Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu. Erjavec se je v prvem krogu pomerila s 24-letno Španko Leyre Romero Gormaz, ki je 100. igralko sveta gladko izločila po uri in 32 minutah igre.

Španka, 153. igralka na svetovni lestvici, je tako na tretjem medsebojnem dvoboju prvič premagala Erjavec, od katere je bila boljša dvakrat s po 6:2.

Že v kvalifikacijah Hamburga je od Slovenk med posameznicami izpadla Dalila Jakupović, ki pa bo nastopila še v dvojicah v paru z rojakinjo Niko Radišič.

Slovenki prvi dvoboj čaka proti Belgijki Lari Saldan in Španki Yvonne Cavalle-Reimers.