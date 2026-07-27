Škandal pred stadionom v Kopru: direktor kluba poškodovan v pretepu

Zadnji obračun drugega kroga 1. SNL je postregel z dramatičnim razpletom. Slovenski podprvak Koper se je na domači Bonifiki nepričakovano znašel v težavah proti Radomljam, a v izdihljajih srečanja po zaslugi Lea Rimca nadoknadil dva zadetka zaostanka in iztržil vsaj točko. Toda tu se drama v pristaniškem mestu še ni končala. Tekma je dobila tretji polčas, v drobovju stadiona so med sabo obračunali vodilni možje obeh klubov, končalo pa se je s pretepom na parkirišču. Radomeljski klub se je oglasil z izjavo za javnost.

Kanarčki so v dvoboj z mlinarji vstopili v vlogi nespornih favoritov. Sezono so začeli s suverenima zmagama na dveh neugodnih (in logističnih zapletov polnih) gostovanjih. Uspešni so bili v Lendavi, nato še na Ferskih otokih, kjer so si proti ekipi NSI Runavik priigrali odlično izhodišče pred povratnim obračunom, ki bo v četrtek na Bonifiki. Leo Rimac je poskrbel, da se je tekma končala z delitvijo točk. Foto: Aleš Fevžer

Med dvema evropskima preizkušnjama so na koprski zelenici gostovali Radomljani, ki so v prvem krogu državnega prvenstva doživeli hladen tuš in izgubili proti Brinju Grosuplju, novincu med prvoligaško druščino.

Kljub temu so bili gostje tisti, ki so bili že po 24 minutah tekme v slovenski Istri v odličnem položaju. Vodili so z 2:0 in takšno prednost ohranjali vse do 79. minute, ko je na sceno stopil Leo Rimac. Najprej je znižal zaostanek, ob praktično zadnji akciji na tekmi pa uspešno izvedel še enajstmetrovko in Koper rešil pred prvim porazom.

Začelo se je na hodnikih, končalo na parkirišču

Delitev točk pa očitno ni bila nič kaj prijateljska na VIP-tribuni Bonifike. Kot je poročal portal Planet nogomet, se je po tekmi zgodil hud incident, v katerega so bili vpleteni vodilni možje obeh klubov. V pretep in prerivanje naj bi bili med drugim vpleteni športni direktor Kopra Ivica Guberac, predsednik Radomelj Matjaž Marinšek in njegov sin ter direktor radomeljskega kluba Grega Marinšek.

Mlinarji so se že oglasili z izjavo za javnost, ki jo prilagamo v celoti. Na pojasnila iz Kopra še čakamo.

"V NK Radomlje smo ogorčeni nad dogajanjem po tekmi 2. kroga državnega prvenstva v Kopru.

Že v premoru med obema polčasom je prišlo do pritiskov vodstva FC Koper Anteja in Ivice Guberca na naše strokovno vodstvo, tehničnega vodjo in kapetana, da se drugi polčas zaradi močnega naliva ne bi odigral.

Vsi predstavniki NK Radomlje so izrazili željo, da se tekma odigra do konca (vodili smo z 2:0), da pa mora odločitev o nadaljevanju tekme sprejeti sodniška ekipa skupaj z delegatom.

Tekma se je odigrala do konca in na žalost smo v zadnjih sekundah tekme iz najstrožje kazni dobili gol in v Kopru pustili dve točki.

Po tekmi je predsednik NK Kalcer Radomlje Matjaž Marinšek (kot akreditirani predstavnik kluba) odšel v garderobo kluba, da bi čestital igralcem in vodstvu za odlično predstavo in osvojeno točko. Že na vhodu v klubske in garderobne prostore je domači športni direktor Ivica Guberac, ki se je pogovarjal s trenerjem NK Radomlje, verbalno napadel predsednika. Skupaj s še tremi 'predstavniki' FC Koper (vsaj dva sta bila brez akreditacij) so gospoda Marinška na silo potisnili skozi vhodna vrata in tudi fizično obračunali z njim.

Na VIP-parkirišču je dogajanje opazil športni direktor NK Radomlje Grega Marinšek, ki je takoj poskušal zaščititi predsednika. V nekaj sekundah pa je bil brutalno fizično napaden s strani Ivice Guberca in še treh neznanih oseb, ki niso izbirali sredstev in so nekaj minut pretepali športnega direktorja NK Radomlje, zaradi česar je utrpel telesne poškodbe.

V klubu smo ogorčeni nad takšnim ravnanjem 'predstavnikov' FC Koper in smo dogodek takoj po tekmi prijavili policiji in NZS.

Zahtevamo, da se raziščejo vse okoliščine nesprejemljivega incidenta, in ostro obsojamo kakršnokoli obliko nasilja.

Verjamemo, da je celotno dogajanje posneto z varnostnimi kamerami in da bodo lahko ustrezni organi neodvisno raziskali obsojanja vreden dogodek.

V NK Radomlje zagotavljamo, da nismo izzivali in provocirali igralcev in vodstva FC Koper in da je bilo vodstvo našega kluba popolnoma neupravičeno napadeno, kar lahko potrdijo tudi očividci dogajanja. Teh ni bilo malo.

Naš edini 'greh' je bil ta, da smo želeli tekmo v tekmovalnem duhu odigrati do konca.

NK Kalcer Radomlje"