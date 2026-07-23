Bublik zlahka do polfinala, a tudi z nenavadnim trenutkom

Prvi nosilec in branilec naslova Alexander Bublik se je brez večjih težav uvrstil v polfinale turnirja ATP 250 v Kitzbühlu. Kazahstanec je v četrtfinalu s 6:3 in 6:2 premagal Slovaka Alex Molčan, dvoboj pa je trajal le 70 minut.

Čeprav je bil Bublik vseskozi diktiral ritem, je v drugem nizu poskrbel za nenavaden trenutek. Pri vodstvu z 2:1 je v eni sami igri naredil kar pet dvojnih napak ter tekmecu podaril odvzem servisa. Bublik se bo v polfinalu pomeril z Argentincem Tomás Martín Etcheverry.

* Kitzbuhel, ATP 250 (612.620 evrov):

- 2. krog:

Quentin Halys (Fra) - Mariano Navone (Arg) 7:5, 6:3;

Yannick Hanfmann (Nem) - Sebastian Baez (Arg) 6:3, 6:1;

Martin Etcheverry Tomas (Arg/4) - Ignacio Buse (Per/5) 6:2, 7:5;

Aleksander Bublik (Kaz/1) - Alex Molčan (Slk) 6:3, 6:2; * Estoril, ATP 250 (612.620 evrov):

- 2. krog:

Luca Van Assche (Fra) - Pablo Carreno Busta (Špa/8) 6:3, 4:6, 6:2;

Jaime Faria (Por) - Gonzalo Bueno (Per) 6:2, 6:4; * Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):

- 2. krog:

Majar Šerif (Egi) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:2, 6:3;

Oleksandra Olijnjkova (Ukr/1) - Leyre Romero Gormaz (Špa) 7:6 (3), 3:6, 6:2;

Paula Badosa (Špa) - Panna Udvardy (Madž/3) 6:4, 6:1; * Praga, WTA 250 (283.347 evrov):

- 2. krog:

Lanlana Tararudee (Taj) - Nikola Bartunkova (Češ/4) 7:6 (4), 3:6, 7:6 (6);

Lilli Tagger (Avt) - Mai Hontama (Jpn) 6:4, 6:4;

Sara Bejlek (Češ/3) - Marija Timofejeva (Uzb) 6:1, 6:1.

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