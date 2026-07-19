Cicipas osvojil turnir po 16 mesecih

Grk Stefanos Cicipas, nekdanji tretji igralec na svetu, je osvojil turnir ATP 250 v Gstaadu v Švici, kar je njegov 13. naslov ATP in prvi po šestnajstih mesecih. V finalu je bil v treh nizih boljši od Belgijca Rahaela Collignona s 6:4, 6:7 in 6:3.

Sedemindvajsetletni Cicipas bo z naslovom precej izboljšal svojo uvrstitev na lestvici ATP, predvidoma bo od ponedeljka dalje 51. igralec na svetu, še vedno pa je to precej daleč od pozicij, ki jih je zasedel pred leti.

Tretji na svetu je bil leta 2021, ko je igral v finalu Roland Garrosa. Dve leti kasneje je nastopil tudi v zaključnem dejanju Australian Opna, ima naslov iz finalnega turnirja sezone 2019 ter tri zmage na masters 1000 v Monte Carlu (2021, 2022, 2024).

Tri leta mlajši Belgijec Raphael Collignon, 42. na lestvici ATP, je igral prvi finale ATP v karieri.

Andrej Rubljov Foto: Reuters

Rus Andrej Rubljov je zmagovalec teniškega turnirja ATP 250 v švedskem Bastadu z nagradnim skladom 612.620 evrov. V finalu je upravičil vlogo prvega nosilca in v dveh nizih s 6:4, 6:3 premagal drugopostavljenega Italijana Luciana Darderija.

Za osemindvajsetletnega Rusa je to 18. turnirska zmago, nazadnje je slavil lani v Dohi, štiri leta mlajši Italijan pa ostaja pri petih naslovih. Letos je bil najboljši februarja na turnirju v čilskem Santiagu, poleg Bastada pa je februarja igral tudi v finalu Buenos Airesa.

Rubljov je drugič osvojil turnir v Bastadu (2023), v finalu je bil boljši od branilca naslova, po dvoboju pa je povedal: "Pogoji so bili zahtevni. Veter, hladno vreme, oblačnost, zato so bile žoge počasne. Bil sem zbran in v odločilnih trenutkih prevzel odgovornost."