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Avtorji:
B. B., STA

Petek,
24. 7. 2026,
23.04

Osveženo pred

23 minut

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Natisni članek
Novak Đoković Jannik Sinner ATP

Petek, 24. 7. 2026, 23.04

23 minut

Odpoved

Sinner in Đoković odpovedala Montreal

Avtorji:
B. B., STA

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Novak Đoković, Jannik Sinner | Jannik Sinner je odpovedal nastop na turnirju ATP masters 1000 v Montrealu, prav tako tudi Novak Đoković. | Foto Guliverimage

Jannik Sinner je odpovedal nastop na turnirju ATP masters 1000 v Montrealu, prav tako tudi Novak Đoković.

Foto: Guliverimage

Trenutni prvi teniški igralec sveta Italijan Jannik Sinner je odpovedal nastop na turnirju ATP masters 1000 v Montrealu, ki bo na sporedu od 1. do 13. avgusta, poleg njega in že nekaj časa odsotnega Španca Carlosa Alcaraza pa v Kanadi ne bo nastopil niti 39-letni srbski veteran Novak Đoković, so sporočili razočarani organizatorji.

"Po skrbnem premisleku o vseh dejavnikih smo se z mojo ekipo odločili, da se umaknemo z Montreala. Nikoli ni lahko zamuditi tako pomembnega dogodka, vendar verjamemo, da je to prava odločitev. Moramo dati prednost zdravju," je dejal Sinner, ki je pred kratkim zmagal na turnirju za grand slam v Wimbledonu.

Sinner in Đoković sta se s turnirja umaknila tudi leta 2025, ki je bil v Torontu, mesti izmenično gostita kanadski masters 1000.

Odstop Sinnerja pomeni, da bo prvi nosilec Nemec Alexander Zverev, trenutno drugi igralec sveta in zmagovalec letošnjega Roland Garrosa ter finalist Wimbledona, drugi pa domačin Felix Auger-Aliassime.

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