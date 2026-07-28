Velik večer za Celje in slovenski nogomet: že danes na mizi velika nagrada

Prvi mož NK Celje Valerij Kolotilo je dal že večkrat vedeti, da sanja o večeru, ko bo v knežjem mestu zadonela himna lige prvakov. V teoriji sanje bržčas niso bile še nikoli tako uresničljive kot v tem trenutku. Na poti do vlaka, ki pelje med evropsko nogometno elito, je vseeno še nekaj visokih preprek. Najprej bo treba nocoj na stadionu Z'dežele ugnati neugodno Egnatio, zares bo šlo ob 20.15, po prvi tekmi sta ekipi poravnani (3:3). Nocoj bosta v dresu zagrebškega Dinama na delu tudi Miha Zajc in Sven Šunta, z graškim Sturmom bo visoko prednost branil Jon Gorenc Stanković, še nekaj slovenskih legionarjev pa bo 3. krog kvalifikacij za ligo prvakov lovilo v sredo.

Kako dolgotrajne in obsežne so lahko posledice neuspeha na prvi evropski stopnički, je lani na lastni koži spoznala ljubljanska Olimpija. Pravzaprav to spoznava še letos, v tem trenutku. Zmaji so kot slovenski prvaki zaigrali v prvem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, s skupnim rezultatom 3:1 pa je bil boljši kazahstanski Kairat, ki je kasneje tudi zaigral v glavnem delu najelitnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Celjani si lahko danes že zagotovijo (najmanj) novo evropsko jesen v konferenčni ligi. Foto: Luka Kotnik

Ljubljančani so se posledično iz kvalifikacijskega sita lige prvakov preselili v kvalifikacije za konferenčno ligo in hkrati ostali brez popravnega izpita. Z nekaj mučenja so uspešno izločili andorski Inter Escaldes in današnjega nasprotnika Celja, albansko Egnatio, nato pa so bili v končnici daleč od uspeha proti armenskemu Noahu.

Tretje zaporedne evropske jeseni v Stožicah ni bilo, ni bilo niti uspehov na domači fronti, zeleno-beli pa so s končnim četrtim mestom ostali celo brez evropskih tekem v tem poletju. Kako klavrno je trenutno stanje v ekipi, ki se je po vsega dveh tekmah poslovila od Miša Brečka in bo kmalu pozdravila že petega trenerja v dobrem letu dni, ni treba posebej poudarjati.

Prekinitve so glavno orožje Albancev

Pritisk na ramenih grofov je vseeno nekoliko manjši. Celjani so z odličnimi predstavami v Evropi in z nekaj sreče evropsko sezono začeli v drugem krogu kvalifikacij za ligo prvakov, kar pomeni, da bi se tudi ob neuspehu proti albanski Egnatii preselili v tretji krog kvalifikacij za ligo Europa. In v primeru neuspeha tam še v končnico kvalifikacij za konferenčno ligo.

Manevrskega prostora je torej še kar nekaj, a cilj slovenski državnih prvakov je jasen. Valerij Kolotilo želi slišati stvaritev britanskega skladatelja Tonyja Brittna. "Prepričan sem, da bomo na terenu pravi in se uvrstili v naslednji krog tekmovanja, saj se vsi zavedamo, kaj lahko ta tekma prinese. Želimo nadaljevati s svojo potjo v kvalifikacijah za Ligo prvakov. V tednu od prve tekme smo se posvečali marsikateri stvari, ki mora biti boljša, od dolgih podaj Egnatie do prekinitev, ki so njihove glavno orožje. Zdaj še boljše poznamo nasprotnika in smo nanj pripravljeni v vseh segmentih igre," pred nocojšnjim spopadom na celjski zelenici pravi strateg grofov Vitor Campelos. Vitor Campelos verjame, da je njegova ekipa danes še bolje pripravljena na albanskega nasprotnika. Foto: Aleš Fevžer

Kvesić računa na izkušnje

Delo portugalskega trenerja je s sijajno predstavo v Albaniji olajšal kapetan Mario Kvesić, ki je prispeval dva zadetka. Zanj bo to že 27 tekma v evropskih kvalifikacijah, temu lahko dodamo še 20 nastopov v konferenčni ligi. Mario Kvesić je bil na prvi tekmi najbolj razpoloženi mož v celjskih vrstah. Foto: Aleš Fevžer

"Pričakujem nekoliko manj nervozno tekmo, kot je bila prva v Albaniji, tudi zaradi naših izkušenj iz tekem na izpadanje iz prejšnjih sezon, predvsem pa pričakujem naše napredovanje. Vse je v naših rokah, mi smo glavni akterji. Če bomo mi pravi, bo tudi tekma manj nervozna, ne glede na to, da se vsi zavedamo, da je vložek zares velik. Uspešno poletje lahko da ton celotnemu preostanku sezone," pravi 34-letni napadalno usmerjeni vezist Celja.

Spomnimo; v primeru napredovanja Celjane v 3. krogu kvalifikacij čaka spopad med boljšim iz obračuna med prvakoma Armenije in Irske. Po prvi tekmi se smeji Ararat-Armenii, ki je doma ugnala Shamrock Rovers z 2:0. Z današnjo zmago bi si prav tako že zagotovili

Zajc znova blesti v dresu Dinama

Slovenski ljubitelji nogometa bodo z enim očesom zagotovo pozorni tudi na nocojšnjo tekmo v Zagrebu, kjer Dinamo gosti švicarski Thun. Tudi v tem dvoboju je pred povratnim srečanjem izid izenačen, zadetek za hrvaške prvake pa je v Švici dosegel Miha Zajc. Sven Šunta je na svojo priložnost čakal na klopi.

Precej lažje diha Jon Gorenc Stanković. Njegov Sturm Graz je že na prvi tekmi z nogo in pol stopil v naslednji krog, proti škotskemu Heartsu bo branil prednost s 4:0.

V sredo bodo na delu še Andraž Šporar in Kenan Bajrić (oba Slovan Bratislava), Timi Max Elšnik (Crvena zvezda), Erik Janža (Gornik Zabrze), Jure Balkovec (Omonia), Gašper Trdin (Levski Sofia) in Haris Kadrić (Kauno Žalgiris).

Miha Zajc bo tudi v letošnji sezoni pomemben adut zagrebškega Dinama. Foto: Ana Kovač

Kdo si je že zagotovil nastop v ligaškem delu lige prvakov (29 od 36): PSG, Lille in Lens (vsi Fra), Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig in Stuttgart (vsi Nem), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Betis Sevilla in Villarreal (vsi Špa), Liverpool, Manchester City, Arsenal, Aston Villa in Manchester United (vsi Ang), Inter Milano, Roma, Napoli in Como (vsi Ita), Sporting Lizbona in Porto (oba Por), PSV Eindhoven in Feyenoord (oba Niz), Club Brugge (Bel), Šahtar Doneck (Ukr), Galatasaray (Tur) in Slavia Praga (Češ).

Kvalifikacije za ligo prvakov, 2. krog (povratne tekme):

Torek, 28. julij

Sreda, 29. julij