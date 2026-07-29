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Avtorji:
R. P., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
8.41

Osveženo pred

4 minute

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Madison Keys teniški globus Terence Atmane ATP WTA Jekaterina Aleksandrova

Sreda, 29. 7. 2026, 8.41

4 minute

Teniški globus, 28. julij

Prva nosilka iz Rusije predala dvoboj 16-letni rojakinji

Avtorji:
R. P., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Ekaterina Aleksandrova | Ekaterina Aleksandrova je doživela kolaps v tretjem nizu in morala predati dvoboj 16-letni rojakinji. | Foto Guliverimage

Ekaterina Aleksandrova je doživela kolaps v tretjem nizu in morala predati dvoboj 16-letni rojakinji.

Foto: Guliverimage

Na WTA turnirju v Memphisu se je prva nosilka Jekaterina Aleksandrova pri zaostanku s 4:5 v tretjem nizu zaradi izmučenosti in vročine zgrudila na tla, po zdravniškem premoru pa ni več mogla nadaljevati dvoboja. Tako se je njena 16-letna rojakinja Kristina Ljutova razveselila prve zmage na WTA turnirjih. V Washingtonu je Francoz Terence Atmane v prvem krogu izločil šestopostavljenega Američana Francesa Tiafoeja.

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Ruska teniška igralka Ekaterina Aleksandrova, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 19. mesto, je hitro končala z nastopi na turnirju v Memphisu. V prvem krogu se je merila s 16-letno rojakinjo Kristino Liutovo, ki je zaigrala prvič na tako velikem turnirju. Favoritinji je v zahtevnih vremenskih pogojih, temperature so dosegle kar 34 stopinj Celzija, povzročala velike težave.

Ko je v tretjem nizu vodila s 5:4 in 30:15, se je Aleksandrova zgrudila na igrišču. Doživela je kolaps, po dolgotrajni zdravniški pomoči pa ni mogla nadaljevati dvoboja. Predala ga je, 16-letna Liutova pa se je tako ob njenem prvenecu na turnirju WTA v solzah veselila odmevne zmage. V osmini finala jo čaka obračun z Mayo Joint.

Izidi:

Washington, ATP 500 (2.469.450 USD):
- 1. krog:
Brandon Nakashima (ZDA) - Martin Etcheverry Tomas (Arg) 6:3, 6:4;
Ben Shelton (ZDA/2) - Martin Damm ml. (ZDA) 6:4, 4:6, 6:4;
Jakub Menšik (Češ/7) - Trevor Svajda (ZDA) 6:2, 6:7 (5), 6:3;
Terence Atmane (Fra) - Frances Tiafoe (ZDA/6) 4:6, 6:3, 6:4;
Kamil Majchrzak (Pol) - Tommy Paul (ZDA) 7:5, 7:6 (4);
Ugo Humbert (Fra) - Andres Martin (ZDA) 6:2, 7:5;
Alex Michelsen (ZDA) - Mackenzie Mcdonald (ZDA) 6:4, 7:5;
Rafael Jodar (Špa) - Arthur Fils (Fra/8) 7:6 (5), 6:3;
Adrian Mannarino (Fra) - Learner Tien (ZDA/5) 7:5, 6:4;
Cruz Hewitt (Avs) - Marcos Giron (ZDA) 6:3, 6:4;

Washington, WTA 500 (1.637.982 USD):
- 1. krog:
Liudmila Samsonova (Rus) - Madison Keys (ZDA/6) 3:6, 6:4, 6:4;
Janice Tjen (Idn) - Rebecca Sramkova (Svk) 6:4, 6:2;
Ashlyn Krueger (ZDA) - Katie Boulter (VBr) 3:6, 6:2, 6:2;
Polina Kudermetova (Uzb) - Cristina Bucsa (Špa) 5:7, 7:6 (4), 6:0;
Xinyu Wang (Kit) - Julieta Pareja (ZDA) 7:6 (3), 6:3 (0);
Aleksandra Eala (Fil) - Qinwen Zheng (Kit) 4:6, 6:4, 6:1;
Ana Kalinskaja (Rus/5) - Darja Kasatkina (Avs) 6:4, 6:1;
Magdalena Frech (Pol) - Ann Li (ZDA) 6:4, 6:3;
Anastazija Potapova (Avt) - Venus Williams (ZDA) 6:3, 6:3;

Memphis, WTA (283.347 USD):
- 1. krog:
Irina Šimanovič (Blr) - Reese Brantmeier (ZDA) 6:4, 6:3;
Tatjana Maria (Nem) - Talia Gibson (Avs) 6:0, 6:3;
Kristina Ljutova (Rus) - Jekaterina Aleksandrova (Rus/1) 7:6 (2), 4:6, 5:4 predaja;
Zeynep Sonmez (Tur/4) - Cadence Brace (Kan) 6:4, 3:6, 6:3;
Catherine Mcnally (ZDA/6) - Xiyu Wang (Kit) 4:6, 6:3, 7:6 (5);
Peyton Stearns (ZDA/7) - Mary Stoiana (ZDA) 6:7 (5), 6:0, 6:4;
Sloane Stephens (ZDA) - Julija Starodubceva (Ukr/8) 6:4, 5:7, 6:2;
Darja Vidmanova (Češ) - Marina Bassols Ribera (Špa) 6:2, 3:6, 6:4;
Yexin Ma (Kit) - Kimberly Birrell (Avs) 7:6 (2), 6:4;
Renata Zarazua (Meh) - McCartney Kessler (ZDA/2) 6:4, 6:1.

ATP 250 Los Cabos, ATP 250 (909.790 USD):
- 1. krog:
Bernard Tomic (Avs) - Hernandez Alex (Meh) 6:1, 6:0;
Tristan Boyer (ZDA) - Gabriel Diallo (Kan) 7:5, 6:2;
Cameron Norrie (VBr/5) - Aleksandar Kovacevic (ZDA) 6:4, 6:1;
Coleman Wong Chak Lam (Hkg) - Darwin Blanch (ZDA) 6:3, 6:4;
James Duckworth (Avs) - Aidan Mayo (ZDA) 4:6, 6:3, 6:4;
Edward Winter (Avs) - Moise Kouame (Fra) 6:1, 6:4;
Rodrigo Pacheco Mendez (Meh) - Sho Shimabukuro (Jap) 6:7 (4), 7:5, 6:2;
Jenson Brooksby (ZDA) - Corentin Moutet (Fra/6) 6:4, 6:4;

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