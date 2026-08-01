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Avtor:
A. T. K.

Sobota,
1. 8. 2026,
1.22

Osveženo pred

14 minut

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Tadej Pogačar Tadej Pogačar Komenda monocikel

Sobota, 1. 8. 2026, 1.22

14 minut

Pogi Challenge 2026

Posnetek Pogačarja na monociklu navdušuje splet #video

Avtor:
A. T. K.

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Pogi Challenge 2026, kriterij | Tadej Pogačar je sinoči na veličastnem sprejemu v Komendi za darilo prejel monocikel in takoj pokazal svoje veščine. | Foto Nik Bertoncelj / Pogi challenge

Tadej Pogačar je sinoči na veličastnem sprejemu v Komendi za darilo prejel monocikel in takoj pokazal svoje veščine.

Foto: Nik Bertoncelj / Pogi challenge

Tadej Pogačar je na petkovem sprejemu v domači Komendi znova dokazal, da se odlično znajde tudi takrat, ko ima pod seboj le eno kolo. Posnetek petkratnega zmagovalca Dirke po Franciji, ki se je pred navdušenim občinstvom brez večjih težav zapeljal z monociklom, se je ob pripisu 'Takole je videti Pogačarjev počitek po Touru', začel hitro širiti po družbenih omrežjih.

Monocikel je bil darilo Kolesarske zveze Slovenije. Tadeju Pogačarju, ki je pred tem dobil še kriterijsko dirko z njegovim imenom, ga je v imenu zveze izročil predsednik odbora za cestno kolesarstvo Rok Lozej. Na odru je nadomestil predsednika KZS Andraža Vehovarja, ki se sprejema zaradi poškodb po padcu s kolesom ni mogel udeležiti.

Pogi Challenge 2026, kriterij | Foto: Nik Bertoncelj / Pogi challenge Foto: Nik Bertoncelj / Pogi challenge

Pogačar ob nenavadnem darilu ni dolgo okleval. "Zajahal" je monocikel, hitro ujel ravnotežje in se pred domačimi navijači zapeljal po prizorišču, kot da bi šlo za povsem običajen del njegovega treninga.

Prizor je navdušil zbrane pod velikim odrom, posnetek pa je hitro zaokrožil po spletu.

A Pogačarjevo spretno obvladovanje monocikla pravzaprav ni veliko presenečenje. Z njim se je pogosto zabaval že kot otrok, ko sta se z bratom Tilnom na monociklu pregaanjala skozi domačo vas. Njuna mama Marjeta je v enem od intervjujev razkrila, da sta bila sinova pri tem "videti kot klovna v cirkusu".

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