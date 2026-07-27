V Washingtonu nosilci začeli uspešno

V Washingtonu sta se začela turnirja WTA in ATP, v prvem krogu pa so za zdaj nosilci nastopili dobro. Četrto postavljeni Lorenzo Musetti je italijanskega tekmeca izločil po desetih igrah, ko je Arnaldi pri zaostanku z 1:3 v drugem nizu dvoboj predal zaradi poškodbe. V ženski konkurenci sta v drugi krog napredovali sedma in osma nosilka, Kanadčanka Leylah Fernandez in Američanka Emma Navarro.