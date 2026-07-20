Egipčanka po predaji Badose osvojila turnir v Iasiju

Egipčanka Majar Šerif je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 250 v romunskem Iasiju, potem ko je njena tekmica Španka Paula Badosa dvoboj predala sredi drugega niza pri izidu 6:4, 4:0 v korist Egipčanke.

Tridesetletna Šerif je četrtič nastopila v finalu turnirja WTA, drugič je bila najboljša, potem ko je edini naslov pred tem osvojila v Parmi pred štirimi leti.

Badosa, ki je v polfinalu v izenačenem dvoboju premagala slovensko reprezentantko Tamaro Zidanšek, je ostala pri petih naslovih na turneji WTA. Nazadnje je bila nekdanja druga igralka sveta najboljša v Washingtonu 2024.