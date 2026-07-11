Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
B. B., M. P.

Sobota,
11. 7. 2026,
19.40

Osveženo pred

0 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30

Natisni članek

Natisni članek
Linda Noskova Karolina Muchova Wimbledon tenis Grand Slam

Sobota, 11. 7. 2026, 19.40

0 minut

Wimbledon (WTA), finale

Zgodovinski finale kljub kolapsu v drugem nizu osvojila Linda Noskova

Avtorji:
B. B., M. P.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,30
Wimbledon finale Linda Noskova | Linda Noskova je bila že sredi drugega niza tik pred osvojitvijo svojega prvega grand slama. | Foto Reuters

Linda Noskova je bila že sredi drugega niza tik pred osvojitvijo svojega prvega grand slama.

Foto: Reuters

Nova zmagovalka teniških turnirjev za grand slam je 21-letna Čehinja Linda Noskova. V svojem prvem finalu kateregakoli grand slama, v finalu Wimbledona, je s 6:2, 5:7 in 6:3 premagala osem let starejšo rojakinjo Karolino Muchovo. Finale na londonski sveti travi je trajal dve uri in pol, čeprav se je sprva zdelo, da bo odločen v manj kot uri in pol.

Novak Đoković
Sportal Sinner in Zverev finalista Wimbledona, Đoković bo moral še počakati

Karolina Muchova ob zaostanku z 2:6 in 2:5 ni obupala. | Foto: Reuters Karolina Muchova ob zaostanku z 2:6 in 2:5 ni obupala. Foto: Reuters

Na osrednjem igrišču All England Cluba je v ženski konkurenci padla še zadnja odločitev na najbolj prestižnem teniškem turnirju na svetu. V velikem finalu sta za svojo prvo lovoriko na turnirjih za grand slam igrali Karolina Muchova in Linda Noskova. To je bil sploh prvi povsem češki finale Wimbledona.

Prvi niz je dobila mlajša Noskova, zelo zanesljivo po vsega pol ure s 6:2. V drugem je vodila s 5:2 in zdelo se je, da je finale že odločen. A so jo izdali živci in začela je delati napake, zapravila pet zaključnih žogic. In Muchova je prišla do preobrata in zmage v drugem nizu s 7:5. A mlajša od Čehinj se je v tretjem nizu le sestavila nazaj, povedla s 3:0 in ga dobila s 6:3. Dvoboj je trajal dve uri in pol.

Linda Noskova je tik pred osvojitvijo Wimbledona doživela pravi psihološki kolaps. | Foto: Reuters Linda Noskova je tik pred osvojitvijo Wimbledona doživela pravi psihološki kolaps. Foto: Reuters

Tako je Noskova osvojila svoj prvi grand slam. Do letošnjega Wimbledona na turnirjih za grand slam še ni prišla dlje od četrtfinala (OP Avstralije 2024). "Težko najdem besede. Začela bom z Lindo, svojo nekdanji prijateljico. Šalim se," je v prvi izjavi dejala Muchova, ki je bila na robu solz. "Tako mlada si. Finale je bil res neverjeten. Čestitke tebi in tvoji ekipi. Zaslužiš si." Bila je zelo razočarana. " Vrnila se bom. Enkrat mi bo uspelo."

"Sploh ne vem, kako naj držim pokal. Občutek je neverjeten. Tako fizično kot psihološko so bili vsi dvoboji zelo težki, sploh pa danes. Sploh nisem vedela, kako naj dosežem zadnjo točko. Res sem se morala potruditi," je bila tudi 20 minut po koncu dvoboja, ko je prvič spregovorila, iz sebe Noskova. "Prijateljici sva. Vesela sem, da sva skupaj igrala najin prvi finale. Spisali sva zgodovino. Mislim, da so na naju ponosni vsi najini češki navijači."

Wimbledon, WTA, finale:

Linda Noskova (Češ, 9) : Karolina Muchova (Češ, 10) 6:2, 5:7, 6:3

Olajšanje in nepopisno veselje. Linda Noskova se je kar sesedla od navdušenja, ko je osvojila prvi grand slam. | Foto: Reuters Olajšanje in nepopisno veselje. Linda Noskova se je kar sesedla od navdušenja, ko je osvojila prvi grand slam. Foto: Reuters

Novak Đoković
Sportal Se bo Đoković sploh še kdaj vrnil?

Heliovaari in Pattnu dvojice v Wimbledonu

Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten sta wimbledonska prvaka v igri dvojic. V finalu sta bila v dveh nizih s 7:6, 7:6 boljša od hrvaško-salvadorske teniške dvojice Mate Pavić/Marcelo Arevalo. Prva nosilca sta se morala za končno zmago na terenu truditi uro in 42 minut. V obeh nizih nobena od strani ni dopustila odvzema servisa, v podaljšanih igri pa sta bila obakrat spretnejša in tudi srečnejša Finec in Britanec.

Wimbledon, moške dvojice, finale:

Harri Heliovaara/Henry Patten (Fin/VBr/1) - Mate Pavić/Marcelo Arevalo (Hrv/Sal/6) 7:6 (4), 7:6 (3).
Žiga Šeško
Sportal Slovenski najstnik izjemen na sveti travi
Malanie_thumb
Sportal Kdo je gospa s prstom, ki je zaznamovala tisti dvoboj?
Linda Noskova
Sportal Zmagovalka Wimbledona bo Čehinja
Linda Noskova Karolina Muchova Wimbledon tenis Grand Slam
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.