Na bertoški vpadnici so se začela gradbena dela za njeno širitev v štiripasovnico. Do zdaj so dela potekala zunaj same trase, v ponedeljek pa se je gradbišče razširilo tudi na odsek od krožnega križišča Bertoki jug proti Sv. Antonu, je objavil Dars. Po koncu del in po dokončanju serminske vpadnice bo promet proti pristanišču stekel bolj tekoče.

V prihodnjih dneh bo vzpostavljena zapora ceste od krožnega križišča Bertoki jug proti Sv. Antonu. Veljala bo do oktobra in potekala v dveh fazah, najprej po eni polovici ceste, nato pa po drugi.

Sledile bodo krajše delne zapore glavne ceste

Zaradi postavitve varnostnih ograj in odrov bodo sledile še krajše delne zapore glavne ceste, ki pa jih bodo izvajali zunaj prometnih konic, da bo vpliv na pretočnost čim manjši, je Dars objavil na družbenem omrežju X.

Povezavo proti Ankaranu ob ograji Luke Koper bodo med gradnjo ohranili, se bo pa pot glede na napredovanje del nekoliko spreminjala.

Sočasna ureditev kolesarske poti Parenzana

Sočasno z razširitvijo vpadnice bodo uredili tudi kolesarsko pot Parenzana.

"Z razširitvijo vpadnice bomo pridobili varnejšo in sodobnejšo cestno povezavo, ki bo razbremenila lokalna naselja," so poudarili na Darsu.

Intenzivnejša dela na bertoški vpadnici po koncu graditve serminske vpadnice

Dela na bertoški vpadnici se bodo intenzivneje sicer začela po koncu graditve serminske vpadnice, po kateri že vozijo tovorna vozila do skladišč goriva. To bodo dokončali oktobra.

Pogodba za razširitev 1,6 kilometra dolge bertoške vpadnice v štiripasovnico je bila podpisana marca, dela pa izvajata Kolektor CPG in CPK. Pogodbena vrednost investicije znaša 19,5 milijona evrov brez DDV oziroma 23,8 milijona evrov z DDV, dela pa bodo končana v začetku leta 2028.