Trenutni prvi teniški igralec sveta Italijan Jannik Sinner je odpovedal nastop na turnirju ATP masters 1000 v Montrealu, ki bo na sporedu od 1. do 13. avgusta, poleg njega in že nekaj časa odsotnega Španca Carlosa Alcaraza pa v Kanadi ne bo nastopil niti 39-letni srbski veteran Novak Đoković, so sporočili razočarani organizatorji.

"Po skrbnem premisleku o vseh dejavnikih smo se z mojo ekipo odločili, da se umaknemo z Montreala. Nikoli ni lahko zamuditi tako pomembnega dogodka, vendar verjamemo, da je to prava odločitev. Moramo dati prednost zdravju," je dejal Sinner, ki je pred kratkim zmagal na turnirju za grand slam v Wimbledonu.

Sinner in Đoković sta se s turnirja umaknila tudi leta 2025, ki je bil v Torontu, mesti izmenično gostita kanadski masters 1000.

Odstop Sinnerja pomeni, da bo prvi nosilec Nemec Alexander Zverev, trenutno drugi igralec sveta in zmagovalec letošnjega Roland Garrosa ter finalist Wimbledona, drugi pa domačin Felix Auger-Aliassime.

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