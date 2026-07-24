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Avtor:
STA

Petek,
24. 7. 2026,
21.04

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
slovenska odbojkarska reprezentanca

Petek, 24. 7. 2026, 21.04

47 minut

Liga narodov

Slovenski odbojkarji odločno in pogumno v Ningbo

Avtor:
STA

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slovenska odbojkarska reprezentanca : Srbija | Foto Volleyball World

Foto: Volleyball World

Slovenski odbojkarji so z odliko opravili ligaški del lige narodov, z desetimi zmagami in le dvema porazoma so osvojili visoko tretje mesto za Japonsko in Poljsko. Izbranci italijanskega strokovnjaka na slovenski klopi Fabia Solija so v teh dneh pilili zadnje podrobnosti za zaključni turnir v kitajskem Ningboju in četrtfinalni obračun proti Turkom.

Slovenski odbojkarski prvokategorniki se bodo v Azijo odpravili v soboto ob štirih zjutraj. Najprej z avtobusom iz Ljubljane do Dunaja, nato pa sledi še dolga pot z letalom do malo manj kot 10-milijonskega mesta v vzhodnem delu Kitajske.

Četrtfinalni obračun proti Turkom, ki so jih na tretjem turnirju v Beogradu premagali s 3:1 v nizih, se bo v sredo pričel ob 9. uri po slovenskem času, drugi četrtfinalni pari zaključnega turnirja pa so Japonska - Kitajska, Italija - ZDA in Poljska - Ukrajina.

Slovenija je v letošnji ligi narodov na prvem turnirju v kitajskem Linyiju premagala domačo izbrano vrsto, Poljsko in Kubo ter izgubila proti Japonski. Na drugem turnirju pred domačimi gledalci v ljubljanskih Stožicah je na kolena položila Kanado, Bolgarijo in Brazilijo, edini poraz pa doživela proti Italiji. Na zadnjem turnirju v srbski prestolnici je ukanila še Nemčijo, Iran, Srbijo in Turčijo, slednja je tudi prva tekmica Slovenije v tekmah na izpadanje na letošnjem zaključnem turnirju osmerice.

Rok Možič | Foto: Aleš Fevžer Rok Možič Foto: Aleš Fevžer

"Proti nam nimajo ničesar za izgubiti, lahko le ogromno pridobijo"

"Na zadnjem turnirju v Beogradu smo Turke premagali, a vemo, da je pred nami zelo zahtevna tekma proti izjemno kakovostnemu tekmecu. Zavedamo se moči tekmecev, predvsem Adisa Lagumdžije, ki velja za enega najboljših korektorjev na svetu. Turki so se prvič uvrstili na zaključni turnir in proti nam nimajo ničesar za izgubiti, lahko le ogromno pridobijo. V četrtfinalu bo veliko odvisno od našega servisa in sprejema, kar ti lahko močno olajša ali pa tudi oteži tekmo. Verjamem, da smo kakovostnejši od Turkov," je na zadnjem treningu v črnuški športni dvorani uvodoma dejal slovenski sprejemalec Rok Možič.

"V tem trenutku razmišljamo le o Turkih. Naš prvi in glavni cilj v ligi narodov smo izpolnili, a ne skrivamo, da se želimo v domovino vrniti z zgodovinsko kolajno," je še dodal 24-letni Možič.

"Na zaključnem turnirju na Kitajskem bodo vse ekipe imele povsem drugačen pristop kot v ligaškem delu tekmovanja. Na četrtfinalnem obračunu proti Turčiji bo večji pritisk na naši strani, mi smo v tem dvoboju v vlogi favorita. Če na igrišču pokažemo svojo kakovost in smo osredotočeni od prve žoge naprej, potem bi se morali uvrstiti v polfinale," meni korektor Nik Mujanović.

Sašo Štalekar | Foto: Volleyball World Sašo Štalekar Foto: Volleyball World

Ne bodo mogli računati na dva pomembna člena

Slovenci na zaključnem turnirju ne bodo mogli računati na dva pomembna člena v svoji verigi. Korektor Tonček Štern in prosti igralec Jani Kovačič sta še vedno poškodovana, soigralcem nista mogla pomagati niti na zadnjem turnirju v Beogradu.

"Vemo, da smo brez Tončka in Janija, kar je gotovo velik udarec za nas. Na celotno zadevo ne gledamo črnogledo, imamo dolgo klop, vsak posameznik bo moral prevzeti določeno odgovornost v igri in ju skušal zamenjati po svojih najboljših močeh, oba pa bomo močno pogrešali na sklepnem turnirju," pravi 214 cm srednji bloker Sašo Štalekar, ki meni, da je po po treh četrtih mestih v ligi narodov v letih 2021, 2024 in 2025 končno napočil čas za kolajno.

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