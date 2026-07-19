Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
19. 7. 2026,
15.14

Osveženo pred

51 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus Stefanos Cicipas Andrej Rubljov

Nedelja, 19. 7. 2026, 15.14

51 minut

Teniški globus, 19. julij

Cicipas osvojil turnir po 16 mesecih

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Stefanos Tsitsipas | Stefanos Cicipas, nekdanji tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici. | Foto Reuters

Stefanos Cicipas, nekdanji tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici.

Foto: Reuters

Grk Stefanos Cicipas, nekdanji tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po šestnajstih mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgijca Rahaela Collignona s 6:4, 6:7 in 6:3.

Sedemindvajsetletni Cicipas bo z naslovom precej izboljšal svojo uvrstitev na lestvici ATP, predvidoma bo od ponedeljka dalje 51. igralec na svetu, še vedno pa je to precej daleč od pozicij, ki jih je zasedel pred leti.

Tretji na svetu je bil leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garrosa. Dve leti kasneje je nastopil tudi v zaključnem dejanju Australian Opna, ima naslov iz finalnega turnirja sezone 2019 ter tri zmage na masters 1000 v Monte Carlu (2021, 2022, 2024).

Tri leta mlajši Belgijec Raphael Collignon, 42. na lestvici ATP, je igral prvi finale ATP v karieri.

Andrej Rubljov | Foto: Reuters Andrej Rubljov Foto: Reuters Rubljov dobil finale najboljših igralcev v Bastadu

Rus Andrej Rubljov je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v švedskem Bastadu z nagradnim skladom 612.620 evrov. V finalu je upravičil vlogo prvega nosilca in v dveh nizih s 6:4, 6:3 premagal drugopostavljenega Italijana Luciana Darderija.

Za osemindvajsetletnega Rusa je to 18. turnirska zmago, nazadnje je slavil lani v Dohi, štiri leta mlajši Italijan pa ostaja pri petih naslovih. Letos je bil najboljši februarja na turnirju v čilskem Santiagu, poleg Bastada pa je februarja igral tudi v finalu Buenos Airesa.

Rubljov je drugič osvojil turnir v Bastadu (2023), v finalu je bil boljši od branilca naslova, po dvoboju pa je povedal: "Pogoji so bili zahtevni. Veter, hladno vreme, oblačnost, zato so bile žoge počasne. Bil sem zbran in v odločilnih trenutkih prevzel odgovornost."

Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):

- finale:
Stefanos Cicipas (Grč) - Raphael Collignon (Bel/7) 6:4, 6:7 (3), 6:3;

Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):

- finale:
Andrej Rubljov (Rus/1) - Luciano Darderi (Ita/2) 6:4, 6:3.

Tamara Zidanšek
Sportal Zidanšek po podaljšani igri ostala brez finala
teniški globus Stefanos Cicipas Andrej Rubljov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.