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Avtor:
STA

Sreda,
29. 7. 2026,
14.48

Osveženo pred

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Wimbledon tenis Wimbledon 2026

Sreda, 29. 7. 2026, 14.48

9 minut

V Wimbledonu tudi letos padel rekord

Avtor:
STA

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Wimbledon | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prireditelji tretjega grand slam turnirja sezone, tekmovanja v Wimbledonu, se lahko vnovič pohvalijo z rekordnim obiskom. Najboljše teniške igralce na svetu si je v 15 dneh ogledalo 550.151 gledalcev, s čimer so podrli lanski rekord, je poročilo All England Cluba povzel Reuters.

Prireditelji so število gledalcev označili kot velik uspeh, saj se je turnir odvijal vzporedno s svetovnim nogometnim prvenstvom, ki jim je vzel še kakšnega gledalca več.

Na drugi strani pa gledalcev letos ni odganjalo vreme, niti en dan turnirja namreč ni deževalo. Kakšnega gledalca več so privabili tudi uspešni nastopi domačega igralca Arthura Feryja, ki je s povabilom prirediteljev prišel do polfinala.

Turnir sta sicer dobila Italijan Jannik Sinner in Čehinja Linda Noskova.

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