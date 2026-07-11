Nova zmagovalka teniških turnirjev za grand slam je 21-letna Čehinja Linda Noskova. V svojem prvem finalu kateregakoli grand slama, v finalu Wimbledona, je s 6:2, 5:7 in 6:3 premagala osem let starejšo rojakinjo Karolino Muchovo. Finale na londonski sveti travi je trajal dve uri in pol, čeprav se je sprva zdelo, da bo odločen v manj kot uri in pol.

Karolina Muchova ob zaostanku z 2:6 in 2:5 ni obupala. Foto: Reuters

Na osrednjem igrišču All England Cluba je v ženski konkurenci padla še zadnja odločitev na najbolj prestižnem teniškem turnirju na svetu. V velikem finalu sta za svojo prvo lovoriko na turnirjih za grand slam igrali Karolina Muchova in Linda Noskova. To je bil sploh prvi povsem češki finale Wimbledona.

Prvi niz je dobila mlajša Noskova, zelo zanesljivo po vsega pol ure s 6:2. V drugem je vodila s 5:2 in zdelo se je, da je finale že odločen. A so jo izdali živci in začela je delati napake, zapravila pet zaključnih žogic. In Muchova je prišla do preobrata in zmage v drugem nizu s 7:5. A mlajša od Čehinj se je v tretjem nizu le sestavila nazaj, povedla s 3:0 in ga dobila s 6:3. Dvoboj je trajal dve uri in pol.

Linda Noskova je tik pred osvojitvijo Wimbledona doživela pravi psihološki kolaps. Foto: Reuters

Tako je Noskova osvojila svoj prvi grand slam. Do letošnjega Wimbledona na turnirjih za grand slam še ni prišla dlje od četrtfinala (OP Avstralije 2024). "Težko najdem besede. Začela bom z Lindo, svojo nekdanji prijateljico. Šalim se," je v prvi izjavi dejala Muchova, ki je bila na robu solz. "Tako mlada si. Finale je bil res neverjeten. Čestitke tebi in tvoji ekipi. Zaslužiš si." Bila je zelo razočarana. " Vrnila se bom. Enkrat mi bo uspelo."

"Sploh ne vem, kako naj držim pokal. Občutek je neverjeten. Tako fizično kot psihološko so bili vsi dvoboji zelo težki, sploh pa danes. Sploh nisem vedela, kako naj dosežem zadnjo točko. Res sem se morala potruditi," je bila tudi 20 minut po koncu dvoboja, ko je prvič spregovorila, iz sebe Noskova. "Prijateljici sva. Vesela sem, da sva skupaj igrala najin prvi finale. Spisali sva zgodovino. Mislim, da so na naju ponosni vsi najini češki navijači."

Wimbledon, WTA, finale:



Linda Noskova (Češ, 9) : Karolina Muchova (Češ, 10) 6:2, 5:7, 6:3

Olajšanje in nepopisno veselje. Linda Noskova se je kar sesedla od navdušenja, ko je osvojila prvi grand slam. Foto: Reuters

Heliovaari in Pattnu dvojice v Wimbledonu

Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten sta wimbledonska prvaka v igri dvojic. V finalu sta bila v dveh nizih s 7:6, 7:6 boljša od hrvaško-salvadorske teniške dvojice Mate Pavić/Marcelo Arevalo. Prva nosilca sta se morala za končno zmago na terenu truditi uro in 42 minut. V obeh nizih nobena od strani ni dopustila odvzema servisa, v podaljšanih igri pa sta bila obakrat spretnejša in tudi srečnejša Finec in Britanec.

Wimbledon, moške dvojice, finale:



Harri Heliovaara/Henry Patten (Fin/VBr/1) - Mate Pavić/Marcelo Arevalo (Hrv/Sal/6) 7:6 (4), 7:6 (3).