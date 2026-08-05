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Avtor:
B. B.

Sreda,
5. 8. 2026,
12.45

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Natisni članek
Novak Đoković olimpijske igre Juan Martin del Potro

Sreda, 5. 8. 2026, 12.45

1 ura, 18 minut

Najtežji trenutki Novaka Đokovića

Avtor:
B. B.

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Novak Đoković Rio | Zlomljeni Novak Đoković po hitrem in presenetljivem porazu v Riu. | Foto Reuters

Zlomljeni Novak Đoković po hitrem in presenetljivem porazu v Riu.

Foto: Reuters

Teniškega igralca Novaka Đokovića poznamo predvsem po njegovih uspehih, a ni veliko takih, ki bi vedeli, kateri poraz ga je zares bolel. In ne, to nista dvoboja proti Rogerju Federerju ali Rafaelu Nadalu, ki sta bila njegova največja tekmeca v karieri.

Včeraj sta minili natanko dve leti, odkar je Novak Đoković v svojo vitrino postavil zelo želeno lovoriko. To je zlata olimpijska medalja iz Pariza leta 2024. A srbski zvezdnik pred tem na olimpijske igre ni imel najlepših spominov. Še najbolj boleč spomin ima na olimpijske igre v Riu, ko je doživel eno največjih razočaranj.

Novak Đoković se je letos na OP Avstralije prebil do finala, a je tam izgubil. | Foto: Guliverimage Novak Đoković se je letos na OP Avstralije prebil do finala, a je tam izgubil. Foto: Guliverimage

Poraz, ki ga je zlomil

Takrat je srbski teniški zvezdnik v Brazilijo prišel kot velik favorit za zlato medaljo, a se je njegova zgodba končala veliko prej, kot je marsikdo pričakoval. Pravzaprav se je končala že v prvem krogu, ko ga je premagal Juan Martin del Potro, takrat šele 141. igralec sveta. Argentinec se je takrat vračal po velikih težavah z zapestji in je na olimpijskem turnirju pripravil eno največjih presenečenj, potem ko je Đokovića premagal s 7:6 (4), 7:6 (2).

Beograjčan, ki je bil takrat na vrhuncu svoje kariere, je igrišče zapustil v solzah in skoraj deset let pozneje priznava, da ga ta poraz še vedno boli. Zanj je to brez dvoma eden najtežjih porazov v športni karieri, pri čemer so rane še vedno sveže. "Bil sem številka ena na svetu in osvojil sem vse štiri turnirje za grand slam. Skoraj nisem zgrešil udarca. Ta poraz me je zlomil in prvič sem začel dvomiti, ali mi bo sploh kdaj uspelo osvojiti olimpijsko zlato," je razkril eden najboljših igralcev vseh časov.

V Parizu je doživel svoje olimpijske sanje. | Foto: Guliverimage V Parizu je doživel svoje olimpijske sanje. Foto: Guliverimage

Osem let po tistem

Po tistem porazu je moral na svoje olimpijske sanje čakati še osem let. Po razočaranju v Riu in Tokiu je do tako želenega zlata prišel na olimpijskih igrah v Parizu. Takrat je v epskem finalu po dveh nizih premagal Carlosa Alcaraza in pri 37 letih v svoji vitrini zapolnil še zadnje prazno mesto. S tem pa je spisal še eno neverjetno športno zgodbo.

Kako dolgo še? | Foto: Guliverimage Kako dolgo še? Foto: Guliverimage Še vedno vztraja

Danes 39-letni Đoković še vedno vztraja na igriščih in lovi rekordni, 25. naslov na turnirjih za grand slam, ki se mu že nekaj časa izmika. Letos je bil zelo blizu na OP Avstralije, ko je v finalu izgubil proti Carlosu Alcarazu. V Wimbledonu se je poslovil v polfinalu, ko je bil od njega boljši Jannik Sinner. A Srb bo za zdaj še vztrajal … Do kdaj še?

Olimpijska pot Novaka Đokovića

Olimpijske igre Podlaga Rezultat Zadnji dvoboj Izid
Peking 2008 Trda Bronasta medalja Za bron premagal Jamesa Blaka 6:3, 7:6 (4)
London 2012 Trava 4. mesto Za bron izgubil proti Juanu Martinu del Potru 5:7, 4:6
Rio de Janeiro 2016 Trda 1. krog Izgubil proti Juanu Martinu del Potru 6:7 (4), 6:7 (2)
Tokio 2020 Trda 4. mesto Za bron izgubil proti Pablu Carreñu Busti 4:6, 7:6 (6), 3:6
Pariz 2024 Pesek Zlata medalja Finale: premagal Carlosa Alcaraza 7:6 (3), 7:6 (2)

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