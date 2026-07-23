Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
23. 7. 2026,
18.55

Osveženo pred

25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Četrtek, 23. 7. 2026, 18.55

25 minut

Teniški globus, 23. julij

Bublik zlahka do polfinala, a tudi z nenavadnim trenutkom

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Aleksander Bublik | Foto Reuters

Foto: Reuters

Prvi nosilec in branilec naslova Alexander Bublik se je brez večjih težav uvrstil v polfinale turnirja ATP 250 v Kitzbühlu. Kazahstanec je v četrtfinalu s 6:3 in 6:2 premagal Slovaka Alex Molčan, dvoboj pa je trajal le 70 minut.

Čeprav je bil Bublik vseskozi diktiral ritem, je v drugem nizu poskrbel za nenavaden trenutek. Pri vodstvu z  2:1 je v eni sami igri naredil kar pet dvojnih napak ter tekmecu podaril odvzem servisa. Bublik se bo v polfinalu pomeril z Argentincem Tomás Martín Etcheverry.

* Kitzbuhel, ATP 250 (612.620 evrov):
- 2. krog:
Quentin Halys (Fra) - Mariano Navone (Arg) 7:5, 6:3;
Yannick Hanfmann (Nem) - Sebastian Baez (Arg) 6:3, 6:1;
Martin Etcheverry Tomas (Arg/4) - Ignacio Buse (Per/5) 6:2, 7:5;
Aleksander Bublik (Kaz/1) - Alex Molčan (Slk) 6:3, 6:2;

* Estoril, ATP 250 (612.620 evrov):
- 2. krog:
Luca Van Assche (Fra) - Pablo Carreno Busta (Špa/8) 6:3, 4:6, 6:2;
Jaime Faria (Por) - Gonzalo Bueno (Per) 6:2, 6:4;

* Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):
- 2. krog:
Majar Šerif (Egi) - Elsa Jacquemot (Fra) 6:2, 6:3;
Oleksandra Olijnjkova (Ukr/1) - Leyre Romero Gormaz (Špa) 7:6 (3), 3:6, 6:2;
Paula Badosa (Špa) - Panna Udvardy (Madž/3) 6:4, 6:1;

* Praga, WTA 250 (283.347 evrov):
- 2. krog:
Lanlana Tararudee (Taj) - Nikola Bartunkova (Češ/4) 7:6 (4), 3:6, 7:6 (6);
Lilli Tagger (Avt) - Mai Hontama (Jpn) 6:4, 6:4;
Sara Bejlek (Češ/3) - Marija Timofejeva (Uzb) 6:1, 6:1.

Preberite še:

 
Sebastian Baez
Sportal Osip nosilcev v Kitzbühlu
Veronika Erjavec
Sportal Hiter konec za najboljšo Slovenko
Varvara Lepchenko
Sportal V Hamburgu že prvi dan izpadli prvi dve nosilki
teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.