Urška Žigart razkrila, kako je potekalo njeno okrevanje: Angel je pazil name

Še pred šestimi tedni ni vedela, kako dolga in zahtevna bo njena vrnitev na kolo, danes pa je Urška Žigart pripravljena na nastop na Dirki po Franciji. Slovenska kolesarka je po hudem padcu in zlomu čeljusti okrevala hitreje od pričakovanj in se znašla v sedmerici ekipe AG Insurance-Soudal za največjo dirko ženske kolesarske sezone. Tour de France Femmes se bo začel v soboto, 1. avgusta, v Lozani in končal 9. avgusta v Nici.

"Od padca do Dirke po Franciji!" je Urška Žigart zapisala ob fotografijah, s katerimi je na Instagramu strnila šest tednov negotovosti, okrevanja in lovljenja nastopa na najpomembnejši dirki sezone.

Slovenska kolesarka, ki je letos nase opozorila že z vrhunskim nastopom na Vuelti (skupno šesto mesto) in Giru, kjer je bila skupno osma, je sredi junija grdo padla v zadnjem kilometru druge etape Dirke po Švici. Zdravniški pregledi v bolnišnici v Locarnu so pokazali zlom čeljusti, vendar na srečo niso odkrili drugih poškodb. Sprva ni bilo jasno, ali bo potrebna operacija in koliko časa bo morala preživeti brez kolesa.

Mehka hrana in nekaj previdnosti

"Prvi dnevi so bili precej negotovi, saj nismo imeli jasne predstave, kakšna bo pot vrnitve. Toda od zgoraj je name pazil angel in pri okrevanju sem imela res veliko sreče," je zapisala 29-letna članica ekipe AG Insurance-Soudal, ki se je k sreči izognila operativnemu posegu. Zdravniki so ji predpisali mehko hrano, previdnost in počitek, na kolo pa se je lahko vrnila hitreje, kot je pričakovala.

Po višinskih pripravah se je krivulja obrnila v pozitivno smer

Ko je bilo najtežje obdobje za njo, se je pridružila kolegicam na višinskih pripravah v francoskem Tignesu. "Od takrat je šlo samo še navzgor. Od kuharjev, ki so mi sekljali hrano, do 'telefonskih klicev' za hitrejše celjenje kosti (terapij z napravo LIMFA, ki z magnetoelektričnimi signali spodbuja obnovo poškodovanega tkiva, op. a.) in predvsem številnih dobrih vibracij v gorah," je v svojem značilnem šaljivem tonu opisala priprave.

Foto: Ana Kovač

Žigart bo na Touru nastopila v vlogi ene ključnih pomočnic kapetanke Kim Le Court-Pienaar. Sedmerico ekipe AG Insurance-Soudal sestavljajo še Justine Ghekiere, Shari Bossuyt, Mireia Benito, Letizia Borghesi in Lore De Schepper.

Slovenka pred začetkom dirke ne skriva, da po vsem, kar je doživela, že sam prihod na start dojema drugače, kot bi ga sicer.

"Hvaležna sem že za to, da sem tukaj in da se sploh lahko znova ukvarjam z dirkanjem. Poskušala bom uživati v tej nori dirki," je poudarila in se zahvalila ekipi, zdravnikom in medicinskemu osebju bolnišnice Ospedale La Carità v Locarnu, vsem obiskovalcem ter navijačem, ki so ji v zadnjih tednih pošiljali sporočila podpore.

Peta izvedba Dirke po Franciji za ženske se bo začela v soboto, 1. avgusta, v Lozani, končala pa v nedeljo, 9. avgusta, v Nici. Kolesarke v devetih etapah čaka približno 1.175 kilometrov in rekordnih 18.795 višinskih metrov. Eden od vrhuncev dirke bo sedma etapa s ciljem na legendarnem Mont Ventouxu. Kolesarke se bodo morale na poti do 1.910 metrov visokega cilja spopasti s 15,7 kilometra dolgim zaključnim vzponom s povprečnim naklonom 8,8 odstotka.

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