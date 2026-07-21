Torek, 21. 7. 2026, 13.57
46 minut
Teniški globus, 21. julij
Veronika Erjavec izpadla v prvem krogu Hamburga
Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu. Erjavec se je v prvem krogu pomerila s 24-letno Španko Leyre Romero Gormaz, ki je 100. igralko sveta gladko izločila po uri in 32 minutah igre.
Španka, 153. igralka na svetovni lestvici, je tako na tretjem medsebojnem dvoboju prvič premagala Erjavec, od katere je bila boljša dvakrat s po 6:2.
Že v kvalifikacijah Hamburga je od Slovenk med posameznicami izpadla Dalila Jakupović, ki pa bo nastopila še v dvojicah v paru z rojakinjo Niko Radišič.
Slovenki prvi dvoboj čaka proti Belgijki Lari Saldan in Španki Yvonne Cavalle-Reimers.
Kitzbuhel, ATP 250 (612.620 evrov):
- 1. krog:
Lennard Struff Jan (Nem/6) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 3:6, 7:6 (5), 6:4;
Marco Trungelliti (Arg) - Manuel Cerundolo Juan (Arg/8) 6:2, 6:1;
Hamburg, WTA 250 (246.338 evrov):
- 1. krog:
Panna Udvardy (Hun/3) - Jelena Pridankina (Rus) 6:4, 6:2;
Sinja Kraus (Avt/8) - Darja Semenistaja (Lat) 3:6, 6:3, 6:2;
Leyre Romero Gormaz (Špa) - Veronika Erjavec (Slo) 6:2, 6:2;
Julija Putinceva (Kaz/7) - Mona Barthel (Nem) 6:2, 7:6 (5);
Praga, WTA 250 (283.347 evrov):
- 1. krog:
Mai Hontama (Jpn) - Diane Parry (Fra/7) 6:4, 6:0;
Marija Timofejeva (Uzb) - Aliaksandra Sasnovič (Blr) 6:3, 6:4;
Nikola Bartunkova (Češ/4) - Yue Yuan (Kit) 3:6, 6:4, 6:1.