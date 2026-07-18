Sobota, 18. 7. 2026, 20.15
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Finalistka Wimbledona
Karolina Muchova po manjši operaciji na odmor
Karolina Muchova, finalistka letošnjega teniškega turnirja v Wimbledonu, je sporočila, da bo po lažji operaciji spustila nekaj turnirjev. Čehinja ni navedla poškodbe niti dolžine okrevanja, prav tako pa ni spregovorila o tem, ali bo sposobna za odprto prvenstvo ZDA, ki se začne 30. avgusta.
"Morala sem prestati manjšo operacijo, zaradi katere bom nekaj tednov odsotna z igrišča," je v sporočilu na Instagramu zapisala 29-letna Karolina Muchova, ki je imela v preteklosti veliko težav s poškodbami, predvsem ji je nagajalo zapestje.
"Po operaciji je šlo dobro in že delam na okrevanju," je dodala Muchova, ki je v Wimbledonu proti Lindi Noskovi izgubila svoj drugi finale turnirja za grand slam, leta 2023 jo je v Parizu premagala tudi Iga Swiatek.
Zaenkrat je glede njenih nastopov v prihodnosti zagotovo le to, da bo izpustila turnir v Torontu, ki bo od 2. do 13. avgusta.