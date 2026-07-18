Tamara Zidanšek je izpadla v polfinalu turnirja serije WTA 250 v romunskem Iasiju. Daniel Merida Aguilar je postal zmagovalec teniškega turnirja serije ATP v Umagu. Raphael Collignon in Stefanos Cicipas sta finalista teniškega turnirja ATP 250 v Gstaadu z nagradnim skladom 612.620 evrov. V finale teniškega turnirja ATP v švedskem Bastadu z nagradnim skladom 612.620 evrov pa sta se uvrstila prvi in drugi nosilec.

Paula Badosa Foto: Guliverimage Osemindvajsetletna Konjičanka Tamara Zidanšek je dvakrat servirala za zmago proti Pauli Badosa, a na koncu ostala praznih rok. Španka je zmagala 3:6, 7:5, 7:6 (1), dvoboj je trajal dve uri in 40 minut.

Tako Slovenka kot Španka sta bili v prvem nizu dokaj zanesljivi na svoj začetni udarec, odločil pa je en odvzem servisa v osmi igri, ki je uspel Zidanšek. Za vodstvo z 1:0 v nizih je izkoristila tretjo zaključno žogico, potem ko je pred tem ubranila dve priložnost za brejk tekmice. V drugem nizu je Zidanšek takoj zaostala z 0:2, nato pa se je zbrala, takoj vrnila udarec in osvojila pet od naslednjih šestih iger. Zataknilo se je v deseti, ko je servirala za zmago. Štiri priložnosti Španke je še ubranila, peto pa je tekmica izkoristila za podaljšanje dvoboja.

Konec drugega niza je pripadel Španki, ki je od 3:5 nanizala štiri zaporedne igre. Tretji niz se je začel s festivalom brejkov, vsaka je dosegla tri, nato pa je proti koncu Zidanšek znova prevzela pobudo. Po novem odvzemu servisa je pri 6:5 znova servirala za zmago, a je Badosa brez izgubljene točke izsilila podaljšano igro. V njej je bila nato precej boljša in po dveh urah in 40 minutah končala dvoboj s 7:1.

Iasi, WTA 250 (247.911 evrov):



Polfinale:

Mayar Sherif (Egi) - Oleksandra Olijnikova (Ukr/3) 6:3, 6:1;

Paula Badosa (Špa) - Tamara Zidanšek (Slo) 3:6, 7:5, 7:6 (1).

Belgijec bo proti Cicipasu lovil prvo turnirsko zmago

Stefanos Cicipas Foto: Reuters Sedmopostavljeni Belgijec Raphael Collignon je v prvem polfinalnem obračunu premagal Argentinca Juana Manuela Cerundola z 1:6, 7:5 (5) in 7:5, Grk Stefanos Cicipas pa v drugem Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 6:4, 3:6 in 6:3.

Sedemindvajsetletni Stefanos Cicipas, nekdanja številka 3 na lestvici ATP, je doslej slavil na 12 turnirjih. Zadnjo turnirsko zmago je dosegel februarja lani v Dubaju. Pred tem je bil trikrat najboljši v Monte Carlu, dvakrat v Marseillu, po enkrat pa na zaključnem turnirju v Torinu ter v Los Cabosu, Mallorci, Lyonu, Estorilu in Stockholmu. Tri leta mlajši Belgijec bo v Švici naskakoval prvo turnirsko zmago.

Prvopostavljeni v Bastadu Rus Andrej Rubljov je bil v polfinalu boljši od Čilenca Alejandra Tabila s 6:4, 4:6, 6:4, drugemu nosilcu Italijanu Lucianu Darderiju, ki je slavil s 6:4, 6:7 (11), 6:3, pa ni bil kos Paragvajec Daniel Vallejo.

Osemindvajsetletni Rus bo v nedeljo v Skandinaviji naskakoval 18. turnirsko zmago, nazadnje je lani slavil v Dohi. Štiri leta mlajši Italijan je doslej slavil na šestih turnirjih, februarja letos je bil najboljši na turnirju v čilskem Santiagu.

Merida Aguilar zmagovalec turnirja v Umagu

Daniel Merida Aguilar Foto: Guliverimage Daniel Merida Aguilar je v finalu Umaga s 6:2, 5:7, 6:2 premagal Bosanca Damirja Džumhurja. Za 21-letnega Španca je bila to prva turnirska zmaga v karieri. Merida Aguilar je pot do naslova v Umagu tlakoval s slavjem proti obetavnemu slovenskemu tenisaču Žigi Šešku. V prvem krogu umaškega turnirja je 17-letnega Hrastničana ugnal s 6:4, 6:1 po uri in treh minutah igre.

Tudi v nadaljevanju turnirja je bil 21-letnik prepričljiv, prvi niz pa je oddal prav v finalu, potem ko se je Džumhur v drugem po zaostanku brejka vrnil in izsilil odločilni niz. Toda Merida Aguilar je bil v tretjem znova prepričljiv in dosegel uspeh kariere. Pred tem je v finalu igral le v Bukarešti, kjer je aprila v finalu izgubil proti Argentincu Marianu Navoneju. Španec bo na ponedeljkovi lestvici znova popravil najboljšo uvrstitev v karieri. Z 82. bo napredoval na 58. mesto.

Gstaad, ATP 250 (612.620 evrov):



Polfinale:

Raphael Collignon (Bel/7) - Juan Manuel Cerundolo (Arg/6) 1:6, 7:6 (5), 7:5;Stefanos Cicipas (Grč) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:4, 3:6, 6:3.



Bastad, ATP 250, (612.620 evrov):



Polfinale:

Luciano Darderi (Ita/2) - Daniel Vallejo (Par) 6:4, 6:7 (11), 6:3;

Andrej Rubljov (Rus/1) - Alejandro Tabilo (Čil/3) 6:4, 4:6, 6:4.



Umag, ATP 250 (612.620 evrov):



Finale:

Daniel Merida Aguilar (Špa) - Damir Džumhur (BiH) 6:2, 5:7, 6:2.