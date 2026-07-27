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Teniški globus, 27. julij
V Washingtonu nosilci začeli uspešno
V Washingtonu sta se začela turnirja WTA in ATP, v prvem krogu pa so za zdaj nosilci nastopili dobro. Četrto postavljeni Lorenzo Musetti je italijanskega tekmeca izločil po desetih igrah, ko je Arnaldi pri zaostanku z 1:3 v drugem nizu dvoboj predal zaradi poškodbe. V ženski konkurenci sta v drugi krog napredovali sedma in osma nosilka, Kanadčanka Leylah Fernandez in Američanka Emma Navarro.
Washington, ATP 500 (2.469.450 USD):
1. krog:
Lorenzo Musetti (Ita/4) - Matteo Arnaldi (Ita) 6:0, 3:1 b.b.;
Alejandro Tabilo (Čil) - Tallon Griekspoor (Niz) 7:6 (3), 4:6, 6:4;
Washington, WTA 500 (1.637.982 USD):
1. krog:
Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Clara Tauson (Dan) 4:6, 7:6 (2), 7:6 (2);
Leylah Fernandez (Kan/7) - Magda Linette (Pol) 6:1, 6:4;
Emma Navarro (ZDA/8) - Sofia Kenin (ZDA) 6:0, 7:5.