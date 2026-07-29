Na WTA turnirju v Memphisu se je prva nosilka Jekaterina Aleksandrova pri zaostanku s 4:5 v tretjem nizu zaradi izmučenosti in vročine zgrudila na tla, po zdravniškem premoru pa ni več mogla nadaljevati dvoboja. Tako se je njena 16-letna rojakinja Kristina Ljutova razveselila prve zmage na WTA turnirjih. V Washingtonu je Francoz Terence Atmane v prvem krogu izločil šestopostavljenega Američana Francesa Tiafoeja.

Ruska teniška igralka Ekaterina Aleksandrova, ki na svetovni jakostni lestvici zaseda 19. mesto, je hitro končala z nastopi na turnirju v Memphisu. V prvem krogu se je merila s 16-letno rojakinjo Kristino Liutovo, ki je zaigrala prvič na tako velikem turnirju. Favoritinji je v zahtevnih vremenskih pogojih, temperature so dosegle kar 34 stopinj Celzija, povzročala velike težave.

𝗟𝗜𝗨𝗧𝗢𝗩𝗔, 𝟭𝟲 𝗔𝗡𝗦, 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘𝗥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗪𝗧𝗔 𝗘𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗧𝗢𝗣 𝟮𝟬 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗨𝗘 🤯



Pour son premier match sur le circuit principal, Kristina Liutova a écarté sur abandon Ekaterina Alexandrova, TDS 1 à Memphis et 19e mondiale.



La jeune Russe était à… pic.twitter.com/02NOKBlHWJ — Haute Cadence - WTA (@Haute_Cadence) July 28, 2026

Ko je v tretjem nizu vodila s 5:4 in 30:15, se je Aleksandrova zgrudila na igrišču. Doživela je kolaps, po dolgotrajni zdravniški pomoči pa ni mogla nadaljevati dvoboja. Predala ga je, 16-letna Liutova pa se je tako ob njenem prvenecu na turnirju WTA v solzah veselila odmevne zmage. V osmini finala jo čaka obračun z Mayo Joint.