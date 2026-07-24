Slovenske odbojkarice začele priprave na evropsko prvenstvo

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se je po zaključku evropske lige, kjer je po porazu proti Švedski osvojila drugo mesto, vnovič zbrala v Ljubljani in začela priprave na svoj četrti nastop na evropskih prvenstvih. Na sporedu bo med 21. avgustom in 6. septembrom v Turčiji in Azerbajdžanu ter na Švedskem in Češkem.

Varovanke italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Alessandra Oreficeja imajo za sabo že več kot dva meseca reprezentančnih akcij. Po pripravljalnem obdobju so junija in julija nastopile v evropski ligi, v kateri so si brez izgubljenega niza in z zmagami nad Gruzijo, Črno goro, Islandijo, Latvijo, Makedonijo in Hrvaško zagotovile prvo mesto v skupini ter napredovanje v polfinale. Za finalno vstopnico so se pomerile s Slovakinjami, dvakrat slavile brez izgubljenega niza, na koncu pa se okitile s srebrom, ko so bile v finalu Švedinje dvakrat prepričljivejše s 3:2.

Po nekajdnevnem premoru so se odbojkarice v Ljubljani ponovno zbrale 22. julija in začele priprave na prvenstvo stare celine. Na njem bo že četrtič sodelovalo 24 reprezentanc, žreb pa je slovenskim odbojkaricam namenil skupino A. Za uvrstitev v izločilne boje se bodo pomerile z reprezentancami Turčije, Latvije, Poljske, Nemčije in Madžarske.

Eva Pavlović Mori Foto: Aleš Oblak

Selektor ne bo mogel računati na mlado prosto igralko Emi Jurič

Na tokratnem evropskem prvenstvu italijanski strateg na slovenski klopi ne bo mogel računati na mlado prosto igralko Emi Jurič, ki bo v prihajajoči sezoni prvič zaigrala na tujem, v ameriški univerzitetni ligi. Prav tako se bosta klubskim obveznostim v preostanku reprezentančne sezone posvetili Mija Šiftar in Eva Zatković. Poleg standardnih članic izbrane vrste in Žane Godec, ki se je znova priključila ekipi, je Orefice na zbor povabil še štiri mlade odbojkarice - Taro Mikšo, Pijo Cvijič, Asijo Begić in Hano Rizvić.

Čeprav je po zaključku prvega dela reprezentančne sezone ostalo nekaj grenkega priokusa, so slovenske odbojkarice nov pripravljalni cikel začele z novo energijo in jasnim ciljem, da se čim bolj pripravijo na evropsko prvenstvo.

"Na koncu prvega dela sezone je bilo zagotovo prisotnega nekaj razočaranja, saj smo si želeli prvega mesta in zlate medalje. Kljub vsemu gre za dober rezultat, prvo medaljo, kar je zagotovo nekaj dobrega za naprej. Imele smo približno sedem dni počitka in se vrnile z novo energijo. Potrebno bo izkoristiti te tedne, da se čim bolje pripravimo na evropsko prvenstvo in tam pokažemo to, kar znamo," je dejala izkušena organizatorka igre Eva Pavlović Mori.

Lorena Lorber Fijok Foto: Jure Banfi

Štiri tedne časa za priprave

Slovenke v štiritedenskem pripravljalnem obdobju čakajo še pripravljalne preizkušnje Slovakinjami in članicami turške reprezentance B.

"Za priprave imamo štiri tedne časa in potrebno jih bo izkoristiti, da nadgradimo sistem, na katerem smo delali v prvi polovici sezone. Definitivno še imamo prostor za napredek, na nas pa je, da ta čas dobro izkoristimo in se pripravimo na prihajajoče evropsko prvenstvo," je ob začetku priprav dejala sprejemalka Lorena Lorber Fijok.

Uvodne tekme evropskega prvenstva bo slovenska izbrana vrsta odigrala v Carigradu, ki bo skupaj z Brnom gostil osmino finala in četrtfinale. V turški prestolnici se bodo nato najboljše štiri ekipe pomerile za evropsko krono, ki jo bodo poskušale ubraniti gostiteljice.

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