Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
28. 7. 2026,
9.01

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Bertoki Koper DARS hitra cesta dela na cesti Primorska promet promet gradnja gradnja ceste

Torek, 28. 7. 2026, 9.01

19 minut

Začenja se širitev bertoške vpadnice

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Bertoki, Koper | "Z razširitvijo vpadnice bomo pridobili varnejšo in sodobnejšo cestno povezavo, ki bo razbremenila lokalna naselja," so poudarili na Darsu. | Foto Dars/Promet.si

"Z razširitvijo vpadnice bomo pridobili varnejšo in sodobnejšo cestno povezavo, ki bo razbremenila lokalna naselja," so poudarili na Darsu.

Foto: Dars/Promet.si

Na bertoški vpadnici so se začela gradbena dela za njeno širitev v štiripasovnico. Do zdaj so dela potekala zunaj same trase, v ponedeljek pa se je gradbišče razširilo tudi na odsek od krožnega križišča Bertoki jug proti Sv. Antonu, je objavil Dars. Po koncu del in po dokončanju serminske vpadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče.

V prihodnjih dneh bo vzpostavljena zapora ceste od krožnega križišča Bertoki jug proti Sv. Antonu. Veljala bo do oktobra in potekala v dveh fazah, najprej po eni polovici ceste, nato pa po drugi.

Sledile bodo krajše delne zapore glavne ceste

Zaradi postavitve varnostnih ograj in odrov bodo sledile še krajše delne zapore glavne ceste, ki pa jih bodo izvajali zunaj prometnih konic, da bo vpliv na pretočnost čim manjši, je Dars objavil na družbenem omrežju X.

Povezavo proti Ankaranu ob ograji Luke Koper bodo med gradnjo ohranili, se bo pa pot glede na napredovanje del nekoliko spreminjala.

Sočasna ureditev kolesarske poti Parenzana

Sočasno z razširitvijo vpadnice bodo uredili tudi kolesarsko pot Parenzana.

"Z razširitvijo vpadnice bomo pridobili varnejšo in sodobnejšo cestno povezavo, ki bo razbremenila lokalna naselja," so poudarili na Darsu.

Intenzivnejša dela na bertoški vpadnici po koncu graditve serminske vpadnice

Dela na bertoški vpadnici se bodo intenzivneje sicer začela po koncu graditve serminske vpadnice, po kateri že vozijo tovorna vozila do skladišč goriva. To bodo dokončali oktobra.

Pogodba za razširitev 1,6 kilometra dolge bertoške vpadnice v štiripasovnico je bila podpisana marca, dela pa izvajata Kolektor CPG in CPK. Pogodbena vrednost investicije znaša 19,5 milijona evrov brez DDV oziroma 23,8 milijona evrov z DDV, dela pa bodo končana v začetku leta 2028.

Janez Janša, Marko Lotrič
Novice Delo začenja strateški svet za gospodarstvo
Jernej Vrtovec
Novice Vrtovec za Siol.net: Pripravljamo zakonodajo za avtonomno vožnjo Teslinih vozil #intervju
Zastoji
Avtomoto Zastoji na avtocestah: Dars opozarja na močno turistično gnečo
Bertoki Koper DARS hitra cesta dela na cesti Primorska promet promet gradnja gradnja ceste
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.