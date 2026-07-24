Če vaše podjetje veliko plačuje za elektriko, storite to, kar so že storila številna slovenska podjetja

Če je v vašem podjetju elektrika eden največjih mesečnih stroškov, je zdaj pravi čas, da preverite, ali za energijo plačujete več, kot bi bilo treba. Mnogi direktorji, finančni direktorji in vodje proizvodnje lahko danes s strokovno analizo hitro ugotovijo, da se pomembni prihranki skrivajo tam, kjer jih niso pričakovali.

Sandro Šemrl, direktor in lastnik podjetja SM MEHAN, d. o. o. Foto: Jan Lukanović

V zadnjih letih se je način upravljanja energije bistveno spremenil. Danes podjetja ne zmanjšujejo stroškov le z nižjo porabo elektrike, temveč predvsem s pametnim upravljanjem energije, optimizacijo omrežnine, hranilniki energije in učinkovitim izkoriščanjem lastne proizvodnje električne energije.

Foto: Jan Lukanović

Razlika med podjetji, ki so ta korak že naredila, in tistimi, ki še odlašajo, se pogosto pozna na vsakem mesečnem računu za elektriko.

Na Siol.net smo v zadnjih mesecih predstavili več primerov podjetij, ki so s pomočjo sodobnih energetskih rešitev bistveno izboljšala energetsko učinkovitost in znižala stroške poslovanja.

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Foto: Jan Lukanović

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Foto: Jan Lukanović