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Avtor:
STA

Sreda,
22. 7. 2026,
17.21

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Natisni članek
teniški globus ATP WTA Sebastian Baez Quentin Halys

Sreda, 22. 7. 2026, 17.21

1 ura, 28 minut

Teniški globus, 22. julij

Osip nosilcev v Kitzbühlu

Avtor:
STA

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Sebastian Baez | Sebastian Baez je v Avstriji izločil tretjega nosilca | Foto Reuters

Sebastian Baez je v Avstriji izločil tretjega nosilca

Foto: Reuters

Ta teden potekajo vrhunski teniški turnirju v Avstriji, Nemčiji, na Češkem in na Portugalskem. Argentinec Sebastian Baez je na peščeni podlagi v Kitzbühlu izločil tretjepostavljenega Francoza Arthurja Rinderknechja, Francoz Quentin Halys pa je v dveh nizih odpravil drugega nosilca Monačana Valentina Vacherota.

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Izidi teniških turnirjev:

Kitzbuhel, ATP 250 (612.620 evrov):

- 2. krog:
Sebastian Baez (Arg) - Arthur Rinderknech (Fra/3) 7:6 (6), 2:6, 6:4;
Quentin Halys (Fra) - Valentin Vacherot (Mon/2) 6:3, 6:4;
Tomas Etcheverry (Arg/4) - Jurij Rodionov (Avt) 6:2, 7:6 (4);
Mariano Navone (Arg) - Jan-Lennard Struff (Nem/6) 6:0, 6:3;
Yannick Hanfmann (Nem) - Marco Trungelliti (Arg) 6:4, 7:6 (2);
Ignacio Buse (Per) - Kilian Feldbausch (Švi) 2:6, 6:2, 6:2;

Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):

- 1. krog:
Majar Šerif (Egi) - Simona Waltert (Švi/6) 5:7, 6:4, 7:6 (3);
Elsa Jacquemot (Fra) - Tessa Johanna Brockmann (Nem) 7:5, 6:1;
Paula Badosa (Špa) - Katarzyna Kawa (Pol) 7:5, 6:4;

- 2. krog:
Anhelina Kalinina (Ukr/2) - Lourdes Carle (Arg) 6:1, 6:3;

Praga, WTA 250 (283.347 evrov):

- 2. krog:
Marie Bouzkova (Češ/1) - Carol Lee (ZDA) 7:5, 6:4;
Tereza Valentova (Češ/5) - Maya Joint (Avs) 1:6, 6:0, 6:3;
Darja Snigur (Ukr/8) - Ayla Aksu (Tur) 6:3, 6:2;

Estoril, ATP 250 (612.620 evrov):

- 2. krog:
Hugo Gaston (Fra) - Titouan Droguet (Fra) 6:0, 6:3.

Varvara Lepchenko
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