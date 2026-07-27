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Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
27. 7. 2026,
12.53

Osveženo pred

16 minut

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Natisni članek
Emonika najdba gradnja arheologi Emona odkritje Mestni muzej Ljubljana Arheološki raziskovalni konzorcij za Ljubljano Ljubljana

Ponedeljek, 27. 7. 2026, 12.53

16 minut

V sklepnem delu gradnje Potniškega centra Ljubljana odkrili 125 emonskih grobov

Avtorji:
A. P. K., STA

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Ogled gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani. Železnice, železniška postaja. | Kot so še zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana, se bodo arheologi po 27. juliju še enkrat vrnili v križišče Slovenske in Masarykove, kjer bodo gradbeniki uredili nov kolektor. V tem prostoru leži glavnina severnega emonskega pokopališča, zato pričakujejo večje število še neodkritih grobov. | Foto Bojan Puhek

Kot so še zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana, se bodo arheologi po 27. juliju še enkrat vrnili v križišče Slovenske in Masarykove, kjer bodo gradbeniki uredili nov kolektor. V tem prostoru leži glavnina severnega emonskega pokopališča, zato pričakujejo večje število še neodkritih grobov.

Foto: Bojan Puhek

Arheologi so na območju gradnje Potniškega centra Ljubljana v dobrem mesecu dni dokumentirali 125 grobov severnega emonskega grobišča. Med njimi prevladujejo žgani pokopi s številnimi grobnimi pridatki – med najdbami so balzamariji, oljenke, nakit in keramično posodje. Po analizah bodo ponudili nove vpoglede v življenje in smrt Emoncev.

Severno emonsko grobišče se razteza vzdolž nekdanje glavne severne vpadnice v rimsko Emono. Do danes je bilo na tem območju dokumentiranih približno 4000 grobov, ki pričajo o življenju, družbeni strukturi in pogrebnih običajih prebivalcev antične Ljubljane. Severno grobišče se je razprostiralo od območja današnjega Kongresnega trga mimo železniške postaje proti Bežigradu, vse do Gospodarskega razstavišča, so zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana.

Aktualne raziskave so nadaljevanje dolgoletnega proučevanja severnega emonskega grobišča

Aktualne raziskave so nadaljevanje dolgoletnega proučevanja severnega emonskega grobišča. Pomemben mejnik so bile tudi raziskave leta 2024 ob gradnji objekta Emonika City Center, ko je bilo raziskanih 139 grobov. Zaradi velike površine posega so raziskovalci takrat pridobili dragocene podatke o širšem zaledju Emone in razvoju njenega severnega predmestja.

Kot so še zapisali v Mestnem muzeju Ljubljana, se bodo arheologi po 27. juliju še enkrat vrnili v križišče Slovenske in Masarykove ceste, kjer bodo gradbeniki uredili nov kolektor. V tem prostoru leži glavnina severnega emonskega pokopališča, zato pričakujejo večje število še neodkritih grobov.

Severno grobišče Emone ima pomembno mesto v širšem evropskem prostoru

Aktualne raziskave pomenijo novo poglavje v raziskovanju severnega emonskega grobišča, ki je bilo posebej intenzivno v zadnjih petdesetih letih. Zaradi obsega in kakovosti dokumentacije severno grobišče Emone ne sodi le med najpomembnejša arheološka najdišča v Sloveniji, temveč ima pomembno mesto tudi v širšem evropskem prostoru.

Arheološke raziskave, ki sicer potekajo od začetka aprila, pod vodstvom Mestnega muzeja Ljubljana izvaja ekipa Arheološkega raziskovalnega konzorcija za Ljubljano.

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