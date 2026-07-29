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Avtorji:
R. P., Š. L.

Sreda,
29. 7. 2026,
11.26

Osveženo pred

25 minut

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slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov Turčija Fabio Soli

Sreda, 29. 7. 2026, 11.26

25 minut

Odbojkarska liga narodov, četrtfinale, Ningbo

Epska drama na Kitajskem, Sloveniji je uspelo!

Avtorji:
R. P., Š. L.

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Brazilija | Slovenci so v polfinalu v razburljivem srečanju ugnali Turčijo s 3:0. Doslej so v polfinalu lige narodov zaigrali že trikrat (2021, 2024 in 2025) ter vselej osvojili četrto mesto. Bodo šli letos še dlje? | Foto VolleyballWorld

Slovenci so v polfinalu v razburljivem srečanju ugnali Turčijo s 3:0. Doslej so v polfinalu lige narodov zaigrali že trikrat (2021, 2024 in 2025) ter vselej osvojili četrto mesto. Bodo šli letos še dlje?

Foto: VolleyballWorld

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je prva polfinalistka lige narodov. Varovanci Fabiana Solija so v četrtfinalu na zaključnem turnirju najboljše osmerice elitne odbojkarske lige narodov, ki bo na Kitajskem potekal vse do 2. avgusta, ugnali Turčijo s 3:0. Če je Slovenija uvodni niz dobila s 25:21, pa je v nadaljevanju sledila epska drama. Slovenci so drugi niz dobili po maratonskem boju s 35:33, tretji niz pa se zavlekel še dlje, na koncu pa je Sloveniji pripadel dvoboj živcev z 39:37. Slovenci so se četrtič prebili med štiri najboljše v ligi narodov, uspeh pa je še toliko večji, saj manjkata poškodovana Tonček Štern in Jani Kovačič.

Slovenska odbojkarska reprezentanca
Sportal Na Kitajskem je vse pripravljeno, zdaj prihaja trenutek resnice

Slovenski odbojkarji v Ningboju nastopajo kot tretji nosilci tekmovanja. V rednem delu lige narodov so na 12 obračunih nanizali kar deset zmag, izgubili so le z aktualnimi svetovnimi prvaki Italijani in z doslej še neporaženimi Japonci. Uspešno so začeli tudi z nastopi na Kitajskem.

V četrtfinalu zaključnega turnirja lige narodov v kitajskem Ningboju so premagali Turčijo po epski drami s 3:0 (21, 33, 37). Slovenski odbojkarji so se četrtič prebili v polfinale tega tekmovanja in se bodo v lovu na prvo odličje merili z zmagovalcem četrtkovega dvoboja med Poljsko in Ukrajino.

Slovenski odbojkarji so se že četrtič uvrstili v polfinale lige narodov. | Foto: VolleyballWorld Slovenski odbojkarji so se že četrtič uvrstili v polfinale lige narodov. Foto: VolleyballWorld

Slovenski odbojkarji so se na svoj peti zaključni turnir v šesti sezoni v elitni ligi narodov uvrstili s tretjim mestom v rednem delu, potem ko so na treh turnirjih lige nanizali deset zmag in le dvakrat izgubili. V lovu na premierno medaljo v tem tekmovanju, doslej so trikrat končali na nehvaležnem četrtem mestu, so bili prvi tekmec vselej neugodni Turki.

Drugi in tretji niz sta se zelo zavlekla

Slovenci so zasedbo nekdanjega slovenskega selektorja Slobodana Kovača že premagali na turnirju v Beogradu, proti Turčiji so sicer dobili zadnjih sedem obračunov. A Turki so bili za danes zelo motivirani, saj so prvič igrali na zaključnem turnirju lige.

Vsi nizi so bili izjemno izenačeni, dva sta se zavlekla tudi v zelo dolgo podaljšano igro, a so imeli izbranci italijanskega stratega na slovenski klopi Fabia Solija več kakovosti v ključnih trenutkih. Pri Sloveniji, ki bo polfinale lige narodov igrala po letih 2021, 2024 in 2025, je bil s 25 točkami najboljši Rok Možič, 19 jih je dodal Nik Mujanović, devet pa Sašo Štalekar.

Selektor Soli na zaključnem turnirju žal ne more računati na dva pomembna člena v svoji verigi. Korektor Tonček Štern in prosti igralec Jani Kovačič sta še vedno poškodovana, soigralcem nista mogla pomagati niti na zadnjem turnirju v Beogradu.

Tonček Štern še ni nared za nastop, tako da ne more pomagati Sloveniji na zaključnem turnirju. | Foto: VolleyballWorld Tonček Štern še ni nared za nastop, tako da ne more pomagati Sloveniji na zaključnem turnirju. Foto: VolleyballWorld

V drugem četrtfinalu se bodo danes merili gostitelji Kitajci, ki so imeli mesto na turnirju kljub zadnjemu mestu po rednem delu že zagotovljeno, in Japonci. V četrtek sledita še obračuna Italije in ZDA ter Poljske in Ukrajine. Zmagovalci slednjega bodo naslednji slovenski tekmec.

Poljsko so Slovenci tesno ugnali na prvem turnirju, z Ukrajino pa se letos v ligi narodov niso merili, a so proti njej izgubili na pripravljalni tekmi pred zadnjim turnirjem (0:3). Polfinale bo v soboto, v nedeljo pa finale in tekma za tretje mesto.

Po koncu lige narodov slovenske odbojkarje nato v drugi polovici poletja čaka še drugi izziv sezone. Nastopili bodo na svojem 11. evropskem prvenstvu, kjer bodo trikratni evropski podprvaki branili bronasto medaljo z EP 2023.

Liga narodov, četrtfinale:

Sreda, 29. julij:

Četrtek, 30. julij:

Lestvica lige narodov po rednem delu

slovenska ženska odbojkarska reprezentanca : Švedska, Fatoumatta Sillah
Sportal Slovenske odbojkarice začele priprave na evropsko prvenstvo
slovenska odbojkarska reprezentanca : Srbija
Sportal Slovenski odbojkarji odločno in pogumno v Ningbo
 
slovenska odbojkarska reprezentanca odbojkarska liga narodov Turčija Fabio Soli
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