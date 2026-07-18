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Avtorji:
M. P., STA

Sobota,
18. 7. 2026,
21.30

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Stefanos Cicipas teniški globus Andrej Rubljov tenis Tamara Zidanšek Daniel Merida Aguilar

Sobota, 18. 7. 2026, 21.30

24 minut

Teniški globus, 18. julij

Tamara Zidanšek po podaljšani igri ostala brez finala

Avtorji:
M. P., STA

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Tamara Zidanšek | Tamara Zidanšek | Foto Guliverimage

Tamara Zidanšek

Foto: Guliverimage

Tamara Zidanšek je izpadla v polfinalu turnirja serije WTA 250 v romunskem Iasiju. Daniel Merida Aguilar je postal zmagovalec teniškega turnirja serije ATP v Umagu. Raphael Collignon in Stefanos Cicipas sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Gstaadu z nagradnim skladom 612.620 evrov. V finale teniškega turnirja ATP v švedskem Bastadu z nagradnim skladom 612.620 evrov pa sta se uvrstila prvi in drugi nosilec.

Tamara Zidanšek
Sportal Zidanšek z zmago začela turnir v Romuniji, Merida Aguilar v Umagu premočan za Žigo Šeška

Paula Badosa | Foto: Guliverimage Paula Badosa Foto: Guliverimage Osemindvajsetletna Konjičanka Tamara Zidanšek je dvakrat servirala za zmago proti Pauli Badosa, a na koncu ostala praznih rok. Španka je zmagala 3:6, 7:5, 7:6 (1), dvoboj je trajal dve uri in 40 minut.

Tako Slovenka kot Španka sta bili v prvem nizu dokaj zanesljivi na svoj začetni udarec, odločil pa je en odvzem servisa v osmi igri, ki je uspel Zidanšek. Za vodstvo z 1:0 v nizih je izkoristila tretjo zaključno žogico, potem ko je pred tem ubranila dve priložnost za brejk tekmice. V drugem nizu je Zidanšek takoj zaostala z 0:2, nato pa se je zbrala, takoj vrnila udarec in osvojila pet od naslednjih šestih iger. Zataknilo se je v deseti, ko je servirala za zmago. Štiri priložnosti Španke je še ubranila, peto pa je tekmica izkoristila za podaljšanje dvoboja.

Konec drugega niza je pripadel Španki, ki je od 3:5 nanizala štiri zaporedne igre. Tretji niz se je začel s festivalom brejkov, vsaka je dosegla tri, nato pa je proti koncu Zidanšek znova prevzela pobudo. Po novem odvzemu servisa je pri 6:5 znova servirala za zmago, a je Badosa brez izgubljene točke izsilila podaljšano igro. V njej je bila nato precej boljša in po dveh urah in 40 minutah končala dvoboj s 7:1.

Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):

Polfinale:
Mayar Sherif (Egi) - Oleksandra Olijnikova (Ukr/3) 6:3, 6:1;
Paula Badosa (Špa) - Tamara Zidanšek (Slo) 3:6, 7:5, 7:6 (1).

Belgijec bo proti Cicipasu lovil prvo turnirsko zmago

Stefanos Cicipas | Foto: Reuters Stefanos Cicipas Foto: Reuters Sedmopostavljeni Belgijec Raphael Collignon je v prvem polfinalnem obračunu premagal Argentinca Juana Manuela Cerundola z 1:6, 7:5 (5) in 7:5, Grk Stefanos Cicipas pa v drugem Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 6:4, 3:6 in 6:3.

Sedemindvajsetletni Stefanos Cicipas, nekdanja številka 3 na lestvici ATP, je doslej slavil na 12 turnirjih. Zadnjo turnirsko zmago je dosegel februarja lani v Dubaju. Pred tem je bil trikrat najboljši v Monte Carlu, dvakrat v Marseillu, po enkrat pa na zaključnem turnirju v Torinu ter v Los Cabosu, Mallorci, Lyonu, Estorilu in Stockholmu. Tri leta mlajši Belgijec bo v Švici naskakoval prvo turnirsko zmago.

Prvopostavljeni v Bastadu Rus Andrej Rubljov je bil v polfinalu boljši od Čilenca Alejandra Tabila s 6:4, 4:6, 6:4, drugemu nosilcu Italijanu Lucianu Darderiju, ki je slavil s 6:4, 6:7 (11), 6:3, pa ni bil kos Paragvajec Daniel Vallejo.

Osemindvajsetletni Rus bo v nedeljo v Skandinaviji naskakoval 18. turnirsko zmago, nazadnje je lani slavil v Dohi. Štiri leta mlajši Italijan je doslej slavil na šestih turnirjih, februarja letos je bil najboljši na turnirju v čilskem Santiagu.

Merida Aguilar zmagovalec turnirja v Umagu

Daniel Merida Aguilar | Foto: Guliverimage Daniel Merida Aguilar Foto: Guliverimage Daniel Merida Aguilar je v finalu Umaga s 6:2, 5:7, 6:2 premagal Bosanca Damirja Džumhurja. Za 21-letnega Španca je bila to prva turnirska zmaga v karieri. Merida Aguilar je pot do naslova v Umagu tlakoval s slavjem proti obetavnemu slovenskemu tenisaču Žigi Šešku. V prvem krogu umaškega turnirja je 17-letnega Hrastničana ugnal s 6:4, 6:1 po uri in treh minutah igre.

Tudi v nadaljevanju turnirja je bil 21-letnik prepričljiv, prvi niz pa je oddal prav v finalu, potem ko se je Džumhur v drugem po zaostanku brejka vrnil in izsilil odločilni niz. Toda Merida Aguilar je bil v tretjem znova prepričljiv in dosegel uspeh kariere. Pred tem je v finalu igral le v Bukarešti, kjer je aprila v finalu izgubil proti Argentincu Marianu Navoneju. Španec bo na ponedeljkovi lestvici znova popravil najboljšo uvrstitev v karieri. Z 82. bo napredoval na 58. mesto.

Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):

Polfinale:
Raphael Collignon (Bel/7) - Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) 1:6, 7:6 (5), 7:5;Stefanos Cicipas (Grč) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 3:6, 6:3.

Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):

Polfinale:
Luciano Darderi (Ita/2) - Daniel Vallejo (Par) 6:4, 6:7 (11), 6:3;
Andrej Rubljov (Rus/1) - Alejandro Tabilo (Čil/3) 6:4, 4:6, 6:4.

Umag, ATP 250 (612.620 evrov):

Finale:
Daniel Merida Aguilar (Špa) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 5:7, 6:2.
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