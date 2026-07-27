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Avtorji:
B. B., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
13.25

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Natisni članek
slovenska odbojkarska reprezentanca liga narodov

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 13.25

1 ura, 32 minut

Liga narodov

Slovenski odbojkarji pilijo zadnje podrobnosti za Turke

Avtorji:
B. B., STA

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Slovenska odbojkarska reprezentanca | Foto VolleyballWorld

Foto: VolleyballWorld

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v nedeljo prispela v Ningbo, ki bo od 29. julija do 2. avgusta prizorišče zaključnega turnirja elitne lige narodov. V boj za prestižno zmago se bo, ob gostiteljici Kitajski, podalo sedem najuspešnejših reprezentanc v tem tekmovanju, Slovijo pa v četrtfinalu v sredo ob 9. uri čaka obračun proti Turčiji.

Slovenski odbojkarji so v nedeljskih popoldanskih urah prek Dunaja in Xi'ana pripotovali v Ningbo ter opravili prvi trening v fitnesu. Danes so znova opravili trening moči in tudi že preizkusili dvorano za trening v Centru za šport in umetnost v Beilunu, ki je najboljše reprezentance lige narodov gostil že lani. S tem so začeli zadnji del priprav na četrtfinalni obračun proti Turkom.

Sašo Štalekar | Foto: Volleyball World Sašo Štalekar Foto: Volleyball World "Gremo pogumno naprej"

"Za nami je zelo pomemben trening, ker je po tako težkem potovanju zelo pomembno, da prekrvavimo telo in ga pripravimo na napore. Začeli smo zelo počasi in potem dvigovali tempo. Rekel bi, da smo trening opravili zelo dobro in da je v ekipi trenutno veliko pozitivne energije, veselja in sproščenosti. Zdaj, ko se bliža prva tekma, pa skušamo še nekoliko dvigniti raven in naš fokus. Gremo pogumno naprej," je dejal bloker Sašo Štalekar.

Okroglič prvič v vlogi prvega prostega igralca

Za Grego Okrogliča, z 22 leti enega najmlajših v slovenski zasedbi, bo to drugi zaključni turnir v ligi narodov, ob odsotnosti poškodovanega Janija Kovačiča, pa bo prvič v vlogi prvega prostega igralca.

"Že od začetka priprav delamo za to tekmo in se pripravljamo na to tekmo, na kateri smo tudi v vlogi favoritov. Mislim, da bo na njej zelo pomemben ekipni duh, ki je iz turnirja v turnir boljši. Med seboj se res dobro razumemo, se 'zafrkavamo' in je res zelo lepo na treningih in v ekipi. Lani sem vse spremljal s klopi in navijal, letos pa bom na igrišču in upam, da mi bo šlo tako dobro kot doslej in da bom prikazal svojo najboljšo igro ter seveda, da bomo na koncu zmagali," pravi Okroglič.

Luka Marovt | Foto: Volleyball World Luka Marovt Foto: Volleyball World

Želel bi si, da bi igral nekoliko več

Dobro vzdušje v ekipi poudarja tudi mladi sprejemalec Luka Marovt, ki se je izkazal predvsem na tekmi proti Poljski na uvodnem turnirju lige narodov v Linyiji, na pravo priložnost za dokazovanje pa še čaka.

"Kot ekipa smo res super povezani. Imamo eno najboljših kemij, odkar sem v reprezentanci. Mi, mladi, se tudi zelo dobro razumemo s starejšimi, ti nas imajo radi in nas spoštujejo. Glede same igre bi si seveda želel, da bi igral nekoliko več, ampak vseeno smo še mladi in treba je izkoristiti vsako priložnost, ki se nam ponudi. V vsakem primeru pa tu pridobivamo izkušnje, ki jih bomo lahko unovčili skozi celotno kariero," meni Marovt.

Mladi sprejemalec o tekmi s Turčijo že razmišlja in se zaveda, da medsebojni dvoboj med Slovenijo in Turčijo pred dnevi v Beogradu ni bilo merilo za tisto, kar Slovence tokrat čaka v četrtfinalu.

"Tekma s Turčijo, ki smo jo odigrali v Beogradu, sploh nima nobene veze s tem, kakšna tekma bo v četrtfinalu. Vemo, da tudi Turki uživajo v igri, kar se tudi vidi in ko igrajo tisto njihovo pravo igro, so lahko zelo neugodni. A tudi mi nismo igrali s prvo postavo in tako kot oni, tudi mi nismo odigrali ravno najboljše tekme. Tekma bo čisto nova in upamo na najboljše," je še dodal Marovt.

Slovenska odbojkarska reprezentanca | Foto: VolleyballWorld Foto: VolleyballWorld

Slovenske odbojkarje še en trening v Beilunu čaka v torek, nato pa se bo v Ningboju že začel zaključni turnir s tekmo med Slovenijo in Turčijo. Drugi dvoboj uvodnega dne bosta odigrali Kitajska in Japonska.

V četrtek se bosta med seboj najprej merili izbrani vrsti Italije in ZDA, zadnji četrtfinale pa bosta igrali Poljska in Ukrajina.

Polfinale bo v soboto, v nedeljo pa še finale in tekma za tretje mesto.

Slovenija je doslej trikrat igrala v polfinalu in vselej zasedla končno četrto mesto, in sicer v letih 2021, 2024 in lani.

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