Karolina Muchova, finalistka letošnjega teniškega turnirja v Wimbledonu, je sporočila, da bo po lažji operaciji spustila nekaj turnirjev. Čehinja ni navedla poškodbe niti dolžine okrevanja, prav tako pa ni spregovorila o tem, ali bo sposobna za odprto prvenstvo ZDA, ki se začne 30. avgusta.

"Morala sem prestati manjšo operacijo, zaradi katere bom nekaj tednov odsotna z igrišča," je v sporočilu na Instagramu zapisala 29-letna Karolina Muchova, ki je imela v preteklosti veliko težav s poškodbami, predvsem ji je nagajalo zapestje.

"Po operaciji je šlo dobro in že delam na okrevanju," je dodala Muchova, ki je v Wimbledonu proti Lindi Noskovi izgubila svoj drugi finale turnirja za grand slam, leta 2023 jo je v Parizu premagala tudi Iga Swiatek.

Zaenkrat je glede njenih nastopov v prihodnosti zagotovo le to, da bo izpustila turnir v Torontu, ki bo od 2. do 13. avgusta.