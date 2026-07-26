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Avtor:
A. T. K.

Nedelja,
26. 7. 2026,
21.06

Osveženo pred

5 minut

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Urška Žigart Tadej Pogačar Tadej Pogačar Dirka po Franciji Dirka po Franciji Tour de France Femmes

Nedelja, 26. 7. 2026, 21.06

5 minut

Urška in Tadej: po treh tednih Toura težko pričakovano srečanje v Parizu #foto

Avtor:
A. T. K.

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Tadej Pogačar, Urška Žigart | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Po treh tednih razdalje je Tadeja Pogačarja v Parizu pričakalo težko pričakovano srečanje z zaročenko Urško Žigart. Najboljša slovenska kolesarka je ob progi v družbi očeta spremljala njegov veliki trenutek, že čez manj kot teden dni pa bo navijaško vlogo najverjetneje zamenjala za tekmovalno, saj naj bi nastopila na ženski Dirki po Franciji.

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Tadej Pogačar je imel ob sklepnem dejanju Dirke po Franciji v Parizu ob progi tudi prav posebno podporo. V francosko prestolnico je pripotovala njegova zaročenka Urška Žigart, ki je v družbi očeta Janka od blizu pospremila še eno veliko slavje slovenskega kolesarskega šampiona.

Tadej Pogačar, Urška Žigart | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Medtem ko se bo Pogačar po treh zahtevnih tednih lahko končno nekoliko sprostil in prepustil slavju, Žigart že čez nekaj dni čaka naslednja velika naloga. Če bo šlo vse po načrtih, bo v soboto nastopila na Dirki po Franciji za ženske, največji ženski etapni dirki na svetu.

Na vprašanje poročevalca Televizije Slovenija, ali jo bomo čez manj kot teden dni videli na Touru, ni želela prehitevati dogodkov. Odgovorila je le, da upa, da bo do sobote ostala zdrava.

Njena previdnost ni presenetljiva. Žigart je junija na Dirki po Švici grdo padla in si zlomila čeljust. Do takrat je nizala izjemne rezultate. Dirko po Španiji je končala na šestem, Giro pa sklenila na osmem mestu v skupnem seštevku.

Tadej Pogačar, Urška Žigart | Foto: Reuters Foto: Reuters

Prvič na sloviti Mont Ventoux

Dirka po Franciji za ženske bo potekala od 1. do 9. avgusta. Kolesarke se bodo prvič v zgodovini dirke povzpele na sloviti Mont Ventoux, na katerem bo 7. avgusta cilj kraljevske sedme etape. Sklepni dve etapi se bosta končali v Nici, kjer bo znana tudi skupna zmagovalka letošnje izvedbe.

Profil 7. etape ženskega Toura:

TDF Femmes, 7. etapa Mont Ventoux | Foto:

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