Nemški tanki so prvič šli skozi koridor, ki je pomemben tudi za Rusijo. To je za zdaj znano.

Nemške oborožene sile so v Litvo napotile približno 60 vojaških vozil, med katerimi so bili tudi tanki leopard 2. Pot je prvič vodila skozi strateško pomembno Suwalsko vrzel oziroma koridor Suwalki, okoli 104 kilometre dolg pas ozemlja, ki ločuje rusko eksklavo Kaliningrad in rusko zaveznico Belorusijo, ter je hkrati edina kopenska povezava med Poljsko in baltskimi državami. Manever je bil namenjen urjenju hitre okrepitve vzhodnega boka Nata v primeru ruskega napada na Suwalsko vrzel, ki velja za nekakšno ahilovo peto Nata v Evropi v primeru vojne z Rusijo.

Nemška vojaška oklepna vozila iz 93. oklepnega bataljona, ki ima svojo domačo bazo v Münstru na Spodnjem Saškem, so iz Poljske, kjer so bila na urjenju, proti koridorju Suwalki odšla v ponedeljek zvečer in po podeželskih cestah prispela v Litvo, poroča nemška spletna stran Sicherheit & Verteidigung (sl. Varnost in obramba), ki se sklicuje na nemško vojsko.

Koridor Suwalki

Koridor Suwalki (severno od njega je Litva, južno Poljska) je dolg približno 104 kilometre. Na najožji točki je koridor širok od 65 do 70 kilometrov. Zračna oddaljenost med eksklavo Kaliningrad in Belorusijo znaša približno 65 kilometrov.

Obmejno območje med Belorusijo in Kaliningradom je že leta v središču pozornosti zavezništva. Velja za ključno točko za varnost baltskih držav. Vodilni vojaški strokovnjaki menijo, da bi Rusija lahko izkoristila to ranljivost za morebiten napad na Nato. Po eni od vojaških študij bi Nato v primeru ruskega napada lahko oskrboval koridor le za kratek čas, preden bi bile baltske države izolirane.