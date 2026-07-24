Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Petek,
24. 7. 2026,
10.09

Osveženo pred

54 minut

Vsebino omogoča NGEN

Natisni članek

Natisni članek
advertorial Ngen SG Connect G-Max industrija gospodarstvo podjetništvo prihranek dobiček elektrika energenti energetika Energetika 2.0 Energetika 2.0 trajnost zelena prihodnost sončna elektrarna sončna elektrarna s hranilnikom hranilnik električne energije baterija NGEN industrija NGEN mnenja uporabnikov

Petek, 24. 7. 2026, 10.09

54 minut

Za podjetja, kjer je elektrika eden največjih stroškov

Če vaše podjetje veliko plačuje za elektriko, storite to, kar so že storila številna slovenska podjetja

Vsebino omogoča NGEN

Če je v vašem podjetju elektrika eden največjih mesečnih stroškov, je zdaj pravi čas, da preverite, ali za energijo plačujete več, kot bi bilo treba. Mnogi direktorji, finančni direktorji in vodje proizvodnje lahko danes s strokovno analizo hitro ugotovijo, da se pomembni prihranki skrivajo tam, kjer jih niso pričakovali.

Sandro Šemrl, direktor in lastnik podjetja SM MEHAN, d. o. o. | Foto: Jan Lukanović Sandro Šemrl, direktor in lastnik podjetja SM MEHAN, d. o. o. Foto: Jan Lukanović

Ne čakajte na naslednji račun za elektriko.

Vsak mesec brez analize lahko pomeni izgubljen prihranek.

Brezplačno in brez obveznosti preverite potencial prihrankov svojega podjetja.

V zadnjih letih se je način upravljanja energije bistveno spremenil. Danes podjetja ne zmanjšujejo stroškov le z nižjo porabo elektrike, temveč predvsem s pametnim upravljanjem energije, optimizacijo omrežnine, hranilniki energije in učinkovitim izkoriščanjem lastne proizvodnje električne energije.

ngen sm mehan | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Razlika med podjetji, ki so ta korak že naredila, in tistimi, ki še odlašajo, se pogosto pozna na vsakem mesečnem računu za elektriko.

Na Siol.net smo v zadnjih mesecih predstavili več primerov podjetij, ki so s pomočjo sodobnih energetskih rešitev bistveno izboljšala energetsko učinkovitost in znižala stroške poslovanja.

Preberite njihove zgodbe:

  • Kako je proizvodno podjetje stroške elektrike zmanjšalo tudi do 70 odstotkov? 

Podjetje SM Mehan je s sončno elektrarno, hranilniki in pametnim upravljanjem energije v sončnih dneh stroške elektrike znižalo tudi do 70 odstotkov.

ngen sm mehan
Novice Podjetnik s Ptuja: "Elektrika je postala strošek, ki ga nismo mogli več ignorirati" #video

Odkrijte priložnosti za občutno nižje stroške elektrike.

Zahtevajte brezplačno analizo G-Max.

ngen exoterm | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

  • Nepredvidljive razmere: slovensko podjetje sprejelo ukrep za zaščito

Kako je podjetje Exoterm z lastno proizvodnjo elektrike in hranilniki energije povečalo energetsko neodvisnost ter se zaščitilo pred nepredvidljivimi razmerami na energetskem trgu?

ngen exoterm
Novice Dobavitelj jim je čez noč odpovedal elektriko. Danes elektriko upravljajo sami. #video

Ocenite potencial hranilnikov energije.

Zahtevajte brezplačno analizo G-Max.

  • Sončna elektrarna Solker: s hranilniki do rezultata, ki je presenetil tudi investitorje

Kako so z nadgradnjo sončne elektrarne s hranilniki energije skoraj potrojili vrednost proizvedene električne energije.

ngen solker | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović

Če menite, da tudi vaše podjetje za elektriko plačuje preveč, ne ugibajte. Prvi korak je analiza, ki pokaže dejansko stanje in možnosti za optimizacijo.

Brezplačna analiza G-Max lahko razkrije, kje nastajajo največji prihranki in kako jih lahko začnete ustvarjati.

Zahtevajte brezplačno analizo G-Max.

advertorial Ngen SG Connect G-Max industrija gospodarstvo podjetništvo prihranek dobiček elektrika energenti energetika Energetika 2.0 Energetika 2.0 trajnost zelena prihodnost sončna elektrarna sončna elektrarna s hranilnikom hranilnik električne energije baterija NGEN industrija NGEN mnenja uporabnikov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.