhunec dirke bo kraljevska etapa s ciljem na mitskem Mont Ventouxu.

Uradno zasedbo, ki bo belgijsko ekipo AG Insurance-Soudal zastopala na Dirki po Franciji, so predstavili danes, štiri dni pred začetkom dirke. V ekipi so poleg Urške Žigart še državna prvakinja Mauritiusa in kapetanka ekipe Kim Le Court, Španka Mireia Benito, Italijanka Letizia Borghesi ter Belgijke Shari Bossuyt, Lore De Schepper in Justine Ghekiere.

Kolesarke so se na veliki izziv zadnje tedne pripravljale v Tignesu v francoskih Alpah, Žigart pa je v nedeljo na hitro obiskala še Pariz, kjer je pospremila veliko slavje svojega partnerja Tadeja Pogačarja, ki je že napovedal, da bo prihodnje dni med navijači trase Toura. 

Urška je v nedeljo obiskala Pariz, kjer je spremljala zadnje dejanje letošnjega Toura in novo zmagoslavje svojega partnerja Tadeja Pogačarja. | Foto: Guliverimage Urška je v nedeljo obiskala Pariz, kjer je spremljala zadnje dejanje letošnjega Toura in novo zmagoslavje svojega partnerja Tadeja Pogačarja. Foto: Guliverimage

Lepi spomini na lansko izvedbo

AG Insurance-Soudal je bil lani eno prijetnejših presenečenj ženskega Toura. Kim Le Court je slavila etapno zmago in več dni nosila rumeno majico, Sarah Gigante pa je dirko končala na odličnem šestem mestu v skupnem seštevku. Avstralke letos zaradi hude poškodbe ne bo na startu, zato se bo Le Court boja za najvišja mesta lotila z bistveno večjo odgovornostjo in še višjimi ambicijami.

"Na treningih dosega zelo dobre številke," je ob predstavitvi ekipe povedala nekdanja vrhunska belgijska kolesarka, danes športna menedžerka ekipe AG Insurance-Soudal Jolien D'Hoore. "Njena pomlad je bila sicer razočaranje, vendar bi ji to zdaj lahko koristilo. Na Tour prihaja bolj spočita."

D'Hoore kljub optimizmu ostaja previdna. Zaveda se, da je trening eno, dirkanje proti najboljšim kolesarkam sveta pa nekaj povsem drugega. "Konkurenca ni počivala. Predvidevam, da so ekipe, kot so FDJ, Movistar, UAE in Visma, še vedno močnejše od nas. S tem ni nič narobe. Pokazati želimo, kaj zmoremo, in dirkati napadalno."

Kapetanka ekipe AG Insurance-Soudal za Tour Kim Le Court. | Foto: Guliverimage Kapetanka ekipe AG Insurance-Soudal za Tour Kim Le Court. Foto: Guliverimage

Cilj: etapna zmaga in uvrstitev med najboljših pet

Prav širina zasedbe naj bi bila eden glavnih adutov belgijske ekipe. "Imamo zelo močno in raznovrstno ekipo. Shari Bossuyt bo naša sprinterska adutinja, Kim pa bo imela ob sebi veliko podpore. Konkurenčne smo lahko na vseh terenih in za skoraj vsak scenarij imamo svojega aduta."

V ekipi bi bili zadovoljni že z etapno zmago, uvrstitev med najboljših pet v skupnem seštevku pa bi pomenila zares velik uspeh.

Cilj sedme, kraljevske etape, bo na Mont Ventouxu. | Foto: Gregor Pavšič Cilj sedme, kraljevske etape, bo na Mont Ventouxu. Foto: Gregor Pavšič

Prvič na sloviti Mont Ventoux

Dirka po Franciji za ženske bo trajala od 1. do 9. avgusta. Kolesarke se bodo prvič v zgodovini dirke povzpele na sloviti Mont Ventoux, kjer bo 7. avgusta cilj kraljevske sedme etape, zadnji dve etapi pa se bosta končali v Nici. Azurna obala je za Žigart skoraj domače okolje, saj s partnerjem Tadejem Pogačarjem živi in trenira v bližnjem Monaku, zato tamkajšnje ceste pozna kot lasten žep.

Na Touru je že nastopila leta 2022. | Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Na Touru je že nastopila leta 2022. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Žigart je na Touru že nastopila leta 2022. Takrat je nase posebej opozorila z osmim mestom v zahtevni gorski etapi s ciljem na Le Marksteinu. Vrnitev na dirko štiri leta pozneje bo zanjo nova priložnost, da se v boju z najboljšimi kolesarkami sveta znova izkaže na terenu, ki ji najbolj ustreza.

Ekipa AG Insurance-Soudal za Tour de France Femmes:

Kolesarka Država
Mireia Benito Španija
Letizia Borghesi Italija
Shari Bossuyt Belgija
Lore De Schepper Belgija
Justine Ghekiere Belgija
Kim Le Court Mauritius
Urška Žigart Slovenija

Preberite še:

Tadej Pogačar, Urška Žigart
Sportal Pogačar Vuelti pušča odprta vrata, po svojem Touru odhaja še na Urškin Tour #video
Tadej Pogačar, Urška Žigart
Sportal Urška in Tadej: po treh tednih Toura težko pričakovano srečanje v Parizu #foto
Urška Žigart
Sportal Spodbudni namigi: Urška Žigart po hudem padcu na ženski Tour?
Urška Žigart Tadej Pogačar
Sportal Pogačar vesel, da Urška ne prihaja z njegovim avtom
Urška Žigart Dirka po Franciji za ženske Tour de France Femmes
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.