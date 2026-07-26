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Avtor:
STA

Nedelja,
26. 7. 2026,
19.36

Osveženo pred

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teniški globus Lilli Tagger Tamara Korpatsch Nika Radišić Dalila Jakupović

Nedelja, 26. 7. 2026, 19.36

41 minut

Teniški globus, 26. julij

Dalila Jakupović in Nika Radišić osvojili turnir v Hamburgu

Avtor:
STA

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Nika Radišić, Dalila Jakupovič | Dalila Jakupović in Nika Radišić sta osvojili turnir v Hamburgu. | Foto Reuters

Dalila Jakupović in Nika Radišić sta osvojili turnir v Hamburgu.

Foto: Reuters

Slovenski teniški igralki Dalila Jakupović in Nika Radišić sta zmagali v finalu turnirja dvojic serije WTA 250 v Hamburgu. Nepostavljeni Slovenki sta bili s 5:7, 6:3, 10:5 boljši od belgijsko-ruske naveze Magali Kempen/Alexandra Panova.

Finalni dvoboj turnirja z nagradnim skladom 246.338 evrov je trajal slabi dve uri.

Za 35-letno Dalilo Jakupović je bil finale v Hamburgu šesti na najvišji ravni turnirjev dvojic. Naslov je osvojila v Istanbulu leta 2017 skupaj z Ukrajinko Nadijo Kičenok ter s Hromačevo leto pozneje v Bogoti.

Z Niko Radišić sta skupaj že igrali v dveh finalih nižje ravni (WTA 125), in sicer sta lani izgubili v Ljubljani, prejšnji mesec pa sta slavili v Brescii.

Nika Radišić | Foto: Aleš Fevžer Nika Radišić Foto: Aleš Fevžer

Za 26-letno Radišićevo je bil današnji finale prvi na ravni WTA 250, pred tem je bila štirikrat v finalu turnirjev WTA 125.

Lilli Tagger v Pragi do prvega naslova

Avstrijka Lilli Tagger je nova na seznamu tekmovalk, ki so v karieri slavile na teniškem turnirju WTA. Premiernega uspeha se je veselila danes v Pragi, kjer je v finalu turnirja z nagradnim skladom slabih 250.000 evrov premagala osmopostavljeno Ukrajinko Darjo Snigur s 7:6 (3) in 6:2.

Osemnajstletna Avstrijka se je v češki metropoli prebila v svoj drugi finale v karieri, potem ko je novembra lani v kitajskem Jiujiangu morala priznati premoč Rusinji Ani Blinkovi. Snigurjeva je v finalu zaigrala prvič.

A tudi 24-letna Ukrajinka je imela svojo priložnost, saj je v uvodnem nizu vodila že s 5:2, nato pa Avstrijki dovolila, da se je veselila niza po podaljšani igri. To jo je očitno dokončno prebudilo, saj je v drugem nizu povedla s 4:1 in ga zanesljivo dobila z naslednjim odvzemom servisa.

Na ponedeljkovi lestvici WTA se bo Avstrijka prvič v karieri prebila med najboljših 50, na 45. mesto. Kar 11 mest bo pridobila Ukrajinka in bo še dve mesti višje od današnje tekmice.

Tamara Korpatsch | Foto: Guliverimage Tamara Korpatsch Foto: Guliverimage Tamara Korpatsch do prve lovorike v Hamburgu

Nemka Tamara Korpatsch je v finalu teniškega turnirja WTA v Hamburgu ugnala Madžarko Anno Bondar ter prvič slavila na tem turnirju na severu svoje domovine. Za 31-letno Nemko je to druga zmaga v karieri po uspehu leta 2023 v romunski Cluj-Napoci.

Igralki sta se pomerili petič na uradni tekmi, a prvič za turnirsko zmago, vseh pet dvobojev pa je dobila Nemka. Za Madžarko je poraz boleč tudi zato, ker je bila v finalu Hamburga že lani, kjer jo je na zadnji stopnički ustavila Francozinja Lois Boisson.

Nemka se bo po zmagi na ponedeljkovi lestvici WTA prebila na 46. mesto, najvišje v karieri, zanesljivo pa bo zadovoljna tudi z 32.520 evri denarne nagrade. Posebno zadovoljni pa so prireditelji turnirja v Hamburgu, ki so nemško zmago čakali vse od leta 1992, ko je bila najboljša legendarna Steffi Graf.

Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):

- finale:
Jakupović/Radišić (Slo) - Kempen/Panova (Bel/Rus/1) 5:7, 6:3, 10:5;

Praga, WTA 250 (249.060 evrov):

- finale:
Lilli Tagger (Avt) - Darja Snigur (Ukr/8) 7:6 (3), 6:2;

Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):

- finale:
Tamara Korpatsch (Nem/5) - Anna Bondar (Mađ/4) 6:3, 6:3.

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