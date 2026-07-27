Nov teden, nova anketa. Tudi tokrat je na vrhu lestvice stranka SDS z 28,6-odstotno podporo. Ta se ji je od prejšnjega tedna še povečala. Sledi Gibanje Svoboda s 26 odstotki podpore, kar je prav tako nekoliko več kot nazadnje. NSi in SD sta znova zamenjali mesti. Prva se je z 10,4-odstotno podporo prebila na tretje mesto, SD je s 7,8 odstotka podpore padla na peto. Levica kljub rahlemu padcu tako kot že zadnjih nekaj anket trdno vztraja pri četrtem mestu, v najnovejši anketi z 9,1-odstotno podporo. Svojo podporo so nekoliko okrepili Demokrati Anžeta Logarja (5,2 odstotka), prav tako Resni.ca (3,9 odstotka), ki pa se ji že drugič zapored ni uspelo prebiti v parlament. Tokrat za las.

Stranki SDS je v najnovejši javnomnenjski anketi, ki jo je za POP TV opravila agencija Mediana, v primerjavi z anketo prejšnjega tedna, ki jo je za Dnevnik opravila Ninamedia, podpora zrasla za 1,3 odstotne točke, v primerjavi z zadnjo Medianino anketo (za Delo) pa za 0,3 odstotne točke. Tokrat je prejela 28,6 odstotka podpore in tako že sedmič zapored ostala na prvem mestu.

Na drugem mestu ostaja Gibanje Svoboda. V primerjavi z zadnjo anketo (Ninamedia za Dnevnik) ji je podpora zrasla za 0,4 odstotne točke, z zadnjo Medianino anketo (za Delo) pa za 0,1 odstotne točke.

Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV s telefonskim in spletnim anketiranjem izvedel med 20. in 23. julijem na reprezentativnem vzorcu 719 polnoletnih prebivalcev Slovenije. V Siolovem preračunu smo upoštevali le opredeljene volivce, torej tiste, ki so se opredelili za stranke.

NSi in SD znova zamenjali mesti

Podpora NSi konstantno niha. Od prejšnjetedenske ankete, v kateri je z 8,6 odstotka podpore pristala na petem mestu, ji je podpora narasla za 1,8 odstotka. Tako se je prebila na tretje mesto ter prehitela SD in Levico. Tudi v zadnji Medianini anketi, ki jo je agencija opravila za Delo, je bila z 10,7 odstotka na tretjem mestu.

Podobno stanje spremljamo tudi pri stranki SD, ki se je tokrat s 7,8 odstotka uvrstila na peto mesto. Glede na prejšnjetedensko Ninamedijino anketo ji je podpora padla za 2,4 odstotne točke. Podoben rezultat kot tokrat je SD prejela tudi po Medianini anketi za Delo, in sicer 7,5 odstotka podpore, kar je le 0,3 odstotne točke manj kot tokrat.

Levica tudi tokrat ostaja na četrtem mestu. Podpora ji je sicer od zadnjih dveh anket rahlo padla. V primerjavi z Medianino anketo za Delo ji je podpora padla za 0,8 odstotne točke, v primerjavi z Ninamedijino anketo za Dnevnik pa 0,6 odstotne točke.

Demokrati in Resni.ca z nekoliko boljšim rezultatom, a zadnja še vedno zunaj parlamenta

Demokratom Anžeta Logarja je v primerjavi z Ninamedijino anketo podpora zrasla za eno odstotno točko, v primerjavi z Medianino anketo za Delo pa za 0,5 odstotne točke.

Resni.ci Zorana Stevanovića je v primerjavi z Ninamedijino anketo podpora zrasla za 0,7 odstotne točke, s 3,2 na 3,9 odstotka, kar je 0,1 odstotne točke premalo za v parlament. Nazadnje je Resni.ca parlamentarni prag prestopila v Medianini anketi za Delo, ko je prejela 4,3 odstotka podpore.