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Avtorji:
Pe. M., STA

Ponedeljek,
20. 7. 2026,
12.33

Osveženo pred

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teniški globus Paula Badosa Majar Šerif tenis

Ponedeljek, 20. 7. 2026, 12.33

5 minut

Teniški globus, 20. julij

Egipčanka po predaji Badose osvojila turnir v Iasiju

Avtorji:
Pe. M., STA

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Majar Šerif | Majar Šerif je zmagovalka turnirja v Romuniji. | Foto Guliverimage

Majar Šerif je zmagovalka turnirja v Romuniji.

Foto: Guliverimage

Egipčanka Majar Šerif je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v romunskem Iasiju, potem ko je njena tekmica Španka Paula Badosa dvoboj predala sredi drugega niza pri izidu 6:4, 4:0 v korist Egipčanke.

Tridesetletna Šerif je četrtič nastopila v finalu turnirja WTA, drugič je bila najboljša, potem ko je edini naslov pred tem osvojila v Parmi pred štirimi leti.

Badosa, ki je v polfinalu v izenačenem dvoboju premagala slovensko reprezentantko Tamaro Zidanšek, je ostala pri petih naslovih na turneji WTA. Nazadnje je bila nekdanja druga igralka sveta najboljša v Washingtonu 2024.

 Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):

- finale:
Majar Šerif (Egi) - Paula Badosa (Špa) 6:4, 4:0 - predaja.

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